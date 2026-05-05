Oberpollinger Kreisliga-Verzicht: Das sind die Hintergründe

Der SV Oberpolling (schwarze Trikots) spielt künftig nicht mehr eigenständig – Foto: Karl-Heinz Hönl

"Der freiwillige Verzicht auf den Kreisligaplatz ist das Ergebnis einer frühzeitigen und in unseren Augen verantwortungsvollen Einschätzung unserer personellen Situation. Uns ist bereits seit einigen Monaten bewusst, dass es uns in der Saison 2026/2027 aufgrund mehrerer Faktoren nicht möglich sein wird, weiterhin zwei aufstiegsberechtigte Mannschaften zuverlässig zu stellen. Hintergrund sind unter anderem mehrere Spielerabgänge, die für den Verein nicht kompensierbar sind. Diese ergeben sich aus nachvollziehbaren persönlichen Entscheidungen: Einige Spieler möchten den zeitlichen Aufwand und die Fahrtstrecken nicht mehr auf sich nehmen, andere wollen sich sportlich noch einmal neu orientieren – teilweise auch höherklassig. Hinzu kommen altersbedingte Überlegungen einzelner Spieler, die körperliche Belastung zu reduzieren, sowie berufliche Gründe wie ein gestiegener Arbeitsaufwand oder berufsbedingte Umzüge. In der Summe fehlen dadurch sechs bis sieben Spieler, was wir personell nicht auffangen können, ohne die sportliche Stabilität zu gefährden.



In den vergangenen Jahren konnten wir diese Lücken häufig durch talentierte und ehrgeizige Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend schließen. Für die kommenden zwei bis drei Jahre besteht hier jedoch ein altersbedingtes Übergangsjahr. Gleichzeitig ist die Jugendabteilung bis einschließlich B‑Jugend sehr gut besetzt, sodass wir mittelfristig wieder mit mehreren Nachwuchsspielern rechnen. Gerade mit Blick auf diese zukünftigen Jugendspieler ist es für uns entscheidend, nicht nur eine Mannschaft, sondern mindestens eine Reservemannschaft zu stellen. Diese ist notwendig, um jungen Spielern den Einstieg in den Herrenbereich zu ermöglichen. Leider ist es - trotz des Bestrebens vieler Vereine - scheinbar nicht möglich, eine Kreisligareserverunde zu organisieren. Wir sind überzeugt, dass eine Kreisligamannschaft mit einer Kreisklassen-, oder A-Klassenreserve die Gemeinschaft im Verein schwächen würde. Zudem bestünde die Gefahr, dass sich Spieler verlieren und langfristig nur noch eine Mannschaft bestehen bleibt. Dieses Risiko gehen wir bewusst nicht ein – aus Verantwortung gegenüber der Vereinsgemeinschaft, die das Fundament unseres Vereins bildet, und gegenüber der Jugend, die unsere sportliche Zukunft sichert. Der freiwillige Verzicht ist daher eine strategische Entscheidung zugunsten von Stabilität, Zusammenhalt und nachhaltiger Entwicklung."