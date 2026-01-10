Oberpolling: Urgestein Braumandl springt in die Bresche

Die Verantwortlichen haben nun Klarheit geschaffen, wer bis zum Saisonende auf der Kommandobrücke stehen wird. An die Seite von Daniel Wurm rückt mit Martin Braumandl ein alter Bekannter. Der 38-Jährige gehört eineinhalb Jahrzehnte zu den Leistungsträgern des SVO, machte zwei Aufstiege mit und fungierte in der Spielzeit 2021/2022 gemeinsam mit Mario Enzesberger für ein paar Wochen als Interimscoach. In dieser Rolle wird der Routinier, der bis zum vergangenen Sommer den Kreisklassisten SG Preming betreute, auch dieses Mal schlüpfen.





