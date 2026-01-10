Oberpolling: Urgestein Braumandl springt in die Bresche

Kurz vor der Winterpause wollte der SV Oberpolling nochmal einen neuen Impuls setzen und trennte sich doch etwas überraschend von dem erst im Sommer verpflichteten Übungsleiter Ernst Lüftl. Unter der Leitung von Daniel Wurm, der unter Lüftl bereits Co-Spielertrainer war, blieb die erhoffte Reaktion aber - zumindest ergebnistechnisch - aus, denn die beiden Duelle gegen den SV Hofkirchen und beim SV Schalding-Heining II gingen verloren und der Rückstand zur Relegationszone bzw. zum rettenden Ufer ist damit auf acht Zähler angewachsen. Nach sieben Bezirksliga-Jahren droht den Grün-Weißen der Abstieg in die Kreisliga, der nur mehr mit einem echten Kraftakt zu verhindern sein wird, zumal vor Kurzem mit Stürmer Philipp Seidl ein Eckpfeiler den Klub Richtung BC Außernzell verlassen hat.
Die Verantwortlichen haben nun Klarheit geschaffen, wer bis zum Saisonende auf der Kommandobrücke stehen wird. An die Seite von Daniel Wurm rückt mit Martin Braumandl ein alter Bekannter. Der 38-Jährige gehört eineinhalb Jahrzehnte zu den Leistungsträgern des SVO, machte zwei Aufstiege mit und fungierte in der Spielzeit 2021/2022 gemeinsam mit Mario Enzesberger für ein paar Wochen als Interimscoach. In dieser Rolle wird der Routinier, der bis zum vergangenen Sommer den Kreisklassisten SG Preming betreute, auch dieses Mal schlüpfen.