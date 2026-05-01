Oberpolling tritt in Obernzell nicht an und verzichtet auf Kreisliga Der Absteiger bringt beim Landkreiskontrahenten keine Mannschaft auf die Beine und möchte mit SG-Partner Nammering in der Kreisklasse einen Neustart machen von red · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser

Der SV Oberpolling tritt aus Spielermangel nicht beim FC Obernzell-Erlau an – Foto: Karl-Heinz Hönl

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Der 28. Spieltag der Bezirksliga Ost wird vom Nichtantritt des SV Oberpolling überschattet. Am späten Freitagabend sagten die Grün-Weißen ihr für Samstag-Nachmittag terminiertes Gastspiel beim FC Obernzell-Erlau ab. Die Fröschl-Elf erhält die Punkte somit kampflos und ist dadurch endgültig gerettet. Wie Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier bestätigte, hat der Klub mittlerweile auch seinen schriftlichen Verzicht auf die Kreisliga erklärt. Stattdessen möchte der SVO, der seit 2019 ununterbrochen in der Bezirksliga vertreten war, künftig mit seinem Spielgemeinschaftspartner TSV Nammering - die SG zwischen den beiden Gemeindeklubs gibt es schon seit 2017 - in der Kreisklasse an den Start gehen. Aktuell kämpft die SG Nammering I / Oberpolling II in der A-Klasse Grafenau um Punkte und belegt dort den sechsten Tabellenplatz.

"Eine unschöne Sache", sagt Sedlmaier im Bezug auf den Nichtantritt. Eines ist allerdings sicher, die Ergebnisse des Schlusslichts bleiben in der Wertung, selbst wenn die Braumandl-Truppe auch an den letzten beiden Spieltagen keine Mannschaft auf die Beine bekommt. "Wenn eine Mannschaft nicht vor dem viertletzten Spieltag zurückzieht, bleiben deren Ergebnisse immer in der Wertung und die ausstehenden Spiele werden mit 2:0 für den jeweiligen Gegner gewertet. Während der Saison ist es mittlerweile so, dass man erst beim vierten Nichtantritt aus der Wertung genommen wird. Sollte Oberpolling in den letzten beiden Partien erneut nicht antreten, hätte das also nur zur Folge, dass den jeweiligen Gegner drei Punkte und 2:0-Tore gutgeschrieben werden", informiert Sedlmaier.



