Oberpolling siegt erneut souverän - Mauth holt Big-Points

Spannende Fernduelle noch und nöcher, Tor-Spektakel und der Kampf um den Klassenerhalt: Der 15. Spieltag in der Bezirksliag Ost hatte alles, was das niederbayerische Fußballherz begehrt. Angefangen mit dem TSV Mauth, der sich im Kellerduell gegen den FC Obernzell-Erlau mit einem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt sichert - genau wie der SV Oberpolling. Das Tabellenschlusslicht siegt erneut und holt aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte. Damit ist "Polling" wieder voll drin im Abstiegskampf.

Doch auch auf der Sonnenseite der Tabelle hat sich etwas getan: Der FC Künzing und der SV Grainet teilen sich die Punkte. Dazu gewinnt Deggendorf in Garham und klettert damit auf den zweiten Tabellenplatz. Damit sind die Grün-Weißen der erste Verfolger der SpVgg Ruhmannsfelden, die nach einem souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Hutthurm vier Punkte Vorsprung auf den zwieten Tabellenplatz haben.