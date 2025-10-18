Oberpolling siegt erneut souverän - Mauth holt Big-Points

Spannende Fernduelle noch und nöcher, Tor-Spektakel und der Kampf um den Klassenerhalt: Der 15. Spieltag in der Bezirksliag Ost hatte alles, was das niederbayerische Fußballherz begehrt. Angefangen mit dem TSV Mauth, der sich im Kellerduell gegen den FC Obernzell-Erlau mit einem 2:0-Sieg wichtige Punkte im Kampf um den direkten Klassenerhalt sichert - genau wie der SV Oberpolling. Das Tabellenschlusslicht siegt erneut und holt aus den letzten zwei Spielen sechs Punkte. Damit ist "Polling" wieder voll drin im Abstiegskampf.
Doch auch auf der Sonnenseite der Tabelle hat sich etwas getan: Der FC Künzing und der SV Grainet teilen sich die Punkte. Dazu gewinnt Deggendorf in Garham und klettert damit auf den zweiten Tabellenplatz. Damit sind die Grün-Weißen der erste Verfolger der SpVgg Ruhmannsfelden, die nach einem souveränen 3:0-Sieg gegen den SV Hutthurm vier Punkte Vorsprung auf den zwieten Tabellenplatz haben.
Andreas Schäfer (sportlicher Leiter SpVgg Grün-Weiß Deggendorf): "Wir waren in der ersten halbzeit die bessere Mannschaft und hätten statt 1:0 vielleicht auch schon 2:0 führen können. Garham war, wie immer eigentlich, sehr aggressiv und giftig auf dem doch recht kleinen Kunstrasen. Wir sind damit besser klar gekommen, weil unsere Spieler seit klein auf auf diesen Verhältnissen trainieren. Die zweite Halbzeit war relativ ausgeglichen. Sowohl Garham, als auch wir, hatten noch zwei oder drei Chancen. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg in einem kampfbetonten Spiel."
Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Wir haben heute durch eine sehr gute Mannschaftsleistung verdient gewonnen. Wir waren hinten stabil und haben uns erst einmal auf Konter konzentriert. Dadurch ist auch die rote Karte zustande gekommen. Danach waren wir dann elf gegen zehn und den Vorteil haben wir ausgenutzt. Wir sind mit 1:0 in Fürhung gegangen durch einen schönen Angriff, was zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient war und haben das 2:0 relativ schnell nachgelegt. In der zweiten Halbzeit haben wir uns die Bälle hoch gut erkämpft, waren bissig in den Zweikämpfen und haben mit dem 3:0 dann das Spiel entschieden. Oberdiendorf hat dann kurz vor Schluss mit einem überragenden Freistoß das 3:1 nachgelegt, aus dem Spiel heraus hatten sie aber eigentlich keine einzige Torchance. Das war heute ein ganz wichtiger Sieg und eine super Mannschaftsleistung."
Alois Wittenzellner (sportlicher Leiter SpVgg Ruhmannsfelden): "Wir haben heute eine sehr vernünftige Leistung gegen abstiegsbedrohte Hutthurmer gebracht. Wir waren von Anfang an konzentriert, sind verdient auch in Führung gegangen aber haben dann versäumt das 2:0 nachzulegen. Über 90 Minuten haben wir hinten keine einzige Chancen zugelassen und haben dann auch noch verdient 3:0 gewonnen. Das einzige, ws wir uns akreiden lassen müssen ist, dass wir davor nicht schon mehr unserer Chancen genutzt haben. Schlussendlich ist es aber ein hochverdienter Sieg, auf dem man in den nächsten Wochen weiter aufbauen kann."