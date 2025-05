Oberpolling: Ernst Lüftl folgt auf Duo Starkl/Knödlseder

"Eigentlich wollte ich nichts mehr machen, aber die Anfrage vom SVO hat mich aus mehrerlei Hinsicht sofort interessiert. Sportlich ist das eine reizvolle Sache, da die Mannschaft im Kern beisammen bleibt, jung und noch lange nicht an ihrem Zenit ist. Obendrein hatte ich schon mehrere Spieler als Nachwuchstrainer unter meinen Fittichen. Zudem hat sich der Verein in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Daher habe ich nicht lange überlegen müssen und freue mich auf die Zeit beim SV Oberpolling. Der Mannschaft drücke ich in der Relegation die Daumen und hoffe natürlich, dass die Jungs in der Bezirksliga bleiben", sagt Ernst Lüftl.









Der volle Fokus von Koller, Ellinger & Co. ist nun auf die Relegation gerichtet, in der es der SVO entweder mit dem Vizemeister der Kreisliga Straubing oder Passau zu tun bekommt. "Auch wenn es im Frühjahr nicht optimal gelaufen ist, sind wir guter Dinge, dass wir die Bezirksliga halten werden", betont Patrick Ehrenthaler.