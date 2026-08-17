Oberpleis vor Pokal-Highlight: Wiedersehen mit dem Bonner SC

Die erste Runde des Mittelrheinpokals steht am kommenden Dienstagabend an. Ein großes Los zog Landesligist TuS 05 Oberpleis. Die Mannschaft von Cheftrainer Eskandar Zamani trifft auf den Regionalligisten Bonner SC. Während der SC bereits drei Liga-Spiele bestritt, ist das Pokalspiel das erste Pflichtspiel für den Aufsteiger aus Oberpleis.
In der vergangenen Spielzeit stieg der TuS mit 61 Punkten verdient und klar aus der Bezirksliga auf und konnte somit die direkte Rückkehr in die Landesliga feiern. Nach dem Sprung in die sechsthöchste Spielklasse steht direkt das nächste Highlight für Oberpleis an. Der Bonner SC reist im Pokal zum Landesligisten.
Der Regionalligist bestritt bereits drei Liga-Spiele. Zum Auftakt gab es eine 1:2-Heimpleite gegen RW Oberhausen. Auch im zweiten Duell mussten sich die Bonner mit 2:1 geschlagen geben - diesmal gegen den SV Rödinghausen. Am vergangenen Spieltag sicherte sich der Traditionsverein in der 88. Minute durch den Treffer von Massama Keita den ersten Punkt gegen den VfL Sportfreunde Lotte.
In Oberpleis läuft die Vorbereitung derweil auf Hochtouren. Sechs Testspiele absolvierte das Team von Zamani bereits. Drei Siege (4:1 gegen den SV Windhagen, 2:1 gegen den TuS Asbach und 8:0 gegen den SC Uckerath), zwei Remis (2:2 gegen den VfB Linz, 2:2 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid) und eine Pleite (1:3 gegen die U19 des Bonner SC) stehen zu Buche beim Landesligisten.
Im Vergleich zur vergangenen Spielzeit konnte der TuS einige wichtige Spieler von einem Verbleib überzeugen. Darunter auch Torjäger Nikolas Klosterhalfen, der nun seine Torqualitäten auch im Pokal unter Beweis stellen soll.
Den Einzug in den Mittelrheinpokal erhielt Oberpleis durch den Pokalsieg in der vergangen Saison. Im Finale setzte sich der Verein mit einem 3:2 gegen den SV Bergheim durch.
Die letzte Teilnahme vom Landesligisten am Mittelrheinpokal fand in der Spielzeit 2024/25 statt. Der damalige Gegner in der ersten Runde: der Bonner SC. Damals hielt der TuS lange stark dagegen, musste sich schlussendlich allerdings mit 0:2 geschlagen geben.
Nun will der Underdog einen weiteren Versuch gegen den Regionalligisten, der den Pokal das letzte Mal in der Saison 2016/17 in die Höhe streckte, starten. Mit dem Schwung aus der bisherigen Vorbereitung und einer gut aufgelegten Mannschaft ist alles drin für den Landesligisten.