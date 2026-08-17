Oberpleis vor Pokal-Highlight: Wiedersehen mit dem Bonner SC Am kommenden Dienstagabend trifft der Landesligist TuS 05 Oberpleis auf den Regionalligisten Bonner SC. von Tristan-Yannick Benten · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Oberpleis trifft auf den Bonner SC – Foto: Boris Hempel

Die erste Runde des Mittelrheinpokals steht am kommenden Dienstagabend an. Ein großes Los zog Landesligist TuS 05 Oberpleis. Die Mannschaft von Cheftrainer Eskandar Zamani trifft auf den Regionalligisten Bonner SC. Während der SC bereits drei Liga-Spiele bestritt, ist das Pokalspiel das erste Pflichtspiel für den Aufsteiger aus Oberpleis.

Morgen, 19:30 Uhr TuS 05 Oberpleis Oberpleis Bonner SC Bonner SC 19:30 live PUSH

Überzeugende Vorbereitung In der vergangenen Spielzeit stieg der TuS mit 61 Punkten verdient und klar aus der Bezirksliga auf und konnte somit die direkte Rückkehr in die Landesliga feiern. Nach dem Sprung in die sechsthöchste Spielklasse steht direkt das nächste Highlight für Oberpleis an. Der Bonner SC reist im Pokal zum Landesligisten.

Der Regionalligist bestritt bereits drei Liga-Spiele. Zum Auftakt gab es eine 1:2-Heimpleite gegen RW Oberhausen. Auch im zweiten Duell mussten sich die Bonner mit 2:1 geschlagen geben - diesmal gegen den SV Rödinghausen. Am vergangenen Spieltag sicherte sich der Traditionsverein in der 88. Minute durch den Treffer von Massama Keita den ersten Punkt gegen den VfL Sportfreunde Lotte. In Oberpleis läuft die Vorbereitung derweil auf Hochtouren. Sechs Testspiele absolvierte das Team von Zamani bereits. Drei Siege (4:1 gegen den SV Windhagen, 2:1 gegen den TuS Asbach und 8:0 gegen den SC Uckerath), zwei Remis (2:2 gegen den VfB Linz, 2:2 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid) und eine Pleite (1:3 gegen die U19 des Bonner SC) stehen zu Buche beim Landesligisten.