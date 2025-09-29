Oberpleis dominiert im Topspiel - Aufsteiger Deutz weiter perfekt

Der TuRa Germania Oberdrees hat sich in den vergangenen Wochen in eine Situation gebracht, die er so aus der Vergangenheit noch nicht wirklich kannte: Dank des starken Starts mit drei Siegen aus vier Spielen mischte der Vorjahres-Achte auf einmal oben mit - und sorgte so dafür, dass das Duell mit dem TuS Oberpleis zu einem frühen Spitzenspiel wurde. Der Landesliga-Spitzenreiter hat bis dato eine perfekte Runde gespielt.
VfR Hangelar – TuS Buisdorf 2:1
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Clemens Heinen, Claudio Rodrigues, Valentino Leonardo Pedicillo, Vladyslav Cheltsov, Fahim Momand, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
TuS Buisdorf: Alex Kolb, Felix Hens, Luca Hübgen (63. Sebastian Alt), Noah Ptassek (63. Maik Noppe), Yudai Matsumoto (69. Jonas Spiekermann), Felix Schamberg, Julius Hübgen (78. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (69. Yuuki Fukui) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Ioannis Karypidis (Troisdorf) - Zuschauer: 168
Tore: 0:1 Finn Töller (45.+2), 1:1 Granit Dukaj (83.), 2:1 Zakaria Makkaouri (90.+4)
_____________________
SV Rot-Weiß Merl – SV Leuscheid 1:2
SV Rot-Weiß Merl: Arthur Ploeckl, Tim Mathis, Gian-Luca Todaro (9. Daniel Loskot), Tim Kukelka, Abdelilah Bazda (70. Mahamoud Dabre), Sammy Simmo, Lionel Lumina (82. Rayane Lamjadli), Muhammet Kazan (46. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Henry Levin Rübo (46. Martin Racipovic), Antonio Halfen, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen, Alexander Stanik, Daniel Borgardt (81. Markus Mörkels), Jan Sander Geue, Colin Ebert (87. Felix Engels), Max Engelberth, Lukas Brozeit (61. Lars Schräder), Sebastian Koch (61. Benedikt Thiel) - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht )
Tore: 0:1 Lukas Brozeit (13.), 0:2 Jan Sander Geue (31.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (84.)
_____________________
SC Volmershoven-Heidgen – SC Uckerath 2:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Malte Heinen, Tobias Breuer, Stephan Bremer, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Lucas Daniel Wölk, Luca David Clasen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SC Uckerath: Fabio Milicki, Rene Dzubiella, Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (76. Henning Blumenauer), Johannes Grünig, André Baltruschat, Niklas Briesovsky (80. Willy Giese), Danny Matzdorf (56. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (85. Niels Bauer), Justin Brück (64. Igor Weber) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Marcel Cholewa
Tore: 0:1 Danny Matzdorf (40.), 1:1 Stefan Eisenburger (80.), 2:1 Ibrahim Bokhabza (89. Foulelfmeter)
_____________________
Wahlscheider SV – 1. FC Niederkassel 1:4
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung (64. Julian Schreiner), Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf (87. Tim Friese), Maximilian Feldner (64. Yannis Köhler), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (53. Marcus Rößler), Jonathan Weppler (64. Yves Roman Sauer) - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu, Cedric Ebewa-Yam Mimbala, Fatih Tuysuz, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin, Oguz Yasar - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Taner Yalcin (28.), 0:2 Fabien Dick (42.), 0:3 Fabien Dick (60.), 0:4 Fabien Dick (62.), 1:4 Yannis Köhler (73.)
_____________________
