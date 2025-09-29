 2025-09-26T13:47:28.965Z

Spielbericht
Die Reserve der SV Deutz 05 hat bisher alle Spiele gewonnen.
Die Reserve der SV Deutz 05 hat bisher alle Spiele gewonnen. – Foto: Boris Hempel

Oberpleis dominiert im Topspiel - Aufsteiger Deutz weiter perfekt

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS Oberpleis hat mit TuRa Germania Oberdrees keine großen Probleme. In der Tabelle kann nur noch Aufsteiger SV Deutz 05 II folgen.

Der TuRa Germania Oberdrees hat sich in den vergangenen Wochen in eine Situation gebracht, die er so aus der Vergangenheit noch nicht wirklich kannte: Dank des starken Starts mit drei Siegen aus vier Spielen mischte der Vorjahres-Achte auf einmal oben mit - und sorgte so dafür, dass das Duell mit dem TuS Oberpleis zu einem frühen Spitzenspiel wurde. Der Landesliga-Spitzenreiter hat bis dato eine perfekte Runde gespielt.

Vier Mal Klosterhalfen - Oberpleis marschiert weiter

Gestern, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
5
1
Abpfiff

Auch nach dem Spiel gegen Oberdrees behält Oberpleis seine direkte Bilanz: Das Duell des Ersten gegen den Dritten entschied der TuS klar mit 5:1 für sich. Bereits in Halbzeit eins war die Partie im Grunde entschieden: Nils Lokotsch und dreimal Nikolas Klosterhalfen hatten das Ergebnis bis zum Seitenwechsel schon auf 4:0 hochgeschraubt. In der 66. Minute legte Klosterhalfen mit seinem achten Saisontor noch das 5:0 nach. Oberdrees-Angreifer Adam Kokott betrieb mit dem 1:5 in der 88. Minute noch Ergebniskosmetik, zu mehr reichte es aber nicht. Oberpleis hat nun 15 Punkte auf dem Konto, der TuRa bleibt bei neun.

Costarella sorgt für späte Deutz-Ekstase

Gestern, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
4
3
Abpfiff

Der TuS Oberpleis bestreitet das Aufstiegsrennen in der Frühphase dieser Saison also erstmal von vorne. Wer dahinter folgt, hing derweil vom Spiel der SV Deutz 05 II gegen den FC Hertha Rheidt ab. Es wurde torreich, es wurde spektakulär und es gibt einen Sieger. Karim Bensaid und Tim Wilking hatten die Gastgeber nach 34 Minuten mit 2:0 nach vorne gebracht, Rheidt antwortete noch vor der Pause in Person von Tarek Laghzaoui Charrad mit dem Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang war wieder zuerst die Sportvereinigung an der Reihe: Maximilian Malgay erhöhte auf 3:1. Innerhalb von wenigen Minuten kippte das Spiel dann aber. In der 69. Minute traf Lars Krahe zum 2:3, sieben Minuten später glich Göktan Maru zum 3:3 für Rheidt aus. Der letzte Akt dieses Spektakels gehörte allerdings Deutz, genauer gesagt Francesco Costarella. Der eingewechselte Neuzugang erzielte in der 87. Minute den 4:3-Endstand. Deutz behält damit seine perfekte Bilanz mit vier Siegen aus vier Spielen, Rheidt hat nach fünf Spielen zehn Punkte auf dem Konto.

Die weiteren Spiele des 5. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
2
1
Abpfiff
+Video

VfR Hangelar – TuS Buisdorf 2:1
VfR Hangelar: Titus Tenschert, Yannick Neumann, Tim Mais, Sven Meyer, Clemens Heinen, Claudio Rodrigues, Valentino Leonardo Pedicillo, Vladyslav Cheltsov, Fahim Momand, Matthias Wallrafen, Luka Chokhonelidze - Trainer: Sascha Strack
TuS Buisdorf: Alex Kolb, Felix Hens, Luca Hübgen (63. Sebastian Alt), Noah Ptassek (63. Maik Noppe), Yudai Matsumoto (69. Jonas Spiekermann), Felix Schamberg, Julius Hübgen (78. Noah Jeromin), Gentjan Gashi, Yusuf Salih Kilicaslan, Max Müller, Finn Töller (69. Yuuki Fukui) - Trainer: Bastian Balensiefer - Trainer: Torsten Reisewitz - Trainer: Jonas Spiekermann
Schiedsrichter: Ioannis Karypidis (Troisdorf) - Zuschauer: 168
Tore: 0:1 Finn Töller (45.+2), 1:1 Granit Dukaj (83.), 2:1 Zakaria Makkaouri (90.+4)

_____________________

Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
1
2
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – SV Leuscheid 1:2
SV Rot-Weiß Merl: Arthur Ploeckl, Tim Mathis, Gian-Luca Todaro (9. Daniel Loskot), Tim Kukelka, Abdelilah Bazda (70. Mahamoud Dabre), Sammy Simmo, Lionel Lumina (82. Rayane Lamjadli), Muhammet Kazan (46. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Henry Levin Rübo (46. Martin Racipovic), Antonio Halfen, Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Oliver Ehrenstein, Ahmet Aksoy, Jonas Loggen, Alexander Stanik, Daniel Borgardt (81. Markus Mörkels), Jan Sander Geue, Colin Ebert (87. Felix Engels), Max Engelberth, Lukas Brozeit (61. Lars Schräder), Sebastian Koch (61. Benedikt Thiel) - Trainer: Slobodan Kresovic
Schiedsrichter: Marcel Cieslarzyk (Nümbrecht )
Tore: 0:1 Lukas Brozeit (13.), 0:2 Jan Sander Geue (31.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (84.)

_____________________

Gestern, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
2
1
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – SC Uckerath 2:1
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring, Stefan Eisenburger, Malte Heinen, Tobias Breuer, Stephan Bremer, Lars Grage, Ibrahim Bokhabza, Lucas Daniel Wölk, Luca David Clasen, Michael Braun, Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
SC Uckerath: Fabio Milicki, Rene Dzubiella, Tom Werry, Liam Ludwig, Mathis Einheuser (76. Henning Blumenauer), Johannes Grünig, André Baltruschat, Niklas Briesovsky (80. Willy Giese), Danny Matzdorf (56. Ioannis Zarafidis), Robin Graé (85. Niels Bauer), Justin Brück (64. Igor Weber) - Trainer: Dietmar Rombach
Schiedsrichter: Marcel Cholewa
Tore: 0:1 Danny Matzdorf (40.), 1:1 Stefan Eisenburger (80.), 2:1 Ibrahim Bokhabza (89. Foulelfmeter)

_____________________

Gestern, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
1
4
Abpfiff

Wahlscheider SV – 1. FC Niederkassel 1:4
Wahlscheider SV: Fabian Demmer, Andre Jung (64. Julian Schreiner), Moritz Schweinert, Timo Hohn, Marius Pischel, Marius Mylenbusch, Juri Landgraf (87. Tim Friese), Maximilian Feldner (64. Yannis Köhler), Luis Magnus Lehnen, Maxim Teichrieb (53. Marcus Rößler), Jonathan Weppler (64. Yves Roman Sauer) - Trainer: Linus Werner - Trainer: Thomas Gollub
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich, Damir Tabakovic, Senyo Amouzou-Glipka, Eren Cubukcu, Cedric Ebewa-Yam Mimbala, Fatih Tuysuz, Anel Tabakovic, Fabien Dick, Gagik Arutiunian, Taner Yalcin, Oguz Yasar - Trainer: Bülent Basar
Schiedsrichter: Lukas Wenz (Köln) - Zuschauer: 187
Tore: 0:1 Taner Yalcin (28.), 0:2 Fabien Dick (42.), 0:3 Fabien Dick (60.), 0:4 Fabien Dick (62.), 1:4 Yannis Köhler (73.)

_____________________

Gestern, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
0
2
Abpfiff

_____________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

