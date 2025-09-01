Oberpframmern hadert, FC Anzing-Parsdorf feiert im Kartenregen

Der TSV Oberpframmern spielt gegen Anzing-Parsdorf nur im Remis beim Kartenfestival. Im Anschluss herrschten gemischte Gefühle bei den Teams.

Zumindest vom Ergebnis her taten sich die enttäuschend in die Saison gestarteten Kreisligisten aus Pframmern und Anzing-Parsdorf nicht weh. Schmerzen hatten die Gastgeber dennoch. Die beiden Spielertrainer Stefan und Florian Lechner beklagten zwei verlorene Punkte. „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Spielanteile, waren die bessere Mannschaft, aber leider nicht mit der entsprechenden Chancenverwertung“, so Florian Lechner. Eine Klage, die allerdings auch Peter Beierkuhnlein aus Sicht der Gäste anstimmte: „Drei, vier, fünf gute Konter haben wir nicht konsequent genug zu Ende gespielt“, so der FC-Trainer.

Nach dem Seitenwechsel ließ der Pframmerner Druck kurzzeitig nach. „Wir waren nicht mehr so griffig“, bekannte Florian Lechner. Der FC Anzing-Parsdorf nutzte die Situation aus: Peter Rauch gelang das 0:1 (60.). Kurz danach die vielleicht spielentscheidende Szene: Der bereits verwarnte Anzinger Kilian Blumberg leistete sich erneut eine gelb-würdige Situation (64.). Schiri Patrick Cuka (Münchener Sp. VG. Bajuwaren), der im Laufe des Spiels nicht weniger als zehnmal die gelbe Karte zückte, beließ es bei einer Zeitstrafe. „Er hätte auch Gelb-Rot zeigen können“, so Florian Lechner, „dann wär’s vielleicht anders ausgegangen. So aber ist er zurück aufs Feld gekommen.“

Pframmern witterte nun in Überzahl seine Chance und bekam, als Valentin Hain im Strafraum von den Beinen geholt wurde, einen Elfer. Stefan Lechner verwandelte sicher zum 1:1 (67.). Das spielerische Übergewicht der Gastgeber zahlte sich neun Minuten vor dem regulären Ende aus, als erneut Stefan Lechner seine Goalgetter-Qualität unter Beweis stellte. Eine Flanke von Dominic Ritter von Weinzierl drückte er am kurzen Pfosten zum 2:1 ins Netz.

Anstatt den Vorsprung nun nach Hause zu schaukeln, ließen die Pframmerner die nötige Cleverness vermissen. „Das darf nicht passieren“, ärgerte sich Stefan Lechner, als nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld und einem Freistoß eine FC-Flanke in den TSV-Strafraum segelte und Leon Nitschke zum 2:2 verwandelte (90.). „Da haben wir gepennt“, hieß es auf Pframmerner Seite, während die Gäste den Lohn dafür sahen, das Spiel beim Stand von 1:2 aus ihrer Sicht nie aufgegeben zu haben. „Das war 50, 60 Prozent besser als zuletzt“, freute sich Beierkuhnlein über den ersten Saisonpunkt. Stefan Lechner haderte dagegen mit zwei verlorenen Zählern: „Anzing war nach vorne gar nicht vorhanden. Schießt zweimal aufs Tor. Das Remis haben wir uns selber zuzuschreiben.“