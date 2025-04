Oberpfalzduell beim Jahn – Gebenbacher Hammer-Aufgabe

Rein ins nächste Spielwochenende der Bayernliga Nord! Bereits am Freitag muss der ASV Cham beim TSV Neudrossenfeld Farbe bekennen. Tags darauf steigt ein Oberpfalzduell: Die SpVgg SV Weiden tritt beim abstiegsbedrohten, aber seit zwölf Spielen unbesiegten SSV Jahn Regensburg II an. Vor einer unheimlich schweren Heimaufgabe steht die DJK Gebenbach gegen den Rangzweiten FC Ingolstadt II. Auch Fortuna Regensburg genießt gegen den TSV Kornburg Heimrecht. Im einzigen Sonntagsspiel zählen für die zuletzt glücklose DJK Ammerthal im Abstiegskampf eigentlich nur drei Punkte, wenn der Tabellenvorletzte FC Eintracht Münchberg zu Gast ist.



Hinspiel: 0:3. Wenig zu meckern hatte Faruk Maloku, Chefcoach des ASV Cham (5., 41), nach der letzten Partie. Taktisch und kämpferisch war das bärenstark, was seine Schützlinge gegen den ATSV Erlangen anboten. Lohn war ein verdienter 1:0-Heimsieg. Damit sind die Chamer in dieser Saison weiter ungeschlagen auf heimischem Geläuf. Blöd nur, dass es jetzt wieder auf Reisen geht. Auswärts ist die Bilanz nach wie vor ausbaufähig (2/4/8). Was sagt Maloku zur Freitagabend-Aufgabe beim TSV Neudrossenfeld (9., 35)? „Neudrossenfeld ist eine körperlich präsente und sehr erfahrene Mannschaft. Ihr Umschaltspiel und das Tempo nach Balleroberungen sind immer gefährlich. Wir dürfen uns keinen unkonzentrierten Moment erlauben. Es wird wieder ein sehr intensives Spiel und eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir an der knackigen Aufgabe wachsen, unser eigenes Spiel durchbringen und uns auswärts durchsetzen.“ Personell müssen die Gäste Abstriche machen, da hinter dem Mitwirken von Anton Henning, Stefan Meyer und Björn Zempelin (alle angeschlagen) ein Fragezeichen steht. Sturmtalent Konstantin Landstorfer brach sich im letzten Match das Schlüsselbein und fällt genau wie der privat verhinderte Simon Haimerl aus. „Gegebenenfalls nehmen wir noch zwei bis drei U19-Spieler mit in den Kader“, stellt Maloku in Aussicht.







Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:5. Als die „spielerisch wohl beste Mannschaft der Liga“ bezeichnet Markus Kipry, Trainer der DJK Gebenbach (14., 29), den nächsten Gegner aus Ingolstadt. Eine Woche nach Eichstätt (1:3) wartet auf die Mannschaft um Kapitän Jan Fischer mit dem Tabellenzweiten (58) das nächste Schwergewicht der Bayernliga Nord. Alle vier Spiele seit dem Re-Start entschieden die Jungschanzer für sich. „Wir müssen an unsere Leistungsgrenze kommen und dürfen die einfachen Fehler aus dem Spiel gegen Eichstätt – wo wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben – nicht wiederholen. Sonst wird es ganz schwierig“, schärft Kipry die Sinne. So oder so müssen Punkte her im Abstiegskampf. Trotz der prekären Lage sei die Stimmung weiterhin gut, berichtet der Gebenbacher Coach. „Wir glauben an uns und wollen zu Hause mal wieder punkten. Wenn man sich die Tabellenkonstellation und die Spielpaarungen am Wochenende anschaut, muss für uns Minimum ein Punkt Pflicht sein. Wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir die drei Punkte bei uns behalten. Wenngleich das Unterfangen natürlich sehr schwierig ist.“ Zumindest kadertechnisch hat Kipry keinerlei Sorgen. Bis auf Dauerpatient Dominik Späth sollten alle Mann einsatzfähig sein.







Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna TSV Kornburg TSV Kornburg 16:00 live PUSH



Hinspiel: 3:2. Am vergangenen Wochenende machte der SV Fortuna (7., 40) einen riesengroßen Schritt Richtung frühzeitigem Klassenerhalt. Nach Rückstand bewiesen die Regensburger gegen Neumarkt Moral, erkämpften sich einen 3:2-Sieg. Als eine Art Brustlöser diente der Sonntagsschuss von Lucas Schmitt. Angesichts von nun elf Punkten Vorsprung auf die Relegationszone, kann man den kommenden Aufgaben relativ entspannt entgegentreten. Ein Nachlassen möchte Übungsleiter Arber Morina aber nicht sehen von seinen Spielern: „Wir können jetzt nicht in den Urlaub fahren. Wer spielen will, ist nach wie vor gut beraten, das Gaspedal durchzudrücken. Das Konkurrenzkampf ist groß und ich will weiterhin von allen Spielern ein gutes Gefühl haben – auch mit Blick auf die neue Saison“, macht der 37-Jährige klar. Im zweiten von drei Heimspielen in Folge kommt der TSV Kornburg (10., 34) an die Isarstraße. Das Hinspiel verlief eng umkämpft und hitzig. „Aber das ist vergessen. Wir zählen zu den fairen Mannschaften der Liga und wollen Kornburg die Stirn bieten“, sagt Morina und fügt an. „Das ist eine sehr abgebrühte Mannschaft mit – teils höherklassig – erfahrenen Spieler in ihren Reihen. Die Kornburger können qualitativ gute Bälle in die Spitze spielen, da müssen wir präsent sein. Zudem wird eine hohe Zweikampfquote im Mittelfeld entscheidend sein.“ Personell gibt es zur Vorwoche nur eine Änderung bei Fortuna: Kevin Hoffmann kehrt in den Kader zurück. Abwehrhüne Tom Liebherr, der am heutigen Donnerstag einen MRT-Termin hat, wird nochmals fehlen.







Im Hinspiel glückte Jahn Regensburg II mit der letzten Aktion des Spiels der Ausgleichstreffer in Weiden. – Foto: Dagmar Nachtigall







Sa., 05.04.2025, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 16:00 PUSH



Hinspiel: 1:1. „Jeder der denkt, das ist ein Selbstläufer, irrt gewaltig“: Nach Ansicht von Weidens Chefanweiser Michael Riester trügt das aktuelle Tabellenbild gewaltig. Da rangiert der SSV Jahn II (13., 29) zwar, punktgleich mit Gebenbach und Bayern Hof, am Rande der Relegationszone. Allerdings sind die Regensburger Youngster seit Monaten ungeschlagen. Genauer gesagt seit zwölf Punktspielen. Jene Serie hat natürlich auch Riester im Kopf: „Der Jahn zeigt seit Wochen eine sehr stabile und technisch versierte Mannschaftsleistung. Ihre Ungeschlagen-Serie, mit der sie sich aus dem Keller herausgekämpft haben, ist schon beeindruckend.“ Nichtsdestotrotz möchte die SpVgg SV (6., 40) ihrerseits nach den jüngsten Erfolgen gegen Gebenbach und Würzburg nachlegen. „Wir wollen und der Jahn muss gewinnen. Daher werden wir ihnen nicht ins offene Messer laufen und die Räume eng machen, um ihre spielerische Stärke einzudämmen und um dann selbst mit unseren schnellen Offensivkräften unsere Chancen nutzen zu wollen“, gibt der Gästetrainer die Marschroute vor.



Die Hausherren rangieren seit dem vergangenen Spieltag zum ersten Mal seit einer Ewigkeit auf einem direkten Nichtabstiegsplatz. Den wollen sie bis zum Schluss verteidigen. Geht die Serie weiter? Dies ist natürlich die Hoffnung von Regensburgs Cheftrainer Christoph Jank, der vor dem Heimspiel kundtut: „Die SpVgg SV Weiden ist eine gut organisierte Mannschaft, die wenig Chancen zulässt. Für uns wird wichtig sein, dass wir im Spielaufbau sehr konzentriert sind und zielstrebig in unserem Offensivspiel sind. Ich erwarte außerdem, dass wir mit höchster Intensität ins Spiel gehen, um es zu gewinnen.“ Für dieses Vorhaben muss das Trainerteam der Jahn-U21 weiterhin die verletzten Titus Knoche, Homam Mahmoud, Adrian Nagel, Alexander Nittnaus und Leon Rudenko ersetzen. Derweil hat sich auf Weidener Seite bei Stefan Pühler der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestätigt. Somit wird der junge Stürmer monatelang ausfallen. Ansonsten kehrt Niklas Lang in den Kader zurück, während Hendrik Geiler arbeitstechnisch passen muss.







So., 06.04.2025, 15:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00 PUSH



Hinspiel: 1:2. Bis jetzt läuft es für die DJK Ammerthal (16., 26) wie verhext nach der Winterpause. Woche für Woche zeigt die Mannschaft eine ansehnliche Leistung, kann sich aber einfach nicht belohnen. Die verheerende Konsequenz: Platz 16, die drohende Relegation rückt näher. „Fußball kann manchmal so brutal sein. Trotz vier sehr ansprechenden Leistungen gegen vier Top-Teams mit nur einem Punkt rauszugehen, das ist schon brutal“, umreißt Trainer Florian Schlicker ein paar Tage nach der unnötigen 1:2-Niederlage beim SC Eltersdorf. An diesem Sonntag zählt aber nur ein Sieg, wenn der Vorletzte FC Eintracht Münchberg (17., 17) zu Gast ist. Allerdings hat die Ammerthaler Mannschaft schon im Hinspiel zu spüren bekommen, dass die Oberfranken sicher keine Laufkundschaft sind – wie niemand in dieser Liga. „Auch diesmal werden wir uns wieder schütteln und alles für den ersten Sieg in 2025 reinschmeißen. Die Jungs sind heiß und haben Bock. Zu Hause mit unseren Fans im Rücken werden wir alles in die Waagschale werfen“, lautet die klare Ansage Schlickers, dem wohl derselbe Kader wie zuletzt zur Verfügung steht. „Es wird Zeit, dass sich die Jungs für ihre Leistung belohnen!“