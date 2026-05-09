Oberpfalz: Zwei Meisterfeiern am Freitagabend Im Amberger Raum schaffen Gärbershof und Illschwang den Sprung in die Kreisklasse +++ Regensburg: A-Klassen-Relegation entfällt von Florian Würthele · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Rauf die Meisterschale: Der SV Illschwang ist Meister der A-Klasse Nord. – Foto: Lukas Scherr

Die Party kann losgehen: Am gestrigen Freitagabend sind in der Oberpfalz zwei weitere Meister-Entscheidungen gefallen. Beide betreffen den Teilkreis Amberg. Dort kürten sich der SV Illschwang und der FSV Gärbershof zum A-Klassen-Champion und dürfen sich ab sofort Kreisklassist nennen. Weitere Meistersausen wird es am Samstagabend geben. Einige Fragen sind noch offen.

A-Klasse Nord Amberg/Weiden: SV Illschwang

Die Nacht in Illschwang dürfte kurz gewesen sein! Bierdusche für Meistertrainer Danny Graf, eine Meisterschale aus Holz, blaue Rauchfackeln: Sie hatten vorgesorgt und noch auf dem Platz ließen es die Spieler krachen – gemeinsam mit dem vollbesetzten Fan-Balkon. Mit einem ungefährdeten 5:0-Heimsieg gegen Germania Amberg II machte der SVI am letzten Spieltag sein Meisterstück in der A-Klasse Nord. Dank einer bärenstarken Frühjahrsrunde setzte man sich im spannenden Meisterschafts-Dreikampf durch. Generell war es eine starke Saison der Illschwanger, die lediglich zwei Spiele verloren. 77 Tore und nur 20 Gegentore sind ebenfalls top. Jetzt geht's endlich zurück in die „alte Heimat“ Kreisklasse Süd – vier Jahre nach dem Abstieg.



A-Klasse Süd Amberg/Weiden: FSV Gärbershof

Luftlinie nur zwölf Kilometer weiter östlich wurden ebenfalls die Sektkorken geknallt. Der FSV Gärbershof kürte sich im Saisonfinale zum Champion der A-Klasse. Ebenfalls zuhause, ebenfalls mit einem deutlich Sieg. Wobei der Mannschaft in der ersten Halbzeit noch eine gewisse Grundnervosität anzumerken war. Das legte sich mit dem zweiten Treffer. Am Ende stand ein 6:0 gegen Ensdorf II. In einem ultraspannenden Titelzweikampf mit dem TSV Theuern (ein Punkt zurück) behielt Gärbershof letztlich die Oberhand. 17 von 22 Saisonspielen konnten gewonnen werden. Zahlreiche Routiniers bilden den Kern einer insgesamt sehr erfahrenen Truppe, die von Dauer-Trainer Ilja Dietz zum Meistertitel geführt wurde. Nach zwei A-Klassen-Jahren wird vor den Toren Ambergs bald wieder Kreisklassen-Fußball geboten sein.







Im Kreis Regensburg absolvierten am Freitagabend die B-Klassen ihren letzten Spieltag. Alle Meisterschaften waren hier schon vorab entschieden. News gibt es dennoch: Wie die Spielleiter den Vereinen am Donnerstag mitteilten, entfällt die Relegation zur A-Klasse in diesem Jahr. Heißt: Nur die Direktabsteiger aus den A-Klassen gehen in die B-Klasse. Die auf den Relegationsplätzen befindlichen Mannschaften verbleiben in der A-Klasse. Aus den B-Klassen steigen neben den Meistern auch die Vizemeister (bzw. in der B1 der Drittplatzierte) direkt in die A-Klasse auf.



Im Fußballkreis Cham/Schwandorf geht der Schlussspieltag vollständig am heutigen Samstag über die Bühne.



