Oberpfalz: Wer schon Meister ist – und wer kurz davor steht

Am langen Oster-Wochenende fielen zwei weitere Meister-Entscheidungen im Oberpfälzer Herrenfußball. Beide betrafen das Kreisoberhaus. Bereits am Gründonnerstag setzte sich der 1. FC Schwarzenfeld ultra-souverän die Krone in der Kreisliga West auf. Zwei Tage später tat es der SV Töging den Schwarzenfeldern gleich. Der Dorfklub aus dem Altmühltal kürte sich zum Champion der Regensburger Kreisliga 2. Nächste Saison kämpft das Duo in der Bezirksliga um Punkte und Tore.



Kreisklasse abwärts gab es keine österlichen Meisterfeiern. Allerdings können sich eine Handvoll Mannschaften am kommenden Wochenende aus eigener Kraft zum Meister krönen. Teils fehlt dazu nur noch ein einziger Punkt. Der Meister-Überblick der drei Spielkreise.