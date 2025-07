Oberpfalz: So liefen die Turniere am Wochenende

Gemeindepokal Parsberg/Lupburg Eine Überraschung war es nun wirklich nicht, dass sich die Parsberger den Gemeindepokal schnappten. Schließlich konnte der TVP seit Jahren nicht mehr vom Thron gestoßen werden. So auch diesmal. Auf dem Sportplatz in Willenhofen ließ der Landesliga-Absteiger im Halbfinale die Muskeln spielen, fegte die heimische SpVgg mit 7:0 vom Feld. Drei Tage später setzte sich die Buckow-Elf im Endspiel souverän mit 3:1 gegen den Kreisligisten SV Lupburg durch. Den Hausherren blieb zumindest Platz drei. 4-Ligen-Cup Dieser Vorbereitungserfolg dürfte der DJK Gebenbach Rückenwind geben für die neue Saison in der Bayernliga Nord. Beim hochklassigen 4-Ligen-Cup im Stadion am Schanzl in Amberg überzeugt die Kipry-Formation in drei von vier Halbzeiten. Beim 5:2-Auftaktsieg über Wismut Gera (Thüringenliga) schnürte der junge Neuzugang Konstantin Plankl einen lupenreinen Hattrick. Es folgte ein 3:3-Unentschieden gegen Regionalligist SpVgg Bayreuth. Hier steigerte sich die DJK nach Wiederbeginn deutlich, bog einen Zwei-Tore-Rückstand zwischenzeitlich in eine Führung um. Weil der TSV Landsberg kurzfristig absagte, wurde im Modus jeder gegen jeden gespielt. Top 4 Donau-Cup Da hatten die Spielplanmacher einen guten Riecher: Das letzte der sechs Spiele war das entscheidende um Platz 1. Dank eines Freistoßtores von Merdin Mehmedov behauptete sich der TSV Wörth knapp mit 1:0 gegen den Ausrichter SpVgg Hofdorf und holte sich den Pott. Drei Spiele, drei Siege, 8:1 Tore – das war die finale Bilanz des Kreisligisten. Enttäuschend lief's für den SV Pfatter und den SV Fortuna Regensburg II. Beide blieben ohne Sieg.

Knapp schrammte der Gastgeber bei seinem Zweitages-Turnier am Entgegennehmen des Pokals vorbei. Die Galli-Crew verlor das Finale gegen den Kreisliga-Konkurrenten TV Riedenburg erst im Elfmeterschießen. Dritter wurde der SV Aichkirchen, Vierter der SV Lengfeld.Gleich zwei Sieger gab's am Samstag beim Blitzturnier des VfB Bach. Zunächst setzte es zwei Favoritensiege. Bezirksligist Bach und Landesligist FC Tegernheim setzten sich gegen den Underdog ATSV Pirkensee-Ponholz aus der Kreisliga jeweils glatt mit 3:0 durch. Anschließend fand das Direktduell der Auftaktsieger keinen Sieger. Petar Dizdar brachte den VfB in Führung, später egalisierte Neuzugang Raphael Lang für Tegernheim zum 1:1-Endstand.Sechs Teams, zwei Turniertage – und ein Favoritensieg. Mit dem ambitionierten VfB Rothenstadt holte einer der beiden Kreisligisten den Kälte-Grohmann-Cup. Aus den beiden Vorrundengruppen ging neben Rothenstadt die DJK Irchenrieth, Ausrichter des Cups, als Sieger hervor. Das Endspiel entschied Hakan Boztepes Teams verdient für sich. Einen frühen Rückstand drehte man in einen 3:1-Triumph.Der SV Köfering aus der Kreisliga Süd hat sich zur „Nummer 1“ im Gemeindegebiet Kümmersbruck gekürt. Zwei Tore in zwei Spielen reichten den Grün-Weißen, die erst den TSV Theuern und dann den TSV Kümmersbruck in die Knie zwangen. Der diesjährige Ausrichter ASV Haselmühl gewann das „kleine Finale“ klar. Neben dem Pokal durfte sich Köfering über den Einzug in die nächste Runde des Kreispokals Amberg/Weiden freuen.Auch die Gemeinde Etzelwang suchte ihre beste Fußballmannschaft. Jubeln durfte die Zweitvertretung des SV Hahnbach. 4:2 gewann sie das Kreisklassen-Duell mit dem heimischen SV Etzelwang. In den Halbfinals waren der 1. FC Neukirchen und der SV Illschwang auf der Strecke geblieben.In Aufhausen machten die Platzherren das Rennen. Die neugegründete SG Aufhausen/Pfakofen bezwang im 90-minütigen Finalspiel den FC Labertal, einen Ligakonkurrenten aus der Kreisklasse 1, mit 2:0. Den dritten Rang sicherte sich die SG Mötzing/Sünching II durch ein 2:0 gegen den SV Eggmühl. Unter der Woche waren bereits die Semifinals ausgetragen worden.Schöner Erfolg für den Freien TuS Regensburg: Die Mannen von Coach Vasile Holom blieben sowohl im Halbfinale gegen die SpVgg Ramspau (2:0) als auch im Finale gegen den FC Laub (3:0) ohne Gegentor. Und marschierten relativ souverän zum Turniersieg. Der Ramspauer Misch-Truppe blieb nur der letzte Platz.