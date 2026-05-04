Oberpfalz: So läuft die Relegation zur Bezirksliga

Die SpVgg Trabitz steht seit Sonntag als Vizemeister der Kreisliga Nord und damit verbundener Relegationsteilnehmer fest. – Foto: Rainer Rosenau

Die Relegation rückt näher und näher! In nicht einmal zwei Wochen fällt der Startschuss für die fünfte Jahreszeit im Fußball. Der Fahrplan für die Relegation zur Bezirksliga in der Oberpfalz steht. Drei Teilnehmer stehen auch schon fest: Der SV Inter Bergsteig Amberg aus der Bezirksliga Nord sowie die frischgekürten Kreisliga-Vizemeister FSV Steinsberg (Kreisliga 2 Regensburg) und SpVgg Trabitz (Kreisliga Nord Amberg/Weiden). Auch dieses Jahr spielen zunächst die Kreisliga-Zweiten der drei Spielkreise gegeneinander. Die drei Gewinner ziehen in die 2. Runde ein, wo dann die (Noch-)Bezirksligisten einsteigen.



Wie viele freie Plätze ausgespielt werden, also wie viele Runden am Ende gespielt werden, hängt vom Ausgang in der Landesliga ab. Und davon, wie die Oberpfälzer Teams in der Landesliga-Relegation abschneiden. Aktuell sieht es stark danach aus, als würden mit dem FC Kosova Regensburg (bereits abgestiegen) und dem TB 03 Roding zwei Oberpfälzer Mannschaften direkt aus der Landesliga Mitte absteigen. Mit dem SV Etzenricht oder dem FC Tegernheim geht ein Oberpfälzer Vertreter sicher in die Abstiegs-Relegation. Im wahrscheinlichsten Szenario werden in der Bezirksliga-Relegation zwei freie Plätze ausgespielt.