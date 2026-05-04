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Relegation
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Oberpfalz: So läuft die Relegation zur Bezirksliga
Drei Teilnehmer an den Playoffs stehen bereits fest
von Florian Würthele · Heute, 08:06 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Trabitz steht seit Sonntag als Vizemeister der Kreisliga Nord und damit verbundener Relegationsteilnehmer fest. – Foto: Rainer Rosenau
Die Relegation rückt näher und näher! In nicht einmal zwei Wochen fällt der Startschuss für die fünfte Jahreszeit im Fußball. Der Fahrplan für die Relegation zur Bezirksliga in der Oberpfalz steht. Drei Teilnehmer stehen auch schon fest: Der SV Inter Bergsteig Amberg aus der Bezirksliga Nord sowie die frischgekürten Kreisliga-Vizemeister FSV Steinsberg (Kreisliga 2 Regensburg) und SpVgg Trabitz (Kreisliga Nord Amberg/Weiden). Auch dieses Jahr spielen zunächst die Kreisliga-Zweiten der drei Spielkreise gegeneinander. Die drei Gewinner ziehen in die 2. Runde ein, wo dann die (Noch-)Bezirksligisten einsteigen.
Wie viele freie Plätze ausgespielt werden, also wie viele Runden am Ende gespielt werden, hängt vom Ausgang in der Landesliga ab. Und davon, wie die Oberpfälzer Teams in der Landesliga-Relegation abschneiden. Aktuell sieht es stark danach aus, als würden mit dem FC Kosova Regensburg (bereits abgestiegen) und dem TB 03 Roding zwei Oberpfälzer Mannschaften direkt aus der Landesliga Mitte absteigen. Mit dem SV Etzenricht oder dem FC Tegernheim geht ein Oberpfälzer Vertreter sicher in die Abstiegs-Relegation. Im wahrscheinlichsten Szenario werden in der Bezirksliga-Relegation zwei freie Plätze ausgespielt.
1. Runde (15. – 17. Mai)
Spiel 1: 2. Kreisliga 1 – 2. Kreisliga 2 (Kreis Regensburg) SC Regensburg oder FC Oberhinkofen – FSV Steinsberg Spiel 2: 2. Kreisliga Nord – 2. Kreisliga Süd (Kreis Amberg/Weiden) SpVgg Trabitz – TuS Rosenberg oder 1. FC Rieden Spiel 3: 2. Kreisliga Ost – 2. Kreisliga West (Kreis Cham/Schwandorf) SG Zandt/Vilzing II oder SpVgg Mitterdorf – TV Nabburg oder SV Schwandorf-Ettmannsdorf II
Die Verlierer bleiben Kreisligisten, die Sieger kommen weiter.
2. Runde (22. – 25. Mai)
Spiel 4: 13. Bezirksliga Nord – Sieger Spiel 2 Spiel 5: 14. Bezirksliga Nord – 15. Bezirksliga Nord oder Süd (nach Punkt-Quotient) Spiel 6: 13. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 1 Spiel 7: 14. Bezirksliga Süd – Sieger Spiel 3
Die Verlierer spielen nächste Saison in der Kreisliga, die Sieger erreichen Runde drei.
3. Runde (27. / 28. Mai)
Spiel 8: Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 5
Spiel 9: Sieger Spiel 6 – Sieger Spiel 7
4. Runde (31. Mai, falls nötig)
Spiel 10: Sieger/Verlierer Spiel 8 – Sieger/Verlierer Spiel 9
Ein freier Platz: Nur der Sieger der 4. Runde bleibt bzw. steigt in die Bezirksliga auf.
Zwei freie Plätze: Die Sieger der 3. Runde sind durch, eine 4. Runde entfällt. Drei freie Plätze: Die Sieger der 3. Runde sind durch, die Verlierer spielen in Runde 4 noch einen weiteren Platz aus. Vier freie Plätze: Bereits die Sieger der 2. Runde sind durch, danach ist Schluss.