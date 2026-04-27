Oberpfalz: Sieben weitere Meister stehen fest

Siebenfacher Meister-Jubel in der Oberpfalz! Am drittletzten Spieltag im Kreisbereich konnten sich sieben weitere Mannschaften zum Titelträger küren. Da wäre natürlich der FC Amberg, der als Bezirksliga-Champion in die Landesliga zurückkehrt. Außerdem wurde aber auch in zwei Kreisklassen, einer A-Klasse und drei B-Klassen die Meisterfrage geklärt. Damit stehen insgesamt jetzt zwölf Meister fest.
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II
Das war eine klare Sache! Bei seinem Meister-Spiel feierte der zweiter Anzug des TSV Alteglofsheim daheim einen 9:1-Kantersieg. Anschließend durften die Korken knallen. Aus 13 Spielen sammelte das Team von Dauer-Trainer Michael Pisterer 37 von 39 möglichen Punkten. Eine traumhafte Bilanz! Das bevorstehende Spitzenspiel den Tabellenzweiten Brennberg kann der TSV nun ganz entspannt angehen.
Bereits festgestandene Meister: TV Riedenburg, TSV Deuerling, ASV Holzheim
Bezirksliga Nord: FC Amberg
Nein, im Feiern macht den Spielern des FC Amberg so schnell keiner was vor. Dank eines 2:1-Arbeitssieges in Furth im Wald machte der FCA am Samstag vorzeitig sein Meisterstück in der Bezirksliga Nord. Die sofortige Rückkehr in die Landesliga ist perfekt! Zum ausführlichen Meister-Bericht...
Kreisklasse Nord: SV Trisching
Schwarz-gelber Rauch, Trommel, und Fahnen: Das Sportgelände in Trisching verwandelte sich am Sonntagabend zu einer Partymeile. Der SVT behielt im ultimativen Titel-Showdown gegen den Tabellenzweiten SpVgg Pfreimd II hauchzart mit 1:0 die Oberhand und kann nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Von 24 Partien gewannen die Schützlinge von Spielertrainer Thomas Bösl 18. Nur zwei gingen verloren. Der Sprung in die Kreisliga bedeutet für den Dorfklub aus der Schwandorfer Gemeinde Schmidgaden den größten Erfolg der (jüngeren) Vereinsgeschichte.
A-Klasse Ost: SG Pösing/Wetterfeld
Seit der Vorsaison 2024/25 bündeln der FSV Pösing und der VfB Wetterfeld im Herrenbereich die Kräfte. Jetzt zahlt sich der Zusammenschluss sportlich aus. Für die Spielgemeinschaft geht es eine Etage nach oben in die Kreisklasse. Bereits am Freitagabend machte das Team den vorzeitigen Titelgewinn in der A-Ost perfekt. Und zwar einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Regental II. Zwei Spieltage vor Schluss ist das Aufgebot von Übungsleiter Sebastian Wiesbeck immer noch unbesiegt (14/6/0)!
B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II
Sich ungeschlagen zum Meister zu küren, dieses Kunststück ist auch der Reserve der SG Schloßberg gelungen. 85 erzielte Tore in 23 Spielen ist ebenfalls keine üble Ausbeute. Drei Punkte bekommen die 09er noch am grünen Tisch zugeschrieben. Dadurch konnte die Meisterfeier steigen nach dem gestrigen 4:0-Heimtriumph über die SG Michelsdorf II.
B-Klasse Kreisklasse Nord: SF Weidenthal-Guteneck II
Auch in der B-Klasse 4 ist der neue Titelträger vorzeitig gefunden. Ausgerechnet gegen den hartnäckigen Titel-Rivalen SG Pertolzhofen (2:1) machten die Sportfreunde alles klar. Zwar könnte der Tabellenzweite noch nach Punkten gleichziehen. In diesem Fall würde jedoch der direkte Vergleich – wenn auch knapp – zugunsten Weidenthals sprechen.
Bereits festgestandene Meister: FC Ränkam, FC Stamsried