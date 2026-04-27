Oberpfalz: Sieben weitere Meister stehen fest

Kreisklassen-Champion SV Trisching geht nächste Saison in der Kreisliga auf Punktejagd. – Foto: Verein

Kreisklasse West: FC Dießfurt Am drittletzten Spieltag haben es die Dießfurter gepackt! Die Mannen von Coach Martin Ruda sind nicht mehr einzuholen, kehren nach zwei Kreisklassen-Jahren in die höchste Spielklasse des Kreises zurück. Dass diese Meisterschaft eine verdiente ist, darin bestehen keine Zweifel. Die Dießfurter Mannschaft war in der Kreisklasse West das Maß aller Dinge. Sie verlor bisher kein einziges Saisonspiel und gab lediglich bei vier Unentschieden Punkte ab. Überdies stellt der FC sowohl den besten Angriff als auch die beste Abwehr der Liga. Auch das Meisterstück an sich war souverän – ein 5:0-Heimsieg gegen den VfB Mantel.Bereits festgestandene Meister: keine

Kreis Cham/Schwandorf

Kreisklasse Nord: SV Trisching

Schwarz-gelber Rauch, Trommel, und Fahnen: Das Sportgelände in Trisching verwandelte sich am Sonntagabend zu einer Partymeile. Der SVT behielt im ultimativen Titel-Showdown gegen den Tabellenzweiten SpVgg Pfreimd II hauchzart mit 1:0 die Oberhand und kann nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Von 24 Partien gewannen die Schützlinge von Spielertrainer Thomas Bösl 18. Nur zwei gingen verloren. Der Sprung in die Kreisliga bedeutet für den Dorfklub aus der Schwandorfer Gemeinde Schmidgaden den größten Erfolg der (jüngeren) Vereinsgeschichte.



A-Klasse Ost: SG Pösing/Wetterfeld

Seit der Vorsaison 2024/25 bündeln der FSV Pösing und der VfB Wetterfeld im Herrenbereich die Kräfte. Jetzt zahlt sich der Zusammenschluss sportlich aus. Für die Spielgemeinschaft geht es eine Etage nach oben in die Kreisklasse. Bereits am Freitagabend machte das Team den vorzeitigen Titelgewinn in der A-Ost perfekt. Und zwar einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg bei der SG Regental II. Zwei Spieltage vor Schluss ist das Aufgebot von Übungsleiter Sebastian Wiesbeck immer noch unbesiegt (14/6/0)!



B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II

Sich ungeschlagen zum Meister zu küren, dieses Kunststück ist auch der Reserve der SG Schloßberg gelungen. 85 erzielte Tore in 23 Spielen ist ebenfalls keine üble Ausbeute. Drei Punkte bekommen die 09er noch am grünen Tisch zugeschrieben. Dadurch konnte die Meisterfeier steigen nach dem gestrigen 4:0-Heimtriumph über die SG Michelsdorf II.



B-Klasse Kreisklasse Nord: SF Weidenthal-Guteneck II

Auch in der B-Klasse 4 ist der neue Titelträger vorzeitig gefunden. Ausgerechnet gegen den hartnäckigen Titel-Rivalen SG Pertolzhofen (2:1) machten die Sportfreunde alles klar. Zwar könnte der Tabellenzweite noch nach Punkten gleichziehen. In diesem Fall würde jedoch der direkte Vergleich – wenn auch knapp – zugunsten Weidenthals sprechen.



Bereits festgestandene Meister: FC Ränkam, FC Stamsried