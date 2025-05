Oberpfalz: Meister, Absteiger, Releganten & Verzichte

Die Regelsaison 2024/25 hat am Wochenende ihr Ende gefunden in den Oberpfälzer Spielkreisen. Kreisliga abwärts sind nun alle Würfel im Auf- und Abstiegskampf gefallen. Den ein oder anderen freiwilligen Ligaverzicht gab es auch. Wer steigt auf, wer muss runter und wer versucht sein Glück in der bevorstehenden Relegation? Wir haben sämtliche Entscheidungen für Euch zusammengetragen.