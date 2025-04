Oberpfalz: Diese Teams stehen bereits kurz vor der Meisterschaft

Letztes Jahr kürten sich die Sportfreunde Ursulapoppenricht zum ersten Fußball-Meister der Oberpfalz. Am 6. April konnte die Sause steigen. Ein Jahr zuvor waren die Kicker vom TuS Rosenberg die allerersten, die die Korken knallen lassen konnten. Wer wird es heuer sein? Fakt ist: Einige Mannschaften spielen in ihren Liga eine so dominante Rolle, dass die vorzeitige Meisterschaft nur noch Formsache zu sein scheint. Übernächstes Wochenende (12./13. April) könnten schon die ersten Entscheidungen fallen. Das sind die „Fast-Meister“.

Kreis Regensburg



SV Töging, Kreisliga 2

Während sich die Konkurrenz stetig gegenseitig Punkte abknöpft, überzeugen die Jungs aus dem Altmühl mit beständiger Konstanz. Zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten und noch sieben Spiele – da sollte doch nichts mehr anbrennen.



FC Laub, Kreisklasse 2

Sogar zwölf Punkte voraus ist Laub in der „Stadt-Staffel“ der Kreisklasse. Ein einziges Saisonspiel ging bisher verloren. Da kann niemand Schritt halten. Bleibt nur die Frage, wann genau der FC den Titelgewinn in trockene Tücher legt.



SG Hohenschambach, Kreisklasse 3

Im 20. Kreisklassen-Jahr in Folge greifen die „Schamarer“ nach den Sternen. Gewinnen sie kommenden Sonntag das Top-Duell gegen Verfolger Hemau (neun Zähler), kann der Meistersekt endgültig kaltgestellt werden.



SV Aichkirchen, A-Klasse 4

18 Spiele, 18 Siege, 64:6 Tore – die Zahlen sprechen für sich. Aichkirchen kann sich im Grunde nur noch selbst schlagen. Noch zwei Siege, dann kann die Bande von Spielercoach Tom Kirner auch rechnerisch nicht mehr von Platz eins verdrängt werden.





Kreis Amberg/Weiden



SC Luhe-Wildenau II, Kreisklasse Ost

Angeführt vom reaktivierten Top-Torjäger Lui Tannhäuser, ist die Landesliga-Reserve aus Oberwildenau diese Saison eine Klasse für sich. Ein Elf-Punkte-Polster bei noch sechs ausstehenden Spieltagen spiegeln das wider. Maximal sieben Zähler trennen den SC noch vom Kreisliga-Aufstieg.



SpVgg Trabitz, Kreisklasse West

Schon vor dem Saisonstart galten die aufgerüsteten Trabitzer als Top-Favorit auf den Titel. Und dieser Rolle werden sie vollauf gerecht. 17 von 20 Partien wurden gewonnen. Der Tabellenzweite Trabitz ist (bei einem Spiel weniger) ganze 16 Punkte im Rückstand!



VfB Weiden, B-Klasse Ost

Alles, wirklich alles deutet darauf hin, dass der VfB nach vier Jahren „ganz unten“ als Meister in die A-Klasse zurückkehrt. Den gewonnenen Direktvergleich mit dem Rangzweiten Irchenrieth II eigerechnet, benötigen die Weidener noch höchstens sechs Zähler für die Meisterschaft.



FC Amberg II, B-Klasse Süd

Zwölf Siege aus zwölf Spielen: neben Aichkirchen ist die Zweitvertretung des FC Amberg die einzige Herrenmannschaft, die immer noch noch eine blütenweiße Weste hat. Schon diesen Freitag kann sich der FCA mit einem Auswärtsdreier in Ursulapoppenricht zum frühesten Meister der Oberpfalz küren!

Nachtrag: die Amberger bekommen noch am „grünen Tisch“ drei Punkte gutgeschrieben, wegen des Nichtantritts eines Gegners. Diese Punkte mit eingerechnet, ist ihnen schon zum jetzigen Zeitpunkt der Meistertitel nicht mehr zu nehmen.





Kreis Cham/Schwandorf



1. FC Schwarzenfeld, Kreisliga West

Das Wort „dominant“ wäre fast untertrieben, führt man sich diese Spielzeit des Ex-Landesligisten zu Gemüte. Von 60 möglichen Punkten wurden derer 54 eingesackt. Nach wie vor ist die Hadasch-Elf ungeschlagen. Das Verfolgerfeld führt Kemnath a.B. an – mit 14 Punkten Rückstand auf Schwarzenfeld.



SC Michelsneukirchen, A-Klasse Ost

Sagenhafte 78 Tore haben die Grün-Weißen in bisher 15 Matches geschossen. Ein Ausdruck dessen, wie beherrschend sie in der Chamer A-Klassen-Staffel auftreten. (Maximal) sechs Punkte oder zwei Siege trennen den SCM noch von seiner persönlichen Meisterparty.