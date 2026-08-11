Oberpfalz: Diese Teams haben bisher alle Spiele gewonnen

Ratlose Gegner, jubelnde Schwarz-Gelbe: B-Klassist SG Seugast/Freihung II steht nach drei Spielen bei 30:0 Toren! – Foto: Hias Schlosser

Die ersten Spieltage sind passé! Freilich haben die Tabellen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die große Aussagekraft. Dennoch lassen sich erste Tendenzen erkennen. Manche Mannschaften sind super in die Saison gestartet, andere weniger gut. Zur Kategorie der „Traumstarter“, die nach mindestens zwei Saisonspielen noch ohne Punktverlust dastehen, zählen insgesamt 52 Mannschaften. Darunter weiterhin auch Regionalligist DJK Vilzing und Bayernligist ASV Cham. Die große Übersicht:

Bezirksliga Süd

TB 03 Roding (4 Siege bei 9:2 Toren)







Kreis Regensburg

Kreisliga 1

TSV Wörth/Donau (4 Siege bei 12:4 Toren)



Kreisliga 2

TSV Dietfurt (4 Siege bei 16:4 Toren)

TSV Großberg (4 Siege bei 10:1 Toren)



Kreisklasse 2

SG Schwabelweis/Nord Regensburg (4 Siege bei 28:5 Toren)



Kreisklasse 3

TSV Brunn (4 Siege bei 14:7 Toren)



A-Klasse 1

SV Sarching (4 Siege bei 16:10 Toren)



A-Klasse 2

FK Phönix Regensburg (3 Siege bei 11:7 Toren)

DJK SV Keilberg Regensburg (2 Siege bei 10:0 Toren)



A-Klasse 4

TV Parsberg II (4 Siege bei 16:3 Toren)



Der offizielle Saisonstart in den B-Klassen erfolgt später.









Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

SV TuS/DJK Grafenwöhr (3 Siege bei 9:0 Toren)

FC Weiden-Ost II (3 Siege bei 11:3 Toren)



Kreisliga Süd

DJK Ensdorf (3 Siege bei 9:3 Toren)



Kreisklasse Ost

SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen C (3 Siege bei 10:3 Toren)

SpVgg Pirk (3 Siege bei 8:2 Toren)



Kreisklasse Süd

SV Hubertus Köfering (3 Siege bei 13:5 Toren)

DJK Ammerthal II (3 Siege bei 9:4 Toren)



Kreisklasse West

SG Seugast / Freihung (3 Siege bei 10:1 Toren)

SC Kirchenthumbach (3 Siege bei 12:4 Toren)



A-Klasse Nord

SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (3 Siege bei 10:3 Toren)

TuS Schnaittenbach (2 Siege bei 7:1 Toren)



A-Klasse Ost

FSV Waldthurn (3 Siege bei 20:4 Toren)

ASV Neustadt/Waldnaab (2 Siege bei 6:2 Toren)

SG Störnstein / Wurz (2 Siege bei 9:7 Toren)



A-Klasse Süd

SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (3 Siege bei 13:2 Toren)



A-Klasse West

TSV 1960 Kastl (3 Siege bei 9:1 Toren)

SpVgg Trabitz II (3 Siege bei 8:2 Toren)



B-Klasse Ost

TSV Eslarn II (2 Siege bei 7:2 Toren)

SpVgg Windischeschenbach II (2 Siege bei 6:3 Toren)



B-Klasse Süd

TSV Kümmersbruck II (2 Siege bei 7:4 Toren)

SG Eschenfelden I / Königstein III (2 Siege bei 3:1 Toren)



B-Klasse West

SG Seugast / Freihung II (3 Siege bei 30:0 Toren)









Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga Ost

DJK Arnschwang (4 Siege bei 17:2 Toren)

SpVgg Mitterdorf (4 Siege bei 18:4 Toren)



Kreisliga West

DJK Dürnsricht-Wolfring (4 Siege bei 22:6 Toren)



Kreisklasse Nord

1. FC Rötz (4 Siege bei 12:3 Toren)



Kreisklasse Ost

SG Grafenwiesen I / Bad Kötzting II (3 Siege bei 12:1 Toren)



Kreisklasse Süd

1. SG Regental (4 Siege bei 20:2 Toren)



A-Klasse Nord

DJK Dürnsricht-Wolfring II (3 Siege bei 5:2 Toren)

SG Trisching / Schmidgaden II (2 Siege bei 5:0 Toren)



A-Klasse Ost

SV Alten- u. Neuenschwand (2 Siege bei 6:2 Toren)



A-Klasse Süd

SF Weidenthal-Guteneck (2 Siege bei 10:1 Toren)

FT Eintracht Schwandorf (2 Siege bei 6:2 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)



B-Klasse 1

SG Geigant / Waldmünchen II (2 Siege bei 3:1 Toren)



B-Klasse 2

SF Weidenthal-Guteneck II (3 Siege bei 9:3 Toren)

SC Kreith/Pittersberg II (2 Siege bei 4:1 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)



B-Klasse 3

SG Pemfling / Katzbach II (3 Siege bei 11:2 Toren)

Stachesrieder SV II (3 Siege bei 11:6 Toren)



B-Klasse 5

TB 03 Roding III (3 Siege bei 11:3 Toren)

FT Eintracht Schwandorf II (2 Siege bei 10:1 Toren)