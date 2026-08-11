Oberpfalz: Diese Teams haben bisher alle Spiele gewonnen

Die ersten Spieltage sind passé! Freilich haben die Tabellen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die große Aussagekraft. Dennoch lassen sich erste Tendenzen erkennen. Manche Mannschaften sind super in die Saison gestartet, andere weniger gut. Zur Kategorie der „Traumstarter“, die nach mindestens zwei Saisonspielen noch ohne Punktverlust dastehen, zählen insgesamt 52 Mannschaften. Darunter weiterhin auch Regionalligist DJK Vilzing und Bayernligist ASV Cham. Die große Übersicht:
Regionalliga Bayern
DJK Vilzing (3 Siege bei 5:1 Toren)
Bayernliga Nord
ASV Cham (4 Siege bei 9:1 Toren)
Kreisliga 1
TSV Wörth/Donau (4 Siege bei 12:4 Toren)
Kreisliga 2
TSV Dietfurt (4 Siege bei 16:4 Toren)
TSV Großberg (4 Siege bei 10:1 Toren)
Kreisklasse 2
SG Schwabelweis/Nord Regensburg (4 Siege bei 28:5 Toren)
Kreisklasse 3
TSV Brunn (4 Siege bei 14:7 Toren)
A-Klasse 1
SV Sarching (4 Siege bei 16:10 Toren)
A-Klasse 2
FK Phönix Regensburg (3 Siege bei 11:7 Toren)
DJK SV Keilberg Regensburg (2 Siege bei 10:0 Toren)
A-Klasse 4
TV Parsberg II (4 Siege bei 16:3 Toren)
Der offizielle Saisonstart in den B-Klassen erfolgt später.
Kreisliga Nord
SV TuS/DJK Grafenwöhr (3 Siege bei 9:0 Toren)
FC Weiden-Ost II (3 Siege bei 11:3 Toren)
Kreisliga Süd
DJK Ensdorf (3 Siege bei 9:3 Toren)
Kreisklasse Ost
SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen C (3 Siege bei 10:3 Toren)
SpVgg Pirk (3 Siege bei 8:2 Toren)
Kreisklasse Süd
SV Hubertus Köfering (3 Siege bei 13:5 Toren)
DJK Ammerthal II (3 Siege bei 9:4 Toren)
Kreisklasse West
SG Seugast / Freihung (3 Siege bei 10:1 Toren)
SC Kirchenthumbach (3 Siege bei 12:4 Toren)
A-Klasse Nord
SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (3 Siege bei 10:3 Toren)
TuS Schnaittenbach (2 Siege bei 7:1 Toren)
A-Klasse Ost
FSV Waldthurn (3 Siege bei 20:4 Toren)
ASV Neustadt/Waldnaab (2 Siege bei 6:2 Toren)
SG Störnstein / Wurz (2 Siege bei 9:7 Toren)
A-Klasse Süd
SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (3 Siege bei 13:2 Toren)
A-Klasse West
TSV 1960 Kastl (3 Siege bei 9:1 Toren)
SpVgg Trabitz II (3 Siege bei 8:2 Toren)
B-Klasse Ost
TSV Eslarn II (2 Siege bei 7:2 Toren)
SpVgg Windischeschenbach II (2 Siege bei 6:3 Toren)
B-Klasse Süd
TSV Kümmersbruck II (2 Siege bei 7:4 Toren)
SG Eschenfelden I / Königstein III (2 Siege bei 3:1 Toren)
B-Klasse West
SG Seugast / Freihung II (3 Siege bei 30:0 Toren)
Kreisliga Ost
DJK Arnschwang (4 Siege bei 17:2 Toren)
SpVgg Mitterdorf (4 Siege bei 18:4 Toren)
Kreisliga West
DJK Dürnsricht-Wolfring (4 Siege bei 22:6 Toren)
Kreisklasse Nord
1. FC Rötz (4 Siege bei 12:3 Toren)
Kreisklasse Ost
SG Grafenwiesen I / Bad Kötzting II (3 Siege bei 12:1 Toren)
Kreisklasse Süd
1. SG Regental (4 Siege bei 20:2 Toren)
A-Klasse Nord
DJK Dürnsricht-Wolfring II (3 Siege bei 5:2 Toren)
SG Trisching / Schmidgaden II (2 Siege bei 5:0 Toren)
A-Klasse Ost
SV Alten- u. Neuenschwand (2 Siege bei 6:2 Toren)
A-Klasse Süd
SF Weidenthal-Guteneck (2 Siege bei 10:1 Toren)
FT Eintracht Schwandorf (2 Siege bei 6:2 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)
B-Klasse 1
SG Geigant / Waldmünchen II (2 Siege bei 3:1 Toren)
B-Klasse 2
SF Weidenthal-Guteneck II (3 Siege bei 9:3 Toren)
SC Kreith/Pittersberg II (2 Siege bei 4:1 Toren - inklusive Sportgerichtsurteil)
B-Klasse 3
SG Pemfling / Katzbach II (3 Siege bei 11:2 Toren)
Stachesrieder SV II (3 Siege bei 11:6 Toren)
B-Klasse 5
TB 03 Roding III (3 Siege bei 11:3 Toren)
FT Eintracht Schwandorf II (2 Siege bei 10:1 Toren)