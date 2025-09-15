Oberpfalz: Diese 41 Teams sind noch ungeschlagen

Allmählich bildet sich in der Oberpfalz ein elitärer Kreis aus Herrenmannschaften, die noch kein Saisonspiel verloren haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das 41 – darunter ein Bezirksligist und vier Kreisligisten. Heraus stechen acht Teams, die nach wie vor eine blütenweiße Weste tragen, sprich bisher jedes Spiel gewonnen haben. Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 15. September).