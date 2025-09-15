 2025-09-15T13:56:57.594Z

Ligabericht
28 von 30 möglichen Punkten – der SV Aichkirchen rockt als Aufsteiger die Kreisklasse 3.
Oberpfalz: Diese 41 Teams sind noch ungeschlagen

Acht Mannschaften haben bisher alle Spiele gewonnen

Allmählich bildet sich in der Oberpfalz ein elitärer Kreis aus Herrenmannschaften, die noch kein Saisonspiel verloren haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das 41 – darunter ein Bezirksligist und vier Kreisligisten. Heraus stechen acht Teams, die nach wie vor eine blütenweiße Weste tragen, sprich bisher jedes Spiel gewonnen haben. Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 15. September).

Kreis Regensburg

Weiße Weste:

Kreisklasse 3: TSV Deuerling
10 Siege aus 10 Spielen bei 28:7 Toren

A-Klasse 4: ASV Holzheim
9 Siege aus 9 Spielen bei 34:10 Toren

B-Klasse 3: SV Wenzenbach III
6 Siege aus 6 Spielen bei 19:4 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Bezirksliga Süd: SV Wenzenbach (8/2/0)
  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (7/3/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (8/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (6/2/0)
  • Kreisklasse 2: TSV Oberisling (8/2/0)
  • Kreisklasse 3: SV Aichkirchen (9/1/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (8/2/0)
  • A-Klasse 2: SV Obertraubling II (6/3/0)
  • A-Klasse 2: FK Phönix Regensburg (4/2/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (5/1/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (4/2/0)
  • B-Klasse 2: SV Türk Genclik Regensburg II (4/1/0)
  • B-Klasse 3: FSV Steinsberg (4/2/0)
  • B-Klasse 4: SC Sinzing II (5/1/0)




Kreis Amberg/Weiden

Weiße Weste:

Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf
8 Siege aus 8 Spielen bei 38:11 Toren

A-Klasse Süd: FSV Gärbershof
7 Siege aus 7 Spielen bei 36:4 Toren (Sportgerichtsurteil eingerechnet)


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga Nord: SpVgg Trabitz (6/2/0)
  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Poppenricht (7/1/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (6/2/0)
  • A-Klasse Nord: SV Illschwang (5/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus (5/2/0)
  • A-Klasse Ost: FSV Waldthurn (5/2/0)
  • A-Klasse Süd: TSV Theuern (5/2/0)
  • A-Klasse West: SG Neustadt/Kulm / Tremmersdorf II (6/1/0)
  • B-Klasse Ost: TSV Flossenbürg II (4/1/0, Sportgerichtsurteil eingerechnet)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (5/2/0)
  • B-Klasse West: SG Mehlmeisel/Fichtelberg (3/3/0)




Kreis Cham/Schwandorf

Weiße Weste:

Kreisliga West: SV Haselbach
9 Siege aus 9 Spielen bei 28:12 Toren

B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II
8 Siege aus 8 Spielen bei 26:7 Toren (Sportgerichtsurteil eingerechnet)

B-Klasse Kreisklasse Nord / A-Klasse West: SF Weidenthal-Guteneck II
5 Siege aus 5 Spielen bei 35:6 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga West: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (7/2/0)
  • Kreisklasse Nord: SG Weihern / FC Wernberg II (6/3/0)
  • Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II (6/3/0)
  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (6/2/0)
  • A-Klasse Nord: SF Weidenthal-Guteneck (5/3/0)
  • A-Klasse Nord: DJK Dürnsricht-Wolfring II (3/4/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (5/2/0)
  • A-Klasse Süd: FC Vatanspor Schwandorf (8/1/0)
Florian Würthele