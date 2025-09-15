Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
28 von 30 möglichen Punkten – der SV Aichkirchen rockt als Aufsteiger die Kreisklasse 3. – Foto: Felix Schmautz
Oberpfalz: Diese 41 Teams sind noch ungeschlagen
Acht Mannschaften haben bisher alle Spiele gewonnen
Allmählich bildet sich in der Oberpfalz ein elitärer Kreis aus Herrenmannschaften, die noch kein Saisonspiel verloren haben. Zum jetzigen Zeitpunkt sind das 41 – darunter ein Bezirksligist und vier Kreisligisten. Heraus stechen acht Teams, die nach wie vor eine blütenweiße Weste tragen, sprich bisher jedes Spiel gewonnen haben. Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 15. September).
Kreis Regensburg
Weiße Weste:
Kreisklasse 3: TSV Deuerling 10 Siege aus 10 Spielen bei 28:7 Toren
A-Klasse 4: ASV Holzheim 9 Siege aus 9 Spielen bei 34:10 Toren