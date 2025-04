Oberpfalz: Diese 4 Meister stehen schon fest

Kreis Amberg/Weiden



SC Luhe-Wildenau II, Kreisklasse Ost

Die so positive Entwicklung der Fußballabteilung des SC Luhe-Wildenau in den letzten Jahren trägt Früchte. Künftig wird der Landesliga-Unterbau in der Kreisliga an den Start gehen. Am gestrigen Sonntag reichte der Mannschaft vom Trainerduo Georg Ramsauer / Sebastian Urban ein 2:2 in Schönkirch zum Titelgewinn, weil Verfolger Weiden-Ost II parallel verlor. Dass die Meisterschale verdient nach Oberwildenau wandert, daran bestehen keine Zweifel. Von 22 Saisonspielen wurde nur eines verloren. Zudem stellt der Sportclub sowohl den besten Angriff als auch die beste Abwehr der Ost-Staffel.



SpVgg Trabitz, Kreisklasse West

Im Grunde war es eine Start-Ziel-Meisterschaft, die Trabitz vollbrachte. Aufgrund von – teils namhaften – Sommerneuzugängen wurde der SpVgg von Vornherein der Favoriten-Stempel aufgedrückt. Beeindruckend ist dieser frühzeitige Titelgewinn trotzdem allemal. Vor einem Jahr kickte man nämlich noch in der A-Klasse, nun gelang der Durchmarsch. Festzumachen ist der Erfolg vor allem an der extremen Erfahrung des Kaders. Beim gestrigen Meisterstück, einem 2:0-Heimerfolg gegen Auerbach II, betrug das Durchschnittsalter der Trabitzer Startelf über 32 Jahre. Generell wächst und gedeiht derzeit auch das Umfeld beim nordoberpfälzer Verein.