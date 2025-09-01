Oberpfalz: Diese 16 Teams haben bisher alle Spiele gewonnen

Aus dem letztjährigen Abstiegs-Releganten ist ein Topteam geworden: Der SV Haselbach hat in der Kreisliga West schon jetzt fast so viele Punkte gesammelt wie in der gesamten Vorsaison. – Foto: Sabrina Dietrich

Was für eine Wandlung! Letzte Saison wäre der Schwandorfer Kreisligist SV Haselbach beinahe abgestiegen, rettete sich erst über die Relegation. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg läuft es – entgegen der bekannten Fußballerweisheit – bislang wie am Schnürchen. Alle sieben Spiele konnte die Mannschaft von Chefcoach Florian Mulzer gewinnen. Und grüßt weiterhin von der Tabellenspitze der Kreisliga West. Kurios: Schon zum jetzigen Zeitpunkt hat man beinahe so viele Punkte eingespielt (21) wie in der kompletten Vorsaison (26).



Aus den sechs Kreisligen ist mit dem TSV Königstein aus der Süd-Staffel im Spielkreis Amberg/Weiden noch ein zweites Team perfekt gestartet. Sechs Siege aus sechs Spielen lautet die Zwischenbilanz. Insgesamt tragen in der Oberpfalz 16 Mannschaften noch immer eine weiße Weste. Wer das ist? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 1. September).

Kreis Regensburg



Kreisklasse 3: TSV Deuerling

8 Siege aus 8 Spielen bei 26:7 Toren



A-Klasse 1: TV Geisling

7 Siege aus 7 Spielen bei 34:4 Toren



A-Klasse 4: ASV Holzheim

7 Siege aus 7 Spielen bei 25:6 Toren



B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II

4 Siege aus 4 Spielen bei 26:7 Toren



B-Klasse 3: SV Wenzenbach III

4 Siege aus 4 Spielen bei 13:2 Toren



B-Klasse 3: SG Hainsacker/Laub II

3 Siege aus 3 Spielen bei 6:3 Toren



B-Klasse 4: SG Sinzing II/Jura

4 Siege aus 4 Spielen bei 14:3 Toren







Sieben Spiele, sieben Siege: Torjäger Christian Weiß ist mit dem TV Geisling perfekt gestartet. – Foto: Felix Schmautz







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Süd: TSV Königstein

6 Siege aus 6 Spielen bei 17:7 Toren



Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Michaelpoppenricht

6 Siege aus 6 Spielen bei 27:1 Toren



Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf

6 Siege aus 6 Spielen bei 26:8 Toren



A-Klasse Süd: FSV Gärbershof

5 Siege aus 5 Spielen bei 27:1 Toren



B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II

4 Siege aus 4 Spielen bei 15:4 Toren







Auch für den TSV Königstein (rechts) läuft es bislang wie am Schnürchen. – Foto: Richard Weigert







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga West: SV Haselbach

7 Siege aus 7 Spielen bei 22:8 Toren



Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais

6 Siege aus 6 Spielen bei 16:4 Toren



B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II

6 Siege aus 6 Spielen bei 18:5 Toren



B-Klasse Kreisklasse Nord / A-Klasse West: SF Weidenthal-Guteneck II

4 Siege aus 4 Spielen bei 25:5 Toren