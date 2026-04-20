Oberpfalz: Die nächsten drei Meister sind gekürt Ränkam kehrt in die Bezirksliga zurück, Deuerling und Stamsried steigen in die Kreisliga auf von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Deuerling darf sich zukünftig Kreisligist nennen – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. – Foto: TSV Deuerling

Vor einer Woche gaben der TV Riedenburg und der ASV Holzheim quasi den Vorreiter für alles, was kommt. Die Mannschaften aus dem Fußballkreis Regensburg kürten sich als allererstes zum Meister. Keiner in der Oberpfalz war schneller. Jetzt sind drei weitere Meisterschaften entschieden. Der FC Ränkam feierte am gestrigen Sonntag den vorzeitigen Titelgewinn in der Kreisliga Ost. Nach zwei Jahren kehrt der Klub nahe der tschechischen Grenze in die Bezirksliga zurück. Außerdem machten mit dem TSV Deuerling und dem FC Stamsried zwei Kreisklassisten ihr Meisterstück perfekt. Das Duo kämpft künftig im Kreisoberhaus um Punkte und Tore.



Generell ist festzuhalten, dass es sich in dieser Saison abzeichnet, dass viele Meisterfragen erst am letzten oder vorletzten Spieltag geklärt werden. Das war in der Vorsaison etwas anders. Da durften zum jetzigen Zeitpunkt schon mehr Sektkorken knallen. Viele Ligen – wie etwa die beiden Kreisliga-Staffeln im Spielkreis Amberg/Weiden oder die Schwandorfer Kreisliga West – sehen echte Titel-Krimis.

Kreis Regensburg Kreisklasse 3: TSV Deuerling

Feuchtfröhlich verlief der Samstagabend in und am Vereinsheim des TSV Deuerling. Nach einem ungefährdeten 4:2-Derbysieg gegen Brunn können die „Pferdl“ nicht mehr vom Liga-Thron gestoßen werden. Die von Alex Heinze trainierte Mannschaft verdiente sich den Kreisklassen-Titel redlich. Noch immer ist sie ungeschlagen (20/3/0). Auch das Torverhältnis von 71:17 unterstreicht die Dominanz des TSV, für den unter anderem die Landesliga-erfahrenen Sigi Ludwig und Niklas Scheuerer auflaufen. Der Aufstieg in die höchste Spielklasse des Kreises ist für den Verein aus dem westlichen Landkreis der größte Erfolg im neuen Jahrtausend. In der heutigen Kreisliga (seit der Ligareform) war man sogar noch nie vertreten. Und das ausgerechnet im Jahr der großen Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen. Es ist auch der Lohn einer tollen sportlichen Entwicklung in den letzten Jahren. Vor der kommenden Spielzeit in der Kreisliga 2 ist den Deuerlingern auf alle Fälle nicht bange.





Kreis Cham/Schwandorf Kreisliga Ost: FC Ränkam

Nach zweijähriger Abstinenz kehrt der FC Ränkam in die Bezirksliga zurück! Hier geht's zum Bericht über den Kreisliga-Champion...



Kreisklasse Süd: FC Stamsried

Es war ein Wochenende wie gemalt aus Stamsrieder Sicht! Auch weil die Verfolger patzten, öffnete sich das Tor zur Kreisliga sperrangelweit für den FC. Das Team von Coach Martin Schönberger schritt hindurch, nutzte sogleich den ersten Matchball. Beim 3:0-Auswärtserfolg in Steinberg am See stellte man mit einem Doppelschlag früh die Weichen und ließ letztlich nichts mehr anbrennen. 54 Punkte in 22 Spielen hat der FC eingesammelt; 17 Siegen stehen nur zwei Niederlagen gegenüber. Zudem stellt man mit 70 Saisontoren die mit Abstand beste Offensive der Liga. Nachdem Stamsried letztes Jahr erst in der Relegation am Aufstieg gescheitert war, klappt es jetzt mit dem Sprung ins Kreisoberhaus. Dort war der Verein letztmals in der Spielzeit 2016/17 vertreten. Zwischenzeitlich ging es sogar runter in die A-Klasse. Nun gibt es im Erholungsort wieder so richtig Grund zur Freude.



