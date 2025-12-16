Oberpfalz: Die bisher bestbesuchten Spiele der Saison

Was wäre der (Amateur-)Fußball ohne seine Fans? Gerade Derbys und Spitzenspiele erfreuen sich oft großen Anklangs. Wir werfen in der Winterpause einen Blick auf die Zuschauerzahlen in der Oberpfalz und präsentieren die bislang bestbesuchten Partien der Saison 2025/26 – aufgeteilt in Regional- und Bayernliga, Landes- und Bezirksliga sowie Kreisliga und darunter.



Von den üblichen Zuschauer-Magneten DJK Vilzing und SpVgg SV Weiden abgesehen, erfreuten sich auch einige Lokalduelle im tieferklassigen Bereich eines großen Fan-Zuspruchs. Hier sticht insbesondere die Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden heraus.