Oberpfalz: Die bisher bestbesuchten Spiele der Saison

Was wäre der (Amateur-)Fußball ohne seine Fans? Gerade Derbys und Spitzenspiele erfreuen sich oft großen Anklangs. Wir werfen in der Winterpause einen Blick auf die Zuschauerzahlen in der Oberpfalz und präsentieren die bislang bestbesuchten Partien der Saison 2025/26 – aufgeteilt in Regional- und Bayernliga, Landes- und Bezirksliga sowie Kreisliga und darunter.
Von den üblichen Zuschauer-Magneten DJK Vilzing und SpVgg SV Weiden abgesehen, erfreuten sich auch einige Lokalduelle im tieferklassigen Bereich eines großen Fan-Zuspruchs. Hier sticht insbesondere die Kreisliga Nord im Spielkreis Amberg/Weiden heraus.
Die Top 10 in Regional- und Bayernliga
🥇 DJK Vilzing - FC Bayern München II (1:0, Regionalliga Bayern)
23. September - 1.733 Zuschauer
🥈 SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayern Hof (2:2, Bayernliga Nord)
5. September - 1.313 Zuschauer
🥉 DJK Vilzing - SpVgg Unterhaching (1:3, Regionalliga Bayern)
26. Juli - 1.272 Zuschauer
4. SpVgg SV Weiden - DJK Gebenbach (0:0, Bayernliga Nord)
3. Oktober - 1.166 Zuschauer
5. DJK Vilzing - SpVgg Bayreuth (1:0, Regionalliga Bayern)
4. Oktober - 1.108 Zuschauer
6. SpVgg SV Weiden - SC Großschwarzenlohe (1:1, Bayernliga Nord)
15. August - 1.055 Zuschauer
7. DJK Vilzing - SpVgg Hankofen-Hailing (1:0, Regionalliga Bayern)
18. Oktober - 1.013 Zuschauer
8. SpVgg SV Weiden - ASV Neumarkt (4:4, Bayernliga Nord)
1. August - 966 Zuschauer
9. SpVgg SV Weiden - TSV Neudrossenfeld (0:1, Bayernliga Nord)
25. Juli - 812 Zuschauer
10. DJK Vilzing - FV Illertissen (0:1, Regionalliga Bayern)
13. September - 782 Zuschauer
Die Top 10 in Landes- und Bezirksliga
🥇 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam (1:0, Landesliga Mitte)
12. August - 1.200 Zuschauer
🥈 SC Luhe-Wildenau - SV Etzenricht (3:0, Landesliga Mitte)
30. Juli - 877 Zuschauer
🥉 FC Amberg - SV Inter Bergsteig Amberg (3:3, Bezirksliga Nord)
19. August - 700 Zuschauer
🥉 SC Luhe-Wildenau - SpVgg Landshut (1:2, Landesliga Mitte)
9. August - 700 Zuschauer
5. SV Lauterhofen - DJK Ammerthal (0:2, Landesliga Nordost)
26. Juli - 676 Zuschauer
6. DJK Ammerthal - SV Lauterhofen (3:0, Landesliga Nordost)
16. November - 575 Zuschauer
7. TV Parsberg - SV Breitenbrunn (2:0, Bezirksliga Süd)
3. Oktober - 500 Zuschauer
8. SC Luhe-Wildenau - TB 03 Roding (4:1, Landesliga Mitte)
27. September - 480 Zuschauer
9. FC Amberg - SF Ursulapoppenricht (1:1, Bezirksliga Nord)
15. November - 470 Zuschauer
10. TSV Kareth-Lappersdorf - SV Wenzenbach (0:3, Bezirksliga Süd)
5. September - 452 Zuschauer
Die Top 10 im Kreisbereich
🥇 SpVgg Trabitz - SV Grafenwöhr (0:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
12. September - 725 Zuschauer
🥈 SV Haselbach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2:1, Kreisliga West Cham/Schwandorf)
3. Oktober - 700 Zuschauer
🥉 SpVgg Trabitz - FC Tremmersdorf (2:1, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
16. August - 525 Zuschauer
4. FC Edelsfeld - TSV Königstein (0:1, Kreisliga Süd Amberg/Weiden)
24. August - 510 Zuschauer
5. TSV Erbendorf - TSV Reuth (2:2, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
16. November - 457 Zuschauer
6. FC Tremmersdorf - SC Kirchenthumbach (5:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
7. September - 451 Zuschauer
7. FC OVI-Teunz - TSV Stulln (1:1, Kreisliga West Cham/Schwandorf)
1. August - 450 Zuschauer
7. TV Nabburg - SV Diendorf (4:1, Kreisliga West Cham/Schwandorf)
18. Juli - 450 Zuschauer
9. TV Hemau - SG Hohenschambach (1:2, Kreisliga 2 Regensburg)
28. September - 430 Zuschauer
9. TuS Rosenberg II - 1. FC Neukirchen (0:2, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden
6. September - 430 Zuschauer
Alle Daten sind unserem Portal entnommen. Keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.