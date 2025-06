Oberpfalz: Die besten Punkteschnitte, Offensiven & Defensiven

Die Teams mit dem besten Punkteschnitt



🥇 SV Aichkirchen: 3,0

Meister der A-Klasse 4 RGB, 72 Punkte in 24 Spielen



🥈 FC Amberg II: 2,833

Meister der B-Klasse Süd AM/WEN, 51 Punkte in 18 Spielen



🥉 SC Michelsneukirchen: 2,75

Meister der A-Klasse Ost CH/SAD, 55 Punkte in 20 Spielen



4️⃣. SpVgg Trabitz: 2,654

Meister der Kreisklasse West AM/WEN, 69 Punkte in 26 Spielen



5️⃣. SV Altenstadt/VOH: 2,615

Meister der A-Klasse Ost AM/WEN, 68 Punkte in 26 Spielen



5️⃣. SG Paulsdorf I/Freudenberg III: 2,615

Meister der A-Klasse Süd AM/WEN, 68 Punkte in 26 Spielen



7️⃣. SV Diesenbach: 2,6

Meister der B-Klasse 1 RGB, 52 Punkte in 20 Spielen



8️⃣. SV Wenzenbach II: 2,583

Meister der A-Klasse 3 RGB, 62 Punkte in 24 Spielen



8️⃣. SV Loderhof/Sulzbach: 2,583

Meister der A-Klasse Nord AM/WEN, 62 Punkte in 24 Spielen



🔟. SG Mötzing I/Sünching II: 2,577

Meister der A-Klasse 1 RGB, 67 Punkte in 26 Spielen



🔟. FC Rosenhof-Wolfskofen: 2,577

Vizemeister der A-Klasse 1 RGB, 67 Punkte in 26 Spielen







Die besten Offensiven



🥇 SC Michelsneukirchen: 5,2 Tore pro Spiel

Meister der A-Klasse Ost CH/SAD, 104 Tore in 20 Spielen



🥈 SG Paulsdorf I/Freudenberg III: 4,423 Tore pro Spiel

Meister der A-Klasse Süd AM/WEN, 115 Tore in 26 Spielen



🥉 FC Rosenhof-Wolfskofen: 4,192 Tore pro Spiel

Vizemeister der A-Klasse 1 RGB, 109 Tore in 26 Spielen



4️⃣. SF Weidenthal-Guteneck II: 4,167 Tore pro Spiel

Vizemeister der B-Klasse KK Nord CH/SAD, 75 Tore in 18 Spielen



5️⃣. SV Diesenbach: 4,15 Tore pro Spiel

Meister der B-Klasse 1 RGB, 83 Tore in 20 Spielen



6️⃣. SG Walhalla Regensburg II: 4,111 Tore pro Spiel

Vizemeister der B-Klasse 2 RGB, 74 Tore in 18 Spielen



7️⃣. SC Regensburg II: 4,071 Tore pro Spiel

Vizemeister der Kreisklasse 2 RGB, 114 Tore in 28 Spielen



8️⃣. SV Altenstadt/VOH: 4 Tore pro Spiel

Meister der A-Klasse Ost AM/WEN, 104 Tore in 26 Spielen



8️⃣. SC Eschenbach II: 4 Tore pro Spiel

Meister der B-Klasse West AM/WEN, 72 Tore in 18 Spielen



🔟. TSV Flossenbürg: 3,962 Tore pro Spiel

Vierter der A-Klasse Ost AM/WEN, 103 Tore in 26 Spielen







Die besten Defensiven



🥇 SV Aichkirchen: 0,25 Gegentore pro Spiel

Meister der A-Klasse 4 RGB, 6 Gegentore in 24 Spielen



🥈 SC Michelsneukirchen: 0,55 Gegentore pro Spiel

Meister der A-Klasse Ost CH/SAD, 11 Gegentore in 20 Spielen



🥉 SV Altenstadt/VOH: 0,577 Gegentore pro Spiel

Meister der A-Klasse Ost AM/WEN, 15 Gegentore in 26 Spielen



4️⃣. FC Amberg II: 0,611 Gegentore pro Spiel

Meister der B-Klasse Süd AM/WEN, 11 Gegentore in 18 Spielen



5️⃣. SV Etzenricht: 0,667 Gegentore pro Spiel

Meister der Bezirksliga Nord, 20 Gegentore in 30 Spielen



5️⃣. SV Wenzenbach II: 0,667 Gegentore pro Spiel

Meister der A-Klasse 3 RGB, 16 Gegentore in 24 Spielen



7️⃣. SpVgg Trabitz: 0,692 Gegentore pro Spiel

Meister der Kreisklasse West AM/WEN, 18 Gegentore in 26 Spielen



8️⃣. FSV Prüfening II: 0,722 Gegentore pro Spiel

Meister der B-Klasse 2 RGB, 13 Gegentore in 18 Spielen



8️⃣. SF Weidenthal-Guteneck II: 0,722 Gegentore pro Spiel

Vizemeister der B-Klasse KK Nord CH/SAD, 13 Gegentore in 18 Spielen



🔟. SV Diesenbach: 0,75 Gegentore pro Spiel

Meister der B-Klasse 1 RGB, 15 Gegentore in 20 Spielen