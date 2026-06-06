 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

Oberpfalz: Die bestbesuchten Spiele der Saison 2025/26

Rekordspiel in Cham +++ Vilzing und Weiden bleiben die Zuschauerhochburgen

von Florian Würthele · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Über 3000 Zuschauer zog das Relegations-Hinspiel des ASV Cham an – Saisonrekord im Oberpfälzer Amateurfußball!
Über 3000 Zuschauer zog das Relegations-Hinspiel des ASV Cham an – Saisonrekord im Oberpfälzer Amateurfußball! – Foto: Florian Würthele

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Die Relegation ist abgeschlossen, die Saison 2025/26 Geschichte. Zeitnah starten viele Mannschaften schon wieder in die Sommervorbereitung. Wir werfen nochmal einen Blick zurück: Welche Partien im Oberpfälzer Amateurfußball zogen in den letzten knapp zwölf Monaten die meisten Zuschauer an? Aufgeteilt in Relegation, Regional- und Bayernliga, Landes- und Bezirksliga sowie Kreisbereich.

Relegation

🥇 ASV Cham - SpVgg Greuther Fürth (1:3, Relegation zur Regionalliga)
29. Mai 2026 in Cham - 3.129 Zuschauer

🥈 FC Untertraubenbach - SV Obertrübenbach (1:0, Relegation zur Kreisliga Cham/Schwandorf)
25. Mai 2026 in Roding - 1.571 Zuschauer

🥉 SpVgg Mitterdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (0:3 n.E., Relegation zur Bezirksliga)
19. Mai 2026 in Altenschwand - 1.180 Zuschauer

4️⃣. SpVgg Trabitz - TuS Rosenberg (2:3, Relegation zur Bezirksliga)
15. Mai 2026 in Vilseck - 1.121 Zuschauer



5️⃣. FC Oberhinkofen - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (5:1, Relegation zur Bezirksliga)
28. Mai 2026 in Ponholz - 1.058 Zuschauer

6️⃣. SC Arrach-Haibühl - SV Wilting (2:3, Relegation zur Kreisklasse Cham/Schwandorf)
17. Mai 2026 in Chamerau - 1.003 Zuschauer

7️⃣. SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen - SpVgg Windischeschenbach (1:3, Relegation zur Kreisklasse Amberg/Weiden)
18. Mai 2026 in Waldthurn - 914 Zuschauer


Regional- und Bayernliga

🥇 DJK Vilzing - FC Bayern München II (1:0, Regionalliga Bayern)
23. September 2025 - 1.733 Zuschauer

🥈 SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayern Hof (2:2, Bayernliga Nord)
5. September 2025 - 1.313 Zuschauer

🥉 DJK Vilzing - SpVgg Unterhaching (1:3, Regionalliga Bayern)
26. Juli 2025 - 1.272 Zuschauer

4️⃣. SpVgg SV Weiden - DJK Gebenbach (0:0, Bayernliga Nord)
3. Oktober 2025 - 1.166 Zuschauer

5️⃣. SpVgg SV Weiden - ASV Cham (0:2, Bayernliga Nord)
10. April 2026 - 1.112 Zuschauer

6️⃣. DJK Vilzing - SpVgg Bayreuth (1:0, Regionalliga Bayern)
4. Oktober 2025 - 1.108 Zuschauer

7️⃣. SpVgg SV Weiden - SC Großschwarzenlohe (1:1, Bayernliga Nord)
15. August 2025 - 1.055 Zuschauer

Landes- und Bezirksliga

🥇 SV Wenzenbach - TSV Kareth-Lappersdorf (1:2, Bezirksliga Süd)
4. April 2026 - 1.350 Zuschauer

🥈 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam (1:0, Landesliga Mitte)
12. August 2025 - 1.200 Zuschauer

🥉 SC Luhe-Wildenau - SV Etzenricht (3:0, Landesliga Mitte)
30. Juli 2025 - 877 Zuschauer

4️⃣. TB/ASV Regenstauf - SV Wenzenbach (0:1, Bezirksliga Süd)
12. April 2026 - 720 Zuschauer

5️⃣. SC Luhe-Wildenau - SpVgg Landshut (1:2, Landesliga Mitte)
9. August 2025 - 700 Zuschauer

5️⃣. FC Amberg - SV Inter Bergsteig Amberg (3:3, Bezirksliga Nord)
19. August 2025 - 700 Zuschauer

7️⃣. FC Wernberg - SpVgg Pfreimd (3:2, Bezirksliga Nord)
22. März 2026 - 650 Zuschauer


Kreisbereich

🥇 SV Grafenwöhr - SpVgg Trabitz (1:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
6. April 2026 - 1000 Zuschauer

🥈 SpVgg Trabitz - SV Grafenwöhr (0:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
12. September 2025 - 725 Zuschauer

🥉 SV Haselbach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2:1, Kreisliga West Cham/Schwandorf)
3. Oktober 2025 - 700 Zuschauer

4️⃣. SpVgg Trabitz - FC Tremmersdorf (2:1, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
16. August 2025 - 525 Zuschauer

5️⃣. FC Edelsfeld - TSV Königstein (0:1, Kreisliga Süd Amberg/Weiden)
24. August 2025 - 510 Zuschauer

6️⃣. TV Geisling - SV Sulzbach/Donau (2:2, A-Klasse 1 Regensburg)
24. April 2026 - 500 Zuschauer

7️⃣. SV Altenstadt/WN - FC Weiden-Ost (0:3, Kreispokalfinale Amberg/Weiden)
1. Mai 2026 - 483 Zuschauer



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