Oberpfalz: Die bestbesuchten Spiele der Saison 2025/26

Die Relegation ist abgeschlossen, die Saison 2025/26 Geschichte. Zeitnah starten viele Mannschaften schon wieder in die Sommervorbereitung. Wir werfen nochmal einen Blick zurück: Welche Partien im Oberpfälzer Amateurfußball zogen in den letzten knapp zwölf Monaten die meisten Zuschauer an? Aufgeteilt in Relegation, Regional- und Bayernliga, Landes- und Bezirksliga sowie Kreisbereich.
🥇 ASV Cham - SpVgg Greuther Fürth (1:3, Relegation zur Regionalliga)
29. Mai 2026 in Cham - 3.129 Zuschauer
🥈 FC Untertraubenbach - SV Obertrübenbach (1:0, Relegation zur Kreisliga Cham/Schwandorf)
25. Mai 2026 in Roding - 1.571 Zuschauer
🥉 SpVgg Mitterdorf - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (0:3 n.E., Relegation zur Bezirksliga)
19. Mai 2026 in Altenschwand - 1.180 Zuschauer
4️⃣. SpVgg Trabitz - TuS Rosenberg (2:3, Relegation zur Bezirksliga)
15. Mai 2026 in Vilseck - 1.121 Zuschauer
5️⃣. FC Oberhinkofen - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (5:1, Relegation zur Bezirksliga)
28. Mai 2026 in Ponholz - 1.058 Zuschauer
6️⃣. SC Arrach-Haibühl - SV Wilting (2:3, Relegation zur Kreisklasse Cham/Schwandorf)
17. Mai 2026 in Chamerau - 1.003 Zuschauer
7️⃣. SG Waidhaus/Pfrentsch/Neukirchen - SpVgg Windischeschenbach (1:3, Relegation zur Kreisklasse Amberg/Weiden)
18. Mai 2026 in Waldthurn - 914 Zuschauer
🥇 DJK Vilzing - FC Bayern München II (1:0, Regionalliga Bayern)
23. September 2025 - 1.733 Zuschauer
🥈 SpVgg SV Weiden - SpVgg Bayern Hof (2:2, Bayernliga Nord)
5. September 2025 - 1.313 Zuschauer
🥉 DJK Vilzing - SpVgg Unterhaching (1:3, Regionalliga Bayern)
26. Juli 2025 - 1.272 Zuschauer
4️⃣. SpVgg SV Weiden - DJK Gebenbach (0:0, Bayernliga Nord)
3. Oktober 2025 - 1.166 Zuschauer
5️⃣. SpVgg SV Weiden - ASV Cham (0:2, Bayernliga Nord)
10. April 2026 - 1.112 Zuschauer
6️⃣. DJK Vilzing - SpVgg Bayreuth (1:0, Regionalliga Bayern)
4. Oktober 2025 - 1.108 Zuschauer
7️⃣. SpVgg SV Weiden - SC Großschwarzenlohe (1:1, Bayernliga Nord)
15. August 2025 - 1.055 Zuschauer
🥇 SV Wenzenbach - TSV Kareth-Lappersdorf (1:2, Bezirksliga Süd)
4. April 2026 - 1.350 Zuschauer
🥈 1. FC Bad Kötzting - SpVgg Lam (1:0, Landesliga Mitte)
12. August 2025 - 1.200 Zuschauer
🥉 SC Luhe-Wildenau - SV Etzenricht (3:0, Landesliga Mitte)
30. Juli 2025 - 877 Zuschauer
4️⃣. TB/ASV Regenstauf - SV Wenzenbach (0:1, Bezirksliga Süd)
12. April 2026 - 720 Zuschauer
5️⃣. SC Luhe-Wildenau - SpVgg Landshut (1:2, Landesliga Mitte)
9. August 2025 - 700 Zuschauer
5️⃣. FC Amberg - SV Inter Bergsteig Amberg (3:3, Bezirksliga Nord)
19. August 2025 - 700 Zuschauer
7️⃣. FC Wernberg - SpVgg Pfreimd (3:2, Bezirksliga Nord)
22. März 2026 - 650 Zuschauer
🥇 SV Grafenwöhr - SpVgg Trabitz (1:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
6. April 2026 - 1000 Zuschauer
🥈 SpVgg Trabitz - SV Grafenwöhr (0:0, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
12. September 2025 - 725 Zuschauer
🥉 SV Haselbach - SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (2:1, Kreisliga West Cham/Schwandorf)
3. Oktober 2025 - 700 Zuschauer
4️⃣. SpVgg Trabitz - FC Tremmersdorf (2:1, Kreisliga Nord Amberg/Weiden)
16. August 2025 - 525 Zuschauer
5️⃣. FC Edelsfeld - TSV Königstein (0:1, Kreisliga Süd Amberg/Weiden)
24. August 2025 - 510 Zuschauer
6️⃣. TV Geisling - SV Sulzbach/Donau (2:2, A-Klasse 1 Regensburg)
24. April 2026 - 500 Zuschauer
7️⃣. SV Altenstadt/WN - FC Weiden-Ost (0:3, Kreispokalfinale Amberg/Weiden)
1. Mai 2026 - 483 Zuschauer
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