Oberpfalz: Das waren die besten Torjäger der Saison

Verbandsligen



🥇 Tomas Stowasser (SV Schwandorf-Ettmannsdorf, Landesliga Mitte): 26 Tore in 26 Spielen



🥈 Fabian Ziegler (SV Fortuna Regensburg, Bayernliga Nord): 22 Tore in 29 Spielen



🥉 Nico Argauer (SC Luhe-Wildenau, Landesliga Mitte): 20 Tore in 32 Spielen



4. David Bezdicka (SC Luhe-Wildenau, Landesliga Mitte): 19 Tore in 29 Spielen

5. Leon Brandl (ASV Burglengenfeld, Landesliga Mitte): 17 Tore in 25 Spielen





Bezirksligen



🥇 Damion Perrin (1.FC Schlicht, Bezirksliga Nord): 25 Tore in 27 Spielen



🥈 Luca Politanow (FC Raindorf, Bezirksliga Nord): 23 Tore in 26 Spielen



🥉 Noah Forster (FC Weiden-Ost, Bezirksliga Nord): 20 Tore in 27 Spielen



4. Nico Beigang (FSV Prüfening, Bezirksliga Süd): 19 Tore in 20 Spielen

5. Johannes Janker (SV Etzenricht, Bezirksliga Nord): 19 Tore in 25 Spielen







Beim 1.FC Schlicht gratulierte man Damion Perrin (sitzend) zur Torjägerkrone der Bezirksliga Nord. 25 Mal traf er in 27 Spielen. – Foto: Josef Trummer







Kreisligen



🥇 Sebastian Bauer (SV Freudenberg, Kreisliga Süd AM/WEN): 34 Tore in 24 Spielen



🥈 Alexander Grill (SV Kemnath a.B., Kreisliga West CH/SAD): 31 Tore in 23 Spielen



🥉 Sandro Hösl (TSV Erbendorf, Kreisliga Nord AM/WEN): 26 Tore in 26 Spielen



4. Florian Knauer (BSC Regensburg, Kreisliga 1 RGB): 25 Tore in 26 Spielen

5. Udo Hagerer (TSV Königstein, Kreisliga Süd AM/WEN): 24 Tore in 26 Spielen





Kreisklassen



🥇 Luis-Philipp Lommer (SG Regental, Kreisklasse Süd CH/SAD): 31 Tore in 26 Spielen



🥈 Gabriel Novakovic (DJK SV Keilberg Rgb., Kreisklasse 2 RGB): 31 Tore in 27 Spielen



🥉 Lukas Schleich (SSV Schorndorf, Kreisklasse Ost CH/SAD): 30 Tore in 22 Spielen



4. Mihai Cionca (SG Schwabelweis/Nord, Kreisklasse 2 RGB): 30 Tore in 28 Spielen

5. Thomas Kotzbauer (DJK Ursensollen, Kreisklasse Süd AM/WEN): 28 Tore in 26 Spielen





A-Klassen



🥇 Nico Kleebauer (SC Michelsneukirchen, A-Klasse Ost CH/SAD): 40 Tore in 18 Spielen



🥈 Max Grundler (TSV Flossenbürg, A-Klasse Ost AM/WEN): 35 Tore in 25 Spielen



🥉 Timo Dirlmeier (SC Weinberg Schwandorf, A-Klasse West I CH/SAD): 34 Tore in 20 Spielen



4. Nico Oertel (FC Rosenhof-Wolfskofen, A-Klasse 1 RGB): 33 Tore in 25 Spielen

5. Yannik Friedl (SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch, A-Klasse Ost AM/WEN): 32 Tore in 25 Spielen





B-Klassen



🥇 Máel Dörfert (SSV Schorndorf II, B-Klasse KK Ost CH/SAD): 26 Tore in 15 Spielen



🥈 Christian Bösl (DJK SB Regensburg, B-Klasse 2 RGB): 25 Tore in 15 Spielen



🥉 Wolfgang Vogl (SpVgg Eschlkam II, B-Klasse KL Ost CH/SAD): 24 Tore in 24 Spielen



4. Felix Neumann (VfB Weiden, B-Klasse Ost AM/WEN): 22 Tore in 12 Spielen

5. Maximilian Reischl (DJK Neuhaus, B-Klasse Ost AM/WEN): 22 Tore in 18 Spielen





Alle Daten sind unserem Portal erhoben. Keine Gewähr auf Vollständigkeit. Bei Torgleichheit zählen die weniger absolvierten Saisonspiele.