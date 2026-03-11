Oberpfalz: Das sind die bisher „besten“ Tabellenführer

Immer noch ungeschlagen: Dem TV Riedenburg (helles Trikot) und dem TSV Deuerling (in Schwarz) ist die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. – Foto: Nicole Seidl

Auch für die Mannschaften auf Kreisebene wird es langsam ernst. Am kommenden Wochenende des 14./15. März sind in der Oberpfalz von der Kreisliga bis hinunter in die B-Klassen Dutzende Nachholspiele angesetzt. Vor dem Re-Start werfen wir nochmal einen Blick in den Rückspiegel. Welche Tabellenführer haben in ihrer Liga bislang am besten und konstantesten performt, sprich weisen den besten Punkteschnitt auf?



Führender in diesem Ranking ist der TSV Deuerling. Das Team von Trainer Alex Heinze marschiert in der Regensburger Kreisklasse 3 mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft, hat 53 von 57 möglichen Punkten geholt. Macht einen Punkteschnitt von 2,79. Besser geht es kaum! Es folgen drei Mannschaften mit jeweils 47 Zählern nach 17 Spielen (Schnitt 2,76). Insgesamt zehn Spitzenreiter sind vor dem Frühjahrsauftakt immer noch ungeschlagen.