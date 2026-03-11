Immer noch ungeschlagen: Dem TV Riedenburg (helles Trikot) und dem TSV Deuerling (in Schwarz) ist die Meisterschaft kaum noch zu nehmen. – Foto: Nicole Seidl
Oberpfalz: Das sind die bisher „besten“ Tabellenführer
Zehn Spitzenreiter haben sich noch keine einzige Saisonniederlage erlaubt
von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Auch für die Mannschaften auf Kreisebene wird es langsam ernst. Am kommenden Wochenende des 14./15. März sind in der Oberpfalz von der Kreisliga bis hinunter in die B-Klassen Dutzende Nachholspiele angesetzt. Vor dem Re-Start werfen wir nochmal einen Blick in den Rückspiegel. Welche Tabellenführer haben in ihrer Liga bislang am besten und konstantesten performt, sprich weisen den besten Punkteschnitt auf?
Führender in diesem Ranking ist der TSV Deuerling. Das Team von Trainer Alex Heinze marschiert in der Regensburger Kreisklasse 3 mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft, hat 53 von 57 möglichen Punkten geholt. Macht einen Punkteschnitt von 2,79. Besser geht es kaum! Es folgen drei Mannschaften mit jeweils 47 Zählern nach 17 Spielen (Schnitt 2,76). Insgesamt zehn Spitzenreiter sind vor dem Frühjahrsauftakt immer noch ungeschlagen.
TSV Deuerling, Kreisklasse 3 Regensburg
53 Punkte in 19 Spielen (17/2/0), Punkteschnitt: 2,79
FC Dießfurt, Kreisklasse West Amberg/Weiden
47 Punkte in 17 Spielen (15/2/0), Punkteschnitt: 2,76
SV Sünching
, Kreisklasse 1 Regensburg
47 Punkte in 17 Spielen (15/2/0), Punkteschnitt: 2,76
SG Schloßberg II
, B-Klasse 1 Cham/Schwandorf
47 Punkte in 17 Spielen (15/2/0), Punkteschnitt: 2,76
SVSW Kemnath/Stadt II
, B-Klasse West Amberg/Weiden
38 Punkte in 14 Spielen (12/2/0), Punkteschnitt: 2,71
ASV Holzheim
, A-Klasse 4 Regensburg
43 Punkte in 16 Spielen (14/1/1), Punkteschnitt: 2,69
SV Bernried
, Kreisklasse Ost Cham/Schwandorf
40 Punkte in 15 Spielen (13/1/1), Punkteschnitt: 2,67
Freier TuS Regensburg II
, B-Klasse 2 Regensburg
29 Punkte in 11 Spielen (9/2/0), Punkteschnitt: 2,64
Die SG Traßlberg/Poppenricht (rechts) spielt in der Amberger Kreisklasse Süd eine fabelhafte Saison. – Foto: Jonas Löffler
TSV Alteglofsheim II
, B-Klasse 1 Regensburg
26 Punkte in 10 Spielen (8/2/0), Punkteschnitt: 2,6
SG Traßlberg / Poppenricht
, Kreisklasse Süd Amberg/Weiden
44 Punkte in 17 Spielen (14/2/1), Punkteschnitt: 2,59
SG Pösing / Wetterfeld
, A-Klasse Ost Cham/Schwandorf
36 Punkte in 14 Spielen (11/3/0), Punkteschnitt: 2,57
DJK Rettenbach II
, B-Klasse 4 Cham/Schwandorf
36 Punkte in 14 Spielen (12/0/2), Punkteschnitt: 2,57
TV Riedenburg
, Kreisliga 2 Regensburg
46 Punkte in 18 Spielen (14/4/0), Punkteschnitt: 2,56
SV Sulzbach/Donau
, A-Klasse 1 Regensburg
46 Punkte in 18 Spielen (14/4/0), Punkteschnitt: 2,56