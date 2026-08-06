Oberpfalz: 58 Teams haben einen Top-Start hingelegt

Aufsteiger TV Nabburg ist in der Bezirksliga Nord hervorragend aus den Startlöchern gekommen. – Foto: Josef Trummer

Die ersten Spieltage sind passé! Freilich haben die Tabellen zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagekraft. Dennoch lassen sich erste Tendenzen erkennen. Manche Mannschaften sind super in die Saison gestartet, andere weniger gut. Zur Kategorie der „Traumstarter“, die nach mindestens zwei Einsätzen noch ohne Punktverlust dastehen, zählen insgesamt 58 Mannschaften. Darunter auch Regionalligist DJK Vilzing. Die große Übersicht:

Bezirksliga Süd

TV Parsberg (3 Siege bei 10:3 Toren)

TB 03 Roding (3 Siege bei 7:2 Toren)



Bezirksliga Nord

SV Etzenricht (3 Siege bei 7:2 Toren)

TV Nabburg (3 Siege bei 7:2 Toren)





Kreis Regensburg

Kreisliga 1

FC Laub (3 Siege bei 11:3 Toren)

TSV Wörth (3 Siege bei 8:2 Toren)



Kreisliga 2

FC Pielenhofen-Adlersberg (3 Siege bei 11:1 Toren)

TSV Dietfurt (3 Siege bei 11:3 Toren)

TSV Großberg (3 Siege bei 8:1 Toren)



Kreisklasse 2

SG Schwabelweis/Nord (3 Siege bei 24:2 Toren)

SC Regensburg II (3 Siege bei 9:0 Toren - inklusive ausstehendem Sportgerichtsurteil)

SV Wenzenbach II (3 Siege bei 9:3 Toren)



Kreisklasse 3

SG Freihausen / Batzhausen (3 Siege bei 9:1 Toren)

TSV Brunn (3 Siege bei 12:6 Toren)



A-Klasse 1

SV Sarching (3 Siege bei 11:7 Toren)

SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (2 Siege bei 6:1 Toren)



A-Klasse 2

FK Phönix Regensburg (2 Siege bei 8:5 Toren)



A-Klasse 3

FC Jura 05 (3 Siege bei 8:5 Toren)

TSV Großberg II (2 Siege bei 5:1 Toren)



A-Klasse 4

TV Parsberg II (3 Siege bei 12:3 Toren)







Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord

TSV Eslarn (2 Siege bei 8:2 Toren)

FC Weiden-Ost II (2 Siege bei 7:2 Toren)

SV TuS/DJK Grafenwöhr (2 Siege bei 5:0 Toren)



Kreisliga Süd

DJK Ensdorf (2 Siege bei 7:3 Toren)

SV Schmidmühlen (2 Siege bei 4:1 Toren)



Kreisklasse Ost

DJK Weiden (2 Siege bei 7:1 Toren)

SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen C (2 Siege bei 7:2 Toren)

SpVgg Pirk (2 Siege bei 3:0 Toren)

SpVgg Windischeschenbach (2 Siege bei 7:5 Toren)



Kreisklasse Süd

SV Hubertus Köfering (2 Siege bei 9:3 Toren)

DJK Ammerthal II (2 Siege bei 6:2 Toren)

SV Kauerhof (2 Siege bei 6:2 Toren)



Kreisklasse West

SG Seugast / Freihung (2 Siege bei 9:1 Toren)

SC Kirchenthumbach (2 Siege bei 9:3 Toren)



A-Klasse Nord

SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (2 Siege bei 7:1 Toren)



A-Klasse Ost

FSV Waldthurn (2 Siege bei 10:1 Toren)

SG Püchersreuth / Floß (2 Siege bei 5:2 Toren)



A-Klasse Süd

SG Ursulapoppenricht / Gebenbach II (2 Siege bei 6:0 Toren)

SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (2 Siege bei 5:2 Toren)



A-Klasse West

TSV 1960 Kastl (2 Siege bei 7:1 Toren)

SpVgg Trabitz II (2 Siege bei 6:2 Toren)

SVSW Kemnath II (2 Siege bei 5:2 Toren)







Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga Ost

SpVgg Mitterdorf (3 Siege bei 12:3 Toren)

DJK Arnschwang (3 Siege bei 11:2 Toren)

SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3 Siege bei 7:3 Toren)



Kreisliga West

DJK Dürnsricht-Wolfring (3 Siege bei 18:4 Toren)

SC Katzdorf (3 Siege bei 9:0 Toren)



Kreisklasse Nord

1. FC Rötz (3 Siege bei 7:3 Toren)



Kreisklasse Ost

SG Grafenwiesen I / Bad Kötzting II (2 Siege bei 7:0 Toren)



Kreisklasse Süd

1. SG Regental (3 Siege bei 16:1 Toren)

TV Bodenwöhr (3 Siege bei 11:1 Toren)



A-Klasse Nord

DJK Dürnsricht-Wolfring II (2 Siege bei 4:2 Toren)



A-Klasse Ost

SV Alten- u. Neuenschwand (2 Siege bei 6:2 Toren)



A-Klasse Süd

SF Weidenthal-Guteneck (2 Siege bei 10:1 Toren)

FT Eintracht Schwandorf (2 Siege bei 6:2 Toren)