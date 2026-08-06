Oberpfalz: 58 Teams haben einen Top-Start hingelegt

Die ersten Spieltage sind passé! Freilich haben die Tabellen zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig Aussagekraft. Dennoch lassen sich erste Tendenzen erkennen. Manche Mannschaften sind super in die Saison gestartet, andere weniger gut. Zur Kategorie der „Traumstarter“, die nach mindestens zwei Einsätzen noch ohne Punktverlust dastehen, zählen insgesamt 58 Mannschaften. Darunter auch Regionalligist DJK Vilzing. Die große Übersicht:
Regionalliga Bayern
DJK Vilzing (2 Siege bei 4:1 Toren)
Bayernliga Nord
ASV Cham (3 Siege bei 6:1 Toren)
DJK Gebenbach (3 Siege bei 6:1 Toren)
Kreisliga 1
FC Laub (3 Siege bei 11:3 Toren)
TSV Wörth (3 Siege bei 8:2 Toren)
Kreisliga 2
FC Pielenhofen-Adlersberg (3 Siege bei 11:1 Toren)
TSV Dietfurt (3 Siege bei 11:3 Toren)
TSV Großberg (3 Siege bei 8:1 Toren)
Kreisklasse 2
SG Schwabelweis/Nord (3 Siege bei 24:2 Toren)
SC Regensburg II (3 Siege bei 9:0 Toren - inklusive ausstehendem Sportgerichtsurteil)
SV Wenzenbach II (3 Siege bei 9:3 Toren)
Kreisklasse 3
SG Freihausen / Batzhausen (3 Siege bei 9:1 Toren)
TSV Brunn (3 Siege bei 12:6 Toren)
A-Klasse 1
SV Sarching (3 Siege bei 11:7 Toren)
SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (2 Siege bei 6:1 Toren)
A-Klasse 2
FK Phönix Regensburg (2 Siege bei 8:5 Toren)
A-Klasse 3
FC Jura 05 (3 Siege bei 8:5 Toren)
TSV Großberg II (2 Siege bei 5:1 Toren)
A-Klasse 4
TV Parsberg II (3 Siege bei 12:3 Toren)
Kreisliga Nord
TSV Eslarn (2 Siege bei 8:2 Toren)
FC Weiden-Ost II (2 Siege bei 7:2 Toren)
SV TuS/DJK Grafenwöhr (2 Siege bei 5:0 Toren)
Kreisliga Süd
DJK Ensdorf (2 Siege bei 7:3 Toren)
SV Schmidmühlen (2 Siege bei 4:1 Toren)
Kreisklasse Ost
DJK Weiden (2 Siege bei 7:1 Toren)
SG Waidhaus / Pfrentsch / Neukirchen C (2 Siege bei 7:2 Toren)
SpVgg Pirk (2 Siege bei 3:0 Toren)
SpVgg Windischeschenbach (2 Siege bei 7:5 Toren)
Kreisklasse Süd
SV Hubertus Köfering (2 Siege bei 9:3 Toren)
DJK Ammerthal II (2 Siege bei 6:2 Toren)
SV Kauerhof (2 Siege bei 6:2 Toren)
Kreisklasse West
SG Seugast / Freihung (2 Siege bei 9:1 Toren)
SC Kirchenthumbach (2 Siege bei 9:3 Toren)
A-Klasse Nord
SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (2 Siege bei 7:1 Toren)
A-Klasse Ost
FSV Waldthurn (2 Siege bei 10:1 Toren)
SG Püchersreuth / Floß (2 Siege bei 5:2 Toren)
A-Klasse Süd
SG Ursulapoppenricht / Gebenbach II (2 Siege bei 6:0 Toren)
SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (2 Siege bei 5:2 Toren)
A-Klasse West
TSV 1960 Kastl (2 Siege bei 7:1 Toren)
SpVgg Trabitz II (2 Siege bei 6:2 Toren)
SVSW Kemnath II (2 Siege bei 5:2 Toren)
Kreisliga Ost
SpVgg Mitterdorf (3 Siege bei 12:3 Toren)
DJK Arnschwang (3 Siege bei 11:2 Toren)
SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3 Siege bei 7:3 Toren)
Kreisliga West
DJK Dürnsricht-Wolfring (3 Siege bei 18:4 Toren)
SC Katzdorf (3 Siege bei 9:0 Toren)
Kreisklasse Nord
1. FC Rötz (3 Siege bei 7:3 Toren)
Kreisklasse Ost
SG Grafenwiesen I / Bad Kötzting II (2 Siege bei 7:0 Toren)
Kreisklasse Süd
1. SG Regental (3 Siege bei 16:1 Toren)
TV Bodenwöhr (3 Siege bei 11:1 Toren)
A-Klasse Nord
DJK Dürnsricht-Wolfring II (2 Siege bei 4:2 Toren)
A-Klasse Ost
SV Alten- u. Neuenschwand (2 Siege bei 6:2 Toren)
A-Klasse Süd
SF Weidenthal-Guteneck (2 Siege bei 10:1 Toren)
FT Eintracht Schwandorf (2 Siege bei 6:2 Toren)