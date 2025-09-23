Oberpfalz: 3 weiße Westen, 29 noch Unbesiegte

Jede Serie hat mal ein Ende. Dieser Spruch lässt sich ganz besonders auf das vergangene Wochenende im Oberpfälzer Fußballgeschehen projizieren. Acht Mannschaften hatten bis zu diesem Zeitpunkt alle Saisonspiele gewonnen. Jetzt rissen fünf Serien auf einen Schlag – die des SV Haselbach (Kreisliga West Cham/Schwandorf), des TSV Deuerling (Kreisklasse 3 Regensburg) sowie der B-Klassisten SV Wenzenbach II, SG Schloßberg 09 II und SF Weidenthal II.



Damit schrumpfte der elitäre Kreis der „blütenweißen Westen“ auf drei Teams zusammen. Und zwar der ASV Holzheim (A-Klasse 4) aus dem Kreis Regensburg sowie die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd) und der FSV Gärbershof (A-Klasse Süd) aus dem Amberg-Weidener Raum. Darüber hinaus endeten auch zwölf Ungeschlagen-Serien. Nun sind noch 29 Teams ohne Niederlage in der laufenden Spielzeit. Wer das ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 23. September).