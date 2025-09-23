Oberpfalz: 3 weiße Westen, 29 noch Unbesiegte

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Jede Serie hat mal ein Ende. Dieser Spruch lässt sich ganz besonders auf das vergangene Wochenende im Oberpfälzer Fußballgeschehen projizieren. Acht Mannschaften hatten bis zu diesem Zeitpunkt alle Saisonspiele gewonnen. Jetzt rissen fünf Serien auf einen Schlag – die des SV Haselbach (Kreisliga West Cham/Schwandorf), des TSV Deuerling (Kreisklasse 3 Regensburg) sowie der B-Klassisten SV Wenzenbach II, SG Schloßberg 09 II und SF Weidenthal II.
Damit schrumpfte der elitäre Kreis der „blütenweißen Westen“ auf drei Teams zusammen. Und zwar der ASV Holzheim (A-Klasse 4) aus dem Kreis Regensburg sowie die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd) und der FSV Gärbershof (A-Klasse Süd) aus dem Amberg-Weidener Raum. Darüber hinaus endeten auch zwölf Ungeschlagen-Serien. Nun sind noch 29 Teams ohne Niederlage in der laufenden Spielzeit. Wer das ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 23. September).
Kreis Regensburg
Weiße Weste:
A-Klasse 4: ASV Holzheim 10 Siege aus 10 Spielen bei 40:10 Toren
Noch ungeschlagen:
Kreisliga 2: TV Riedenburg (8/3/0)
Kreisklasse 1: SV Sünching (9/1/0)
Kreisklasse 1: SV Wiesent (7/2/0)
Kreisklasse 2: TSV Oberisling (9/2/0)
Kreisklasse 3: TSV Deuerling (10/1/0)
Kreisklasse 3: SV Aichkirchen (9/2/0)
A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (8/3/0)
A-Klasse 2: SV Obertraubling II (6/4/0)
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (6/1/0)
B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (5/2/0)
B-Klasse 2: SV Türk Genclik Regensburg II (5/1/0)
B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (5/2/0)
Kreis Amberg/Weiden
Weiße Weste:
Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf 9 Siege aus 9 Spielen bei 41:11 Toren