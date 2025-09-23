 2025-09-22T14:30:02.114Z

Ligabericht
Kreisklassist DJK Ensdorf (graues Dress) marschiert und marschiert...
Kreisklassist DJK Ensdorf (graues Dress) marschiert und marschiert... – Foto: Sabrina Dietrich/Archiv

Oberpfalz: 3 weiße Westen, 29 noch Unbesiegte

Fünf Siegesserien sind am Wochenende gerissen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga Ost
Kreisliga West
Kreisklasse Ost
A-Klasse Ost
B-Klasse KL Ost

Jede Serie hat mal ein Ende. Dieser Spruch lässt sich ganz besonders auf das vergangene Wochenende im Oberpfälzer Fußballgeschehen projizieren. Acht Mannschaften hatten bis zu diesem Zeitpunkt alle Saisonspiele gewonnen. Jetzt rissen fünf Serien auf einen Schlag – die des SV Haselbach (Kreisliga West Cham/Schwandorf), des TSV Deuerling (Kreisklasse 3 Regensburg) sowie der B-Klassisten SV Wenzenbach II, SG Schloßberg 09 II und SF Weidenthal II.

Damit schrumpfte der elitäre Kreis der „blütenweißen Westen“ auf drei Teams zusammen. Und zwar der ASV Holzheim (A-Klasse 4) aus dem Kreis Regensburg sowie die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd) und der FSV Gärbershof (A-Klasse Süd) aus dem Amberg-Weidener Raum. Darüber hinaus endeten auch zwölf Ungeschlagen-Serien. Nun sind noch 29 Teams ohne Niederlage in der laufenden Spielzeit. Wer das ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 23. September).

Kreis Regensburg

Weiße Weste:

A-Klasse 4: ASV Holzheim
10 Siege aus 10 Spielen bei 40:10 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (8/3/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (9/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (7/2/0)
  • Kreisklasse 2: TSV Oberisling (9/2/0)
  • Kreisklasse 3: TSV Deuerling (10/1/0)
  • Kreisklasse 3: SV Aichkirchen (9/2/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (8/3/0)
  • A-Klasse 2: SV Obertraubling II (6/4/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (6/1/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (5/2/0)
  • B-Klasse 2: SV Türk Genclik Regensburg II (5/1/0)
  • B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (5/2/0)



Kreis Amberg/Weiden

Weiße Weste:

Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf
9 Siege aus 9 Spielen bei 41:11 Toren

A-Klasse Süd: FSV Gärbershof
8 Siege aus 8 Spielen bei 38:5 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Poppenricht (7/2/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (7/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch (6/2/0)
  • A-Klasse Ost: FSV Waldthurn (5/3/0)
  • A-Klasse Süd: TSV Theuern (6/2/0)
  • A-Klasse West: SG Neustadt/Kulm / Tremmersdorf II (7/1/0)
  • B-Klasse Ost: TSV Flossenbürg II (5/1/0)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (6/2/0)
  • B-Klasse West: SG Mehlmeisel/Fichtelberg (4/3/0)



Kreis Cham/Schwandorf

Weiße Weste: keine Mannschaft mehr


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga West: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (8/2/0)
  • Kreisklasse Nord: SG Weihern / FC Wernberg II (7/3/0)
  • Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II (6/4/0)
  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (6/3/0)
  • A-Klasse Nord: SF Weidenthal-Guteneck (6/3/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (5/3/0)
  • A-Klasse Süd: FC Vatanspor Schwandorf (8/1/0)
  • B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II (7/1/0)
Aufrufe: 023.9.2025, 11:15 Uhr
Florian WürtheleAutor