Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
29 von 33 möglichen Punkten: Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf weist eine bockstarke Zwischenbilanz auf. – Foto: Redaktion Schwandorf
Oberpfalz: 28er-Feld ist immer noch ungeschlagen
Oberisling, Gärbershof, Waldthurn und Flossenbürg II mussten am Wochenende die erste Saisonniederlage hinnehmen
Der Herbst hält Einzug! Ein untrügerisches Zeichen, dass sich in den unteren Spielklassen die Hinrunde zu Ende neigt. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes bringen in der Oberpfalz immer noch 28 Mannschaften das Kunststück fertig, noch kein Saisonspiel verloren zu haben. Und es geht noch besser. Der ASV Holzheim (A-Klasse 4 Regensburg) und die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) tragen nach wie vor eine blütenweiße Weste, haben also jedes Spiel gewonnen.
Aus diesem elitären Kreis verabschiedete sich am Samstag der Amberger A-Klassist FSV Gärbershof, der gegen den Tabellenzweiten Theuern erstmals Federn ließ. Außerdem quittierten mit dem TSV Oberisling, dem FSV Waldthurn und dem FSV Flossenbürg II drei weitere Teams die erste Saisonniederlage. Welche Teams weiterhin unbesiegt sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 30. September).
Kreis Regensburg
Weiße Weste:
A-Klasse 4: ASV Holzheim 11 Siege aus 11 Spielen bei 45:10 Toren
Noch ungeschlagen:
Kreisliga 2: TV Riedenburg (9/3/0)
Kreisklasse 1: SV Sünching (10/1/0)
Kreisklasse 1: SV Wiesent (8/2/0)
Kreisklasse 3: TSV Deuerling (11/1/0)
Kreisklasse 3: SV Aichkirchen (10/2/0)
A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (9/3/0)
A-Klasse 2: SV Obertraubling II (6/5/0)
B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (7/1/0)
B-Klasse 2: SV Türk Genclik Regensburg II (6/1/0)
B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (5/2/0)
B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (6/2/0)
Kreis Amberg/Weiden
Weiße Weste:
Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf 10 Siege aus 10 Spielen bei 47:12 Toren