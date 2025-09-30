 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
29 von 33 möglichen Punkten: Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf weist eine bockstarke Zwischenbilanz auf.
29 von 33 möglichen Punkten: Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf weist eine bockstarke Zwischenbilanz auf. – Foto: Redaktion Schwandorf

Oberpfalz: 28er-Feld ist immer noch ungeschlagen

Oberisling, Gärbershof, Waldthurn und Flossenbürg II mussten am Wochenende die erste Saisonniederlage hinnehmen

Der Herbst hält Einzug! Ein untrügerisches Zeichen, dass sich in den unteren Spielklassen die Hinrunde zu Ende neigt. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes bringen in der Oberpfalz immer noch 28 Mannschaften das Kunststück fertig, noch kein Saisonspiel verloren zu haben. Und es geht noch besser. Der ASV Holzheim (A-Klasse 4 Regensburg) und die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) tragen nach wie vor eine blütenweiße Weste, haben also jedes Spiel gewonnen.

Aus diesem elitären Kreis verabschiedete sich am Samstag der Amberger A-Klassist FSV Gärbershof, der gegen den Tabellenzweiten Theuern erstmals Federn ließ. Außerdem quittierten mit dem TSV Oberisling, dem FSV Waldthurn und dem FSV Flossenbürg II drei weitere Teams die erste Saisonniederlage. Welche Teams weiterhin unbesiegt sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 30. September).

Kreis Regensburg

Weiße Weste:

A-Klasse 4: ASV Holzheim
11 Siege aus 11 Spielen bei 45:10 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (9/3/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (10/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (8/2/0)
  • Kreisklasse 3: TSV Deuerling (11/1/0)
  • Kreisklasse 3: SV Aichkirchen (10/2/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (9/3/0)
  • A-Klasse 2: SV Obertraubling II (6/5/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (7/1/0)
  • B-Klasse 2: SV Türk Genclik Regensburg II (6/1/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (5/2/0)
  • B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (6/2/0)



Kreis Amberg/Weiden

Weiße Weste:

Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf
10 Siege aus 10 Spielen bei 47:12 Toren


Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Poppenricht (8/2/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (8/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus/Neukirchen C/Pfrentsch (7/2/0)
  • A-Klasse Süd: TSV Theuern (7/2/0)
  • A-Klasse West: SG Neustadt/Kulm / Tremmersdorf II (8/1/0)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (7/2/0)
  • B-Klasse West: SG Mehlmeisel/Fichtelberg (4/4/0)



Kreis Cham/Schwandorf

Weiße Weste: keine Mannschaft mehr


Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga West: SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (9/2/0)
  • Kreisklasse Nord: SG Weihern / FC Wernberg II (7/4/0)
  • Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II (6/5/0)
  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (7/3/0)
  • A-Klasse Nord: SF Weidenthal-Guteneck (6/3/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (6/3/0)
  • A-Klasse Süd: FC Vatanspor Schwandorf (7/2/0)
  • B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II (8/1/0)
