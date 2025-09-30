Oberpfalz: 28er-Feld ist immer noch ungeschlagen

Der Herbst hält Einzug! Ein untrügerisches Zeichen, dass sich in den unteren Spielklassen die Hinrunde zu Ende neigt. Trotz des fortgeschrittenen Zeitpunktes bringen in der Oberpfalz immer noch 28 Mannschaften das Kunststück fertig, noch kein Saisonspiel verloren zu haben. Und es geht noch besser. Der ASV Holzheim (A-Klasse 4 Regensburg) und die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) tragen nach wie vor eine blütenweiße Weste, haben also jedes Spiel gewonnen.



Aus diesem elitären Kreis verabschiedete sich am Samstag der Amberger A-Klassist FSV Gärbershof, der gegen den Tabellenzweiten Theuern erstmals Federn ließ. Außerdem quittierten mit dem TSV Oberisling, dem FSV Waldthurn und dem FSV Flossenbürg II drei weitere Teams die erste Saisonniederlage. Welche Teams weiterhin unbesiegt sind? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 30. September).