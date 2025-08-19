 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
In der Kreisliga West ist der SV Haselbach vortrefflich aus den Startlöchern gekommen.
Oberpfalz: 25 Teams haben einen Traumstart hingelegt

Diese Mannschaften stehen noch mit blütenweißer Weste da

Auch im Kreisbereich sind die ersten Spieltage passé. Wer bis hierhin alle Spiele gewinnen konnte, kann mit Fug und Recht von einem Traumstart in die Saison 2025/26 sprechen. Unter die Top-Starter haben sich auch vier Kreisligisten gemischt. Wer das ist? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 19. August).

Berücksichtigt werden nur Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt mindestens drei Spiele absolviert haben.



Kreis Regensburg

Kreisklasse 2: SV Türk Genclik Regensburg
6 Siege aus 6 Spielen bei 25:8 Toren

Kreisklasse 3: TSV Deuerling
6 Siege aus 6 Spielen bei 19:6 Toren


Sechs Spiele, sechs Siege: Der SV Türk Genclik hat den Abstieg aus der Kreisliga gut verdaut.
A-Klasse 1: TV Geisling
5 Siege aus 5 Spielen bei 27:3 Toren

A-Klasse 3: DJK SV Keilberg Regensburg
5 Siege aus 5 Spielen bei 15:2 Toren

A-Klasse 4: ASV Holzheim
5 Siege aus 5 Spielen bei 16:4 Toren



Kreis Amberg/Weiden

Kreisliga Nord: SpVgg Trabitz
4 Siege aus 4 Spielen bei 7:2 Toren

Kreisliga Süd: TSV Tönigstein
4 Siege aus 4 Spielen bei 13:6 Toren


Nach dem Aufstieg sorgt die SpVgg Trabitz auch im Kreisoberhaus für Furore.
Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Michaelpoppenricht
4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren

Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf
4 Siege aus 4 Spielen bei 16:5 Toren

Kreisklasse Süd: TSV Kümmersbruck
4 Siege aus 4 Spielen bei 11:3 Toren

Kreisklasse West: SV Neusorg
4 Siege aus 4 Spielen bei 10:6 Toren

A-Klasse Süd: FSV Gärbershof
4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren

A-Klasse West: SV Waldeck
3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren

A-Klasse West: SpVgg Trabitz II
3 Siege aus 3 Spielen bei 10:2 Toren

B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II
3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren

B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II
3 Siege aus 3 Spielen bei 17:6 Toren



Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga West: TV Nabburg
5 Siege aus 5 Spielen bei 22:6 Toren

Kreisliga West: SV Haselbach
5 Siege aus 5 Spielen bei 17:6 Toren

Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II
5 Siege aus 5 Spielen bei 12:2 Toren

Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais
4 Siege aus 4 Spielen bei 11:4 Toren


Auch Süd-Kreisklassist SV Erzhäuser ist perfekt gestartet.
A-Klasse Nord: DJK Dürnsricht-Wolfring II
3 Siege aus 3 Spielen bei 11:4 Toren

B-Klasse KLO: SG Schloßberg 09 II
4 Siege aus 4 Spielen bei 8:1 Toren

B-Klasse KKN AKW: SG Pertolzhofen/OVI-Teunz II
3 Siege aus 3 Spielen bei 11:2 Toren

B-Klasse KKO AKO: SV Stachesried II
4 Siege aus 4 Spielen bei 17:5 Toren

B-Klasse KKS AKS: DJK-SV Rettenbach II
3 Siege aus 3 Spielen bei 9:2 Toren

