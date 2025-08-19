Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
In der Kreisliga West ist der SV Haselbach vortrefflich aus den Startlöchern gekommen. – Foto: Sabrina Dietrich
Oberpfalz: 25 Teams haben einen Traumstart hingelegt
Diese Mannschaften stehen noch mit blütenweißer Weste da
Auch im Kreisbereich sind die ersten Spieltage passé. Wer bis hierhin alle Spiele gewinnen konnte, kann mit Fug und Recht von einem Traumstart in die Saison 2025/26 sprechen. Unter die Top-Starter haben sich auch vier Kreisligisten gemischt. Wer das ist? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 19. August).
Berücksichtigt werden nur Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt mindestens drei Spiele absolviert haben.
Kreis Regensburg
Kreisklasse 2: SV Türk Genclik Regensburg 6 Siege aus 6 Spielen bei 25:8 Toren
Kreisklasse 3: TSV Deuerling 6 Siege aus 6 Spielen bei 19:6 Toren
Sechs Spiele, sechs Siege: Der SV Türk Genclik hat den Abstieg aus der Kreisliga gut verdaut. – Foto: Tobias Meier
A-Klasse 1: TV Geisling 5 Siege aus 5 Spielen bei 27:3 Toren
A-Klasse 3: DJK SV Keilberg Regensburg 5 Siege aus 5 Spielen bei 15:2 Toren
A-Klasse 4: ASV Holzheim 5 Siege aus 5 Spielen bei 16:4 Toren
Kreis Amberg/Weiden
Kreisliga Nord: SpVgg Trabitz 4 Siege aus 4 Spielen bei 7:2 Toren
Kreisliga Süd: TSV Tönigstein 4 Siege aus 4 Spielen bei 13:6 Toren
Nach dem Aufstieg sorgt die SpVgg Trabitz auch im Kreisoberhaus für Furore. – Foto: Norbert Tannhäuser
Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Michaelpoppenricht 4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren
Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf 4 Siege aus 4 Spielen bei 16:5 Toren
Kreisklasse Süd: TSV Kümmersbruck 4 Siege aus 4 Spielen bei 11:3 Toren
Kreisklasse West: SV Neusorg 4 Siege aus 4 Spielen bei 10:6 Toren
A-Klasse Süd: FSV Gärbershof 4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren
A-Klasse West: SV Waldeck 3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren
A-Klasse West: SpVgg Trabitz II 3 Siege aus 3 Spielen bei 10:2 Toren
B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II 3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren
B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II 3 Siege aus 3 Spielen bei 17:6 Toren
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga West: TV Nabburg 5 Siege aus 5 Spielen bei 22:6 Toren
Kreisliga West: SV Haselbach 5 Siege aus 5 Spielen bei 17:6 Toren
Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II 5 Siege aus 5 Spielen bei 12:2 Toren
Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais 4 Siege aus 4 Spielen bei 11:4 Toren
Auch Süd-Kreisklassist SV Erzhäuser ist perfekt gestartet. – Foto: Pohsygraphix
A-Klasse Nord: DJK Dürnsricht-Wolfring II 3 Siege aus 3 Spielen bei 11:4 Toren
B-Klasse KLO: SG Schloßberg 09 II 4 Siege aus 4 Spielen bei 8:1 Toren
B-Klasse KKN AKW: SG Pertolzhofen/OVI-Teunz II 3 Siege aus 3 Spielen bei 11:2 Toren
B-Klasse KKO AKO: SV Stachesried II 4 Siege aus 4 Spielen bei 17:5 Toren
B-Klasse KKS AKS: DJK-SV Rettenbach II 3 Siege aus 3 Spielen bei 9:2 Toren