Oberpfalz: 25 Teams haben einen Traumstart hingelegt

In der Kreisliga West ist der SV Haselbach vortrefflich aus den Startlöchern gekommen. – Foto: Sabrina Dietrich

Auch im Kreisbereich sind die ersten Spieltage passé. Wer bis hierhin alle Spiele gewinnen konnte, kann mit Fug und Recht von einem Traumstart in die Saison 2025/26 sprechen. Unter die Top-Starter haben sich auch vier Kreisligisten gemischt. Wer das ist? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 19. August).

Kreis Regensburg



Kreisklasse 2: SV Türk Genclik Regensburg

6 Siege aus 6 Spielen bei 25:8 Toren



Kreisklasse 3: TSV Deuerling

6 Siege aus 6 Spielen bei 19:6 Toren







Sechs Spiele, sechs Siege: Der SV Türk Genclik hat den Abstieg aus der Kreisliga gut verdaut. – Foto: Tobias Meier





A-Klasse 1: TV Geisling

5 Siege aus 5 Spielen bei 27:3 Toren



A-Klasse 3: DJK SV Keilberg Regensburg

5 Siege aus 5 Spielen bei 15:2 Toren



A-Klasse 4: ASV Holzheim

5 Siege aus 5 Spielen bei 16:4 Toren







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Nord: SpVgg Trabitz

4 Siege aus 4 Spielen bei 7:2 Toren



Kreisliga Süd: TSV Tönigstein

4 Siege aus 4 Spielen bei 13:6 Toren







Nach dem Aufstieg sorgt die SpVgg Trabitz auch im Kreisoberhaus für Furore. – Foto: Norbert Tannhäuser





Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Michaelpoppenricht

4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren



Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf

4 Siege aus 4 Spielen bei 16:5 Toren



Kreisklasse Süd: TSV Kümmersbruck

4 Siege aus 4 Spielen bei 11:3 Toren



Kreisklasse West: SV Neusorg

4 Siege aus 4 Spielen bei 10:6 Toren



A-Klasse Süd: FSV Gärbershof

4 Siege aus 4 Spielen bei 16:1 Toren



A-Klasse West: SV Waldeck

3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren



A-Klasse West: SpVgg Trabitz II

3 Siege aus 3 Spielen bei 10:2 Toren



B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II

3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren



B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II

3 Siege aus 3 Spielen bei 17:6 Toren







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga West: TV Nabburg

5 Siege aus 5 Spielen bei 22:6 Toren



Kreisliga West: SV Haselbach

5 Siege aus 5 Spielen bei 17:6 Toren



Kreisklasse Nord: SpVgg Pfreimd II

5 Siege aus 5 Spielen bei 12:2 Toren



Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais

4 Siege aus 4 Spielen bei 11:4 Toren







Auch Süd-Kreisklassist SV Erzhäuser ist perfekt gestartet. – Foto: Pohsygraphix





A-Klasse Nord: DJK Dürnsricht-Wolfring II

3 Siege aus 3 Spielen bei 11:4 Toren



B-Klasse KLO: SG Schloßberg 09 II

4 Siege aus 4 Spielen bei 8:1 Toren



B-Klasse KKN AKW: SG Pertolzhofen/OVI-Teunz II

3 Siege aus 3 Spielen bei 11:2 Toren



B-Klasse KKO AKO: SV Stachesried II

4 Siege aus 4 Spielen bei 17:5 Toren



B-Klasse KKS AKS: DJK-SV Rettenbach II

3 Siege aus 3 Spielen bei 9:2 Toren