Ligabericht
Wieder nichts: Auch im 15. Anlauf hat es für die SpVgg Schirmitz (blau) nicht mit dem ersten Saisonsieg geklappt in der Bezirksliga Nord. – Foto: Dagmar Nachtigall
Oberpfalz: 18 Unbesiegte hier, 13 Sieglose dort
Die Siegesserie des ASV Holzheim und der Ungeschlagen-Lauf des SV Aichkirchen haben ein Ende gefunden
Jede Serie endet mal. Jetzt ist auch die letzte „weiße Weste“ im Oberpfälzer Herrenbereich befleckt worden. Zuvor mit elf Siegen aus elf Spielen dekoriert, musste der ASV Holzheim am Sonntag mit einem 3:3-Unentschieden vorliebnehmen. Immerhin: Dank des späten Ausgleichstreffers bleibt der Regensburger A-Klassist zumindest ungeschlagen. Das kann der SV Aichkirchen nicht mehr von sich behaupten. Der Top-Aufsteiger quittierte in der Kreisklasse 3 Regensburg die erste Saisonniederlage.
Der elitäre Kreis der noch Unbesiegten umfasst mittlerweile nur noch 18 Mannschaften. Auf der anderen Seite der Medaille warten 13 Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Dazu zählt mit der SpVgg Schirmitz sogar ein Bezirksligist. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 13. Oktober).