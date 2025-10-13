 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Wieder nichts: Auch im 15. Anlauf hat es für die SpVgg Schirmitz (blau) nicht mit dem ersten Saisonsieg geklappt in der Bezirksliga Nord.
Wieder nichts: Auch im 15. Anlauf hat es für die SpVgg Schirmitz (blau) nicht mit dem ersten Saisonsieg geklappt in der Bezirksliga Nord. – Foto: Dagmar Nachtigall

Oberpfalz: 18 Unbesiegte hier, 13 Sieglose dort

Die Siegesserie des ASV Holzheim und der Ungeschlagen-Lauf des SV Aichkirchen haben ein Ende gefunden

Jede Serie endet mal. Jetzt ist auch die letzte „weiße Weste“ im Oberpfälzer Herrenbereich befleckt worden. Zuvor mit elf Siegen aus elf Spielen dekoriert, musste der ASV Holzheim am Sonntag mit einem 3:3-Unentschieden vorliebnehmen. Immerhin: Dank des späten Ausgleichstreffers bleibt der Regensburger A-Klassist zumindest ungeschlagen. Das kann der SV Aichkirchen nicht mehr von sich behaupten. Der Top-Aufsteiger quittierte in der Kreisklasse 3 Regensburg die erste Saisonniederlage.

Der elitäre Kreis der noch Unbesiegten umfasst mittlerweile nur noch 18 Mannschaften. Auf der anderen Seite der Medaille warten 13 Teams weiter auf den ersten Saisonsieg. Dazu zählt mit der SpVgg Schirmitz sogar ein Bezirksligist. Wer noch ungeschlagen bzw. sieglos ist? Der Überblick aus den drei Spielkreisen (Stand: 13. Oktober).

Kreis Regensburg

Noch ungeschlagen:

  • Kreisliga 2: TV Riedenburg (11/3/0)
  • Kreisklasse 1: SV Sünching (12/1/0)
  • Kreisklasse 1: SV Wiesent (9/3/0)
  • Kreisklasse 3: TSV Deuerling (13/1/0)
  • A-Klasse 1: SV Sulzbach/Donau (10/3/0)
  • A-Klasse 2: SV Obertraubling II (8/5/0)
  • A-Klasse 4: ASV Holzheim (11/1/0)
  • B-Klasse 1: TSV Alteglofsheim II (7/2/0)
  • B-Klasse 2: Freier TuS Regensburg II (7/2/0)
  • B-Klasse 3: FSV Steinsberg II (8/2/0)


Noch sieglos:

  • A-Klasse 1: SG Sünching III / Mötzing II (0/0/13)
  • A-Klasse 2: NK Hrvatska Regensburg (0/2/10)

Kreis Amberg/Weiden

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SG Traßlberg / Poppenricht (10/2/0)
  • Kreisklasse West: FC Dießfurt (10/2/0)
  • A-Klasse Ost: SG Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch (9/2/0)
  • A-Klasse Süd: TSV Theuern (9/2/0)
  • B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II (9/2/0)


Noch sieglos:

  • Bezirksliga Nord: SpVgg Schirmitz (0/1/14)
  • Kreisliga Nord: SV Kohlberg (0/4/8)
  • Kreisklasse Süd: TuS Rosenberg II (0/1/11)
  • A-Klasse Nord: DJK Weiden II (0/0/10)
  • A-Klasse Nord: SG Eschenfelden I / Königstein III (0/0/11)
  • A-Klasse Süd: SG Kastl / Utzenhofen II (0/0/10)


Kreis Cham/Schwandorf

Noch ungeschlagen:

  • Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais (8/4/0)
  • A-Klasse Ost: SG Pösing / Wetterfeld (8/3/0)
  • B-Klasse KL Ost: SG Schloßberg 09 II (10/2/0)


Noch sieglos:

  • Kreisklasse Nord: TSV Detag Wernberg II (0/2/11)
  • A-Klasse Nord: SV Kemnath a. B. (0/1/9)
  • A-Klasse Ost: 1. SG Regental II (0/6/5)
  • A-Klasse Süd: FC Saltendorf (0/0/10)
  • B-Klasse KK Nord: TSV Winklarn II (0/1/9)
