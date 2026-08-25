Oberpfalz: 16 perfekt Gestartete und 25 Fehlstarter

Mittlerweile sind einige Spieltage ins Land gezogen. Trotzdem gibt es in den Oberpfälzer Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen immer noch eine Stange an Mannschaften, die ohne Punktverlust sind, sprich bisher alle Spiele gewonnen haben. Auf der anderen Seite gibt es sogar noch ein paar mehr „Fehlstarter“ mit null Punkten auf dem Konto. Die Übersicht aus den drei Spielkreisen:
Mannschaften ohne Punktverlust
Kreisliga 2
TSV Dietfurt (6 Siege bei 22:6 Toren)
A-Klasse 1
SV Sarching (5 Siege bei 21:10 Toren)
Kreisliga 2
ASV Undorf (6 Niederlagen bei 3:18 Toren)
Kreisklasse 2
SV Obertraubling II (6 Niederlagen bei 2:24 Toren)
Kreisklasse 3
SpVgg Willenhofen (6 Niederlagen bei 8:31 Toren)
A-Klasse 3
SV Wenzenbach III (5 Niederlagen bei 5:18 Toren)
Mannschaften ohne Punktverlust
Kreisliga Nord
SV TuS/DJK Grafenwöhr (5 Siege bei 19:3 Toren)
Kreisklasse Süd
DJK Ammerthal II (5 Siege bei 17:5 Toren)
A-Klasse Nord
SG Edelsfeld / FC Großalbershof II (4 Siege bei 14:3 Toren plus ein Nichtantritt des Gegners)
TuS Schnaittenbach (4 Siege bei 12:2 Toren)
A-Klasse Ost
FSV Waldthurn (4 Siege bei 26:4 Toren plus ein Nichtantritt des Gegners)
SG Störnstein / Wurz (4 Siege bei 13:8 Toren)
A-Klasse Süd
SG Michaelpoppenricht / Traßlberg II (5 Siege bei 19:4 Toren)
A-Klasse West
TSV 1960 Kastl (4 Siege bei 12:1 Toren)
Mannschaften ohne Punktgewinn
Kreisliga Nord
SC Eschenbach (5 Niederlagen bei 3:16 Toren)
Kreisliga Süd
SpVgg Schirmitz (5 Niederlagen bei 2:18 Toren)
VfB Rothenstadt (4 Niederlagen bei 0:21 Toren plus ein eigener Nichtantritt)
Kreisklasse Süd
FSV Gärbershof (4 Niederlagen bei 4:15 Toren)
SG Utzenhofen / Kastl (5 Niederlagen bei 2:15 Toren)
Kreisklasse West
SV Wildenreuth (5 Niederlagen bei 5:25 Toren)
A-Klasse Ost
FC Luhe-Markt II (4 Niederlagen bei 5:22 Toren)
A-Klasse Süd
SV Vilshofen (4 Niederlagen bei 4:12 Toren)
SV Hubertus Köfering II (4 Niederlagen bei 3:18 Toren)
Mannschaften ohne Punktverlust
Kreisliga Ost
DJK Arnschwang (6 Siege bei 26:2 Toren)
SpVgg Mitterdorf (6 Siege bei 24:5 Toren)
A-Klasse Nord
SG Trisching / Schmidgaden II (3 Siege bei 9:0 Toren)
DJK Dürnsricht-Wolfring II (3 Siege bei 5:2 Toren)
A-Klasse Ost
SG Neukirchen Hl. Blut / Rittsteig (3 Siege bei 13:1 Toren)
A-Klasse Süd
SF Weidenthal-Guteneck (3 Siege bei 16:2 Toren)
Mannschaften ohne Punktgewinn
Kreisliga Ost
FC Untertraubenbach (6 Niederlagen bei 6:24 Toren)
SG Schloßberg 09 (6 Niederlagen bei 3:25 Toren)
Kreisliga West
SV Erzhäuser-Windmais (6 Niederlagen bei 0:24 Toren)
Kreisklasse Nord
TSV Tännesberg II (5 Niederlagen bei 3:15 Toren)
Kreisklasse Ost
SG Pemfling / Katzbach (6 Niederlagen bei 2:14 Toren)
A-Klasse Nord
SG OVI-Teunz / Pertolzhofen / Niedermurach II (2 Niederlagen bei 1:8 Toren)
SV Haselbach II (3 Niederlagen bei 1:12 Toren)
A-Klasse Ost
SV Steinbühl (3 Niederlagen bei 2:9 Toren)
SV Seebarn (3 Niederlagen bei 1:9 Toren)
A-Klasse Süd
SpVgg Pfreimd III (3 Niederlagen bei 3:11 Toren)
SG Fischbach / Steinberg II (2 Niederlagen bei 0:12 Toren plus ein eigener Nichtantritt)