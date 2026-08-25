Oberpfalz: 16 perfekt Gestartete und 25 Fehlstarter Auf einen Blick: Diese Mannschaften haben bis zum jetzigen Zeitpunkt alle Spiele gewonnen bzw. verloren von Florian Würthele · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Kreisligist SpVgg Mitterdorf mit seinem Spielertrainer Christian Kufner (Dritter von links) trägt immer noch eine blütenweiße Weste. – Foto: Dominik Meier-Adlhoch

Mittlerweile sind einige Spieltage ins Land gezogen. Trotzdem gibt es in den Oberpfälzer Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen immer noch eine Stange an Mannschaften, die ohne Punktverlust sind, sprich bisher alle Spiele gewonnen haben. Auf der anderen Seite gibt es sogar noch ein paar mehr „Fehlstarter“ mit null Punkten auf dem Konto. Die Übersicht aus den drei Spielkreisen:

Kreis Regensburg Mannschaften ohne Punktverlust



Kreisliga 2

TSV Dietfurt (6 Siege bei 22:6 Toren)

A-Klasse 1

SV Sarching (5 Siege bei 21:10 Toren)





