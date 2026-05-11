Oberpfalz: 12 neue Meister am letzten Spieltag

Der Landesliga-Unterbau des ASV Burglengenfeld geht nächste Saison in der Kreisklasse an den Start. – Foto: Verein

Kreisliga 1: SC Regensburg Matchball Nummer zwei sitzt! Der Sportclub hat sein Meisterstück in der Kreisliga 1 perfekt gemacht. Zu Gast in Harting war Zittern angesagt. Letztendlich sollte den Regensburgern ein frühes Sarisakal-Tor zum 1:0-Sieg reichen. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel am Sonntagabend keine Grenzen mehr. Die direkte Rückkehr in die Bezirksliga ist perfekt – ein toller Abschluss auch für Langzeit-Trainer Thomas Karl, der nun sein Traineramt abgibt und fortan nur mehr als sportlicher Leiter fungiert. Kreisklasse 1: SV Sünching Der langjährige Kreisligist ist zurück im Kreisoberhaus! Im spannenden Titelzweikampf mit Wiesent sollte der SV Sünching die Oberhand behalten. Das Team von Coach Marc Müller machte es am letzten Spieltag nochmal richtig spannend. Gegen den Tabellenvorletzten aus Neutraubling geriet man zwischenzeitlich sogar mir 1:3 ins Hintertreffen. Bei einer Niederlage hätte ein Entscheidungsspiel gegen dann punktgleiche Wiesenter hergemusst. Doch Sünching glich hintenraus noch auf 3:3 aus – es war der eine fehlende Punkt zum Titelgewinn. Nur eine einzige Niederlage erlaubten sich die Rotweißen im Saisonverlauf (20/3/1).

Kreis Amberg/Weiden

Bereits festgestandene Meister: TV Riedenburg, TSV Oberisling, TSV Deuerling, FK Phönix Regensburg, ASV Holzheim, TSV Alteglofsheim II, Freier TuS Regensburg II, DJK SV Keilberg Regensburg II, SC Endorf

Kreisklasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab

Es war in den letzten Wochen der Eindruck entstanden, als wolle bei einem packenden Dreikampf an der Tabellenspitze keine Mannschaft aufsteigen. Verlor aus dem Trio Irchenrieth, Altenstadt/WN und Waldau eine Mannschaft, ließen auch die beiden Mitstreiter Federn. So herrschte knisternde Spannung vor dem finalen Spieltag. Nun ließ der SV Altenstadt/WN – mit drei Punkten Vorsprung ins letzte Heimspiel gegangen – bei seinem deutlichen, ja meisterlichen 7:1-Heimsieg gegen Moosbach keine Zweifel mehr aufkommen. Die von Marvin Häffner trainierte Truppe sicherte sich die Meisterschaft und kehrt damit zurück in die Kreisliga, wo man zuletzt in der Saison 2023/24 für eine Spielzeit am Start war.



A-Klasse Nord: SV Illschwang

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A-Klasse Süd: FSV Gärbershof

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B-Klasse Süd: SV Kauerhof II

Hochspannung herrschte vor diesem Samstag. Mit dem SV Kauerhof II und dem letztes Jahr wiedererstandenen SV Vilshofen standen sich zum Schlussakt ausgerechnet die beiden verbliebenen Titelanwärter gegenüber. Am Ende sollte das Spitzenspiel keine Tore sehen. Groß ärgern braucht sich Vilshofen nicht. Rauf in die A-Klasse dürfen nämlich beide Teams.



B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II

Der „Ersten“ des SVSW Kemnath/Stadt blieb der Einzug in die Relegation zur Kreisliga nur knapp verwehrt. Nun herrscht dennoch Freude im Verein. Denn der zweite Anzug des Kreisklassisten hat sich zum B-Klassen-Champion gekürt. Nach einem 2:0 zuhause gegen Concordia Hütten II konnten die Sektkorken knallen.



Bereits festgestandene Meister: DJK Ammerthal, FC Amberg, SV 08 Auerbach, SV Raigering, FC Dießfurt, SG Traßlberg/Poppenricht, SpVgg Vohenstrauß II, SV Waldeck, SV Waldau II







Kreis Cham/Schwandorf

Kreisliga West: TV Nabburg

Historischer Erfolg für den TV Nabburg! 39 Jahre sind seit der letzten Bezirksliga-Zugehörigkeit des Vereins verstrichen. Jetzt ist man zurück in der höchsten Spielklasse der Oberpfalz. Es war ein echter Meisterschafts-Krimi, den sich Nabburg und Rivale SV Schwandorf-Ettmannsdorf II über Wochen hinweg lieferten. Immer wieder wechselte die Tabellenführung. Schlussendlich war der TVN obenauf. Auch das Saisonfinale am Samstag war an Spannung und Dramatik kaum zu übertreffen. Weit in der Nachspielzeit erzielte Nico Sporer den 3:2-Siegtreffer für Nabburg. Weil parallel Ettmannsdorf den späten 2:2-Ausgleich schlucken musste, hätte dem Meister sogar ein Punkt gereicht. Ein großen Anteil an dieser Meisterschaft hat das Spielertrainer-Duo Ralph Egeter und Stoyan Stoykov. Sie bereiten ihre Schützlinge bald auf die erste Nabburger Bezirksliga-Saison seit fast vier Jahrzehnten vor. Aber erstmal ist Feiern angesagt.



A-Klasse Nord: TSV Tännesberg II

Feiern dürfen sie auch in Tännesberg, wo die zweite Mannschaft den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft hat. Der bisherige Spitzenreiter aus Weidenthal war spielfrei. Er musste mit ansehen, wie der TSV in Winklarn einen frühen Rückstand in einen 4:2-Sieg umbog und so Weidenthal den Meistertitel vor der Nase wegschnappte. Doppelt bitter für die Sportfreunde: Letzte Woche hätten sie den Sack zuschnüren können, verloren jedoch das Direktduell gegen Tännesberg mit 3:4.



A-Klasse Süd: ASV Burglengenfeld II

Schöner Erfolg für die Naabtalkicker: Der Landesliga-Klub aus Burglengenfeld darf sich darüber freuen, dass sein Unterbau zukünftig in der Kreisklasse um Punkte und Tore kämpft. Großen Anteil daran hat nicht zuletzt Übungsleiter Daniel Friedl, der vor der Saison installiert wurde. Auch das Meisterstück selbst war meisterlich: Daheim feierte der ASV einen 10:0-Kantersieg. Sowas nennt man wohl „nichts anbrennen lassen“.



Bereits festgestandene Meister: FC Ränkam, SV Trisching, SV Bernried, FC Stamsried, SG Pösing/Wetterfeld, SG Schloßberg 09 II, SF Weidenthal-Guteneck II, SV Thenried II, DJK Beucherling II