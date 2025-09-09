Oberpfalz: 10 Teams tragen immer noch eine weiße Weste

Der erlesene Kreis wird kleiner und kleiner: In den Oberpfälzer Herrenligen gibt es noch zehn Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt alle Saisonspiele gewonnen haben. Sechs Teams mussten am Wochenende den ersten Punktverlust hinnehmen. Dazu zählt der TSV Königstein aus der Kreisliga Süd im Spielkreis Amberg/Weiden. Er musste sich doch etwas überraschend der Zeitvertretung des FC Weiden-Ost geschlagen geben.



Im Kreisoberhaus trägt damit nur noch der SV Haselbach (Kreisliga West Cham/Schwandorf) eine blütenweiße Weste. Der Fast-Absteiger der Vorsaison ist weiterhin „die“ Überraschungsmannschaft der bisherigen Spielzeit. Aus den Kreisklassen weisen der TSV Deuerling (Kreisklasse 3 Regensburg) und die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) einen perfekte Bilanz vor. Gleiches gilt für drei Vertreter aus den A-Klassen sowie für vier B-Klassisten. Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 9. September).