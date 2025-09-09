Oberpfalz: 10 Teams tragen immer noch eine weiße Weste

Der erlesene Kreis wird kleiner und kleiner: In den Oberpfälzer Herrenligen gibt es noch zehn Mannschaften, die zu diesem Zeitpunkt alle Saisonspiele gewonnen haben. Sechs Teams mussten am Wochenende den ersten Punktverlust hinnehmen. Dazu zählt der TSV Königstein aus der Kreisliga Süd im Spielkreis Amberg/Weiden. Er musste sich doch etwas überraschend der Zeitvertretung des FC Weiden-Ost geschlagen geben.
Im Kreisoberhaus trägt damit nur noch der SV Haselbach (Kreisliga West Cham/Schwandorf) eine blütenweiße Weste. Der Fast-Absteiger der Vorsaison ist weiterhin „die“ Überraschungsmannschaft der bisherigen Spielzeit. Aus den Kreisklassen weisen der TSV Deuerling (Kreisklasse 3 Regensburg) und die DJK Ensdorf (Kreisklasse Süd Amberg/Weiden) einen perfekte Bilanz vor. Gleiches gilt für drei Vertreter aus den A-Klassen sowie für vier B-Klassisten. Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 9. September).
Kreis Regensburg
Kreisklasse 3: TSV Deuerling
9 Siege aus 9 Spielen bei 27:7 Toren
A-Klasse 1: TV Geisling
7 Siege aus 7 Spielen bei 34:4 Toren
A-Klasse 4: ASV Holzheim
8 Siege aus 8 Spielen bei 31:8 Toren
B-Klasse 3: SV Wenzenbach III
5 Siege aus 5 Spielen bei 17:3 Toren
Kreis Amberg/Weiden
Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf
7 Siege aus 7 Spielen bei 35:9 Toren
A-Klasse Süd: FSV Gärbershof
6 Siege aus 6 Spielen bei 29:1 Toren (Sportgerichtsurteil wg. Nichtantritt des Gegners am vergangenen Wochenende eingerechnet)
B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II
5 Siege aus 5 Spielen bei 20:6 Toren
Kreis Cham/Schwandorf
Kreisliga West: SV Haselbach
8 Siege aus 8 Spielen bei 24:9 Toren
B-Klasse Kreisliga Ost: SG Schloßberg 09 II
7 Siege aus 7 Spielen bei 20:5 Toren (Sportgerichtsurteil wg. Nichtantritt des Gegners am vergangenen Wochenende eingerechnet)
B-Klasse Kreisklasse Nord / A-Klasse West: SF Weidenthal-Guteneck II
4 Siege aus 4 Spielen bei 25:5 Toren
Dieses Siegesserien endeten am Wochenende: