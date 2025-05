Oberpfälzischer Derby-Wahnsinn: »Letzter Strohhalm« für das »Wunder«

Wieder Gebenbach, wieder Ammerthal. Wie schon in der Vorwoche steht auch vor dem 32. Spieltag das Duo aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach im Mittelpunkt. Alleine dieser wiederholte herausgehobene Erwähnung macht deutlich, wie extrem - in diesem Fall: prekär - die Lage bei diesen oberpfälzischen Teams ist. Beide DJKs stehen mit dem Rücken zur Wand. Nur mit einem Sieg am kommenden Wochenende ist der direkte Klassenerhalt noch realistisch. Und nun steht auch noch das Derby dieser beiden Vereine an, die nur knapp 18 Kilometer trennen.

"Das ist der letzte Strohhalm - und denn wollen wir noch ergreifen", redet Gebenbachs Trainer Markus Kipry erst gar nicht um den heißen Brei herum. "Wir wollen das Wunder noch schaffen!", führt er weiter aus - und meint damit das Verlassen der Relegationsränge. Vom "Invest" her könne er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Rest ist nun "reine Kopfsache". Freilich, die Konkurrenz muss man - gerade in der Endphase der Saison und vor allem, wenn man auf deren Ausrutscher hoffen muss - im Auge behalten. Viel wichtiger ist jedoch der Fokus auf die eigene Leistung und das eigene Ergebnisse. Und bei Letztgenanntem haben sowohl Gebenbach als auch Ammerthal eindeutig Nachholbedarf. Es ist also nur wenig verwunderlich, wenn im Vorfeld des Lokalduells Tobias Rösl von der DJK Ammerthal betont: "Wir konzentrieren uns rein auf uns!" Freitag:

Morgen, 18:30 Uhr TSV Abtswind TSV Abtswind TSV Karlburg TSV Karlburg 18:30

Achim Kaufmann (Co-Trainer, Abtswind): "Nach unserem Heimspiel gegen Cham gehen wir leider ohne den ersehnten Dreier, aber voller Zuversicht ins kommende Heimspielwochenende. In einem umkämpften Spiel konnten wir trotz früher verletzungsbedingter Wechsel mit viel Kampf und Leidenschaft das Ergebnis dann noch in einen verdienten, aber auch etwas ärgerlichen Punkt umwandeln. Ärgerlich sicher aufgrund der vielen klaren Torchancen, die wir ungenutzt ließen. Wir als Trainerteam sind sehr zuversichtlich, dass wir uns für die harte Arbeit nun belohnen können und gegen Karlburg endlich der ersehnte Dreier für unsere Jungs folgt." Personal: Tizian Hümmer feiert sein Comeback. Markus Köhler (Trainer, Karlburg): "Der Punktgewinn gegen Neumarkt hat der Mannschaft gut getan und darauf wollen wir aufbauen. Wir wollen wieder ein intensives Spiel in Abtswind abliefern, um die Chance zu haben zu punkten." Personal: Die Sorgen werden dadurch größer, dass Paul Karle privat verhindert ist.

Nach diesem Wochenende könnte Karlburg bereits als direkter Absteiger feststehen. – Foto: Mario Wiedel

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Rückblickend möchte ich unseren Jungs ein Kompliment aussprechen. Die Voraussetzungen für das Abtswind-Spiel waren für uns nicht einfach. Wir haben glücklich einen Punkt mitgenommen, sind aber standhaft geblieben, haben die Umstände sowie den intensiven Druck des Gegners angenommen und haben es geschafft, letztendlich mit gehobenen Hauptes den Platz zu verlassen. Ein besonderes Merkmal, welches uns über die gesamte Saison hinweg getragen und uns frühzeitig zum Klassenerhalt geführt hat. Die personellen Voraussetzungen für das anstehende Spiel gegen Weiden werden nicht besser." Personal: Sicher in den Kader zurück kommen wird Routinier Michael Plänitz. Etwas Hoffnung besteht noch bei Andreas Kalteis und Stefan Meyer, allerdings konnten beide noch an keinem Mannschaftstraining teilnehmen. Die U19-Spieler, die seit Beginn der Saison zum Kader gehören, müssen dieses Mal im Rahmen eines Doppelspieltages im Nachwuchsbereich ran. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Auch wenn wir den sicheren Klassenerhalt eingefahren haben, ist für uns die Saison noch lange nicht gelaufen. Wir wollen in Cham wieder erfolgreich sein, egal mit welchem Personal. Jeder will sich bestmöglich aus dieser guten Saison verabschieden." Personal: Stefan Pühler und Matthias Heinl fehlen sicher. Felix Behnke, Adrian Hoti und Mauricio Göhlert sind fraglich.

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir haben - trotz bereits gesichertem Klassenerhalt - ein gutes und leidenschaftliches Spiel in Eichstätt abgeliefert. Daran wollen wir anknüpfen. Lediglich die Chancenverwertung muss man in den vergangenen beiden Spielen anprangern, aber wenn wir wie bisher weiter arbeiten, gehen die Bälle auch wieder rein. Mit dem Winter-Testspiel haben wir bereits zweimal gegen Ingolstadt verloren. Ein drittes Mal wollen wir im letzten Heimspiel natürlich verhindern - auch wenn eine starke Mannschaft mit viel Geschwindigkeit und Offensivwucht auf uns wartet." Personal: Levin Pauli, Felix Landgraf, Noah Ismail, Patrick Weimar, David Langlois, Tom Siller und Bas Peeters sind verletzt. Patrick Schönfeld (Trainer, Ingolstadt): "Neudrossenfeld hat sich sehr gut entwickelt im Laufe der Saison. Es kommt also ein schweres Auswärtsspiel auf Kunstrasen auf uns zu, auf das wir uns aber freuen." Personal: Micah Ham hat sich das vordere Außenband gerissen. Thomas Rausch und Johann Chirinos arbeiten weiter an ihrem Comeback.

Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Die restlichen drei Spiele der Saison wollen wir bestmöglich bestreiten. Die Jungs sind heiß und wollen die Punkte! Mit Fortuna Regensburg kommt ein Gegner, der eine sehr starke Offensive hat. Dementsprechend werden wir agieren. Wir freuen uns auf dieses Spiel zweier Mannschaften, für die es um nichts mehr geht. Es geht darum, das Niveau zu halten und Spaß zu haben." Personal: Für die Langzeitverletzten Oliver Harandt und Florian Markert ist die Saison vorzeitig beendet. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nachdem wir nun den Ligaerhalt final besiegelt haben, freuen wir uns auf die drei restlichen Spiele. Wir wollen den aktuellen Tabellenplatz bis zum Ende halten!" Personal: Mario Baldauf, Martin Sautner und Tom Liebherr müssen zuschauen.

Verabschiedet sich Dominic Rühl als Meistertrainer vom VfB Eichstätt? – Foto: Johannes Traub

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Mit sechs Punkten und zwei Zu-Null-Spielen hat die Mannschaft - trotz eines schweren Programmes zuletzt - unter Druck wieder top abgeliefert. Nun ist die Ausgangslage komfortabel und wir können etwas befreiter aufspielen, auch mal die Spielzeit auf den ganzen Kader besser verteilen, weil Erfolg im Fußball auch immer ein Verdienst jedes einzelnen Spielers ist, der im Training sein Bestes gibt. Gegen Neumarkt wollen wir daher erneut unbedingt dreifach punkten, um uns erstens nach unten auch rechnerisch endgültig abzusetzen und zweitens unser Ziel, einen einstelligen Tabellenplatz am Ende zu belegen, erreichen zu können." Personal: Christian Kestel ist wieder spielberichtigt, Bastian Herzner noch etwas angeschlagen. Nur Tarik Sormaz fällt sicher aus. Jochen Strobel (Trainer, Neumarkt): "Wir sind froh, den Klassenerhalt nun endgültig eingetütet zu haben. Natürlich sind wir aber über das 0:0 in Karlburg auch enttäuscht. Der Auftritt war sehr dominant, leider haben wir es aber versäumt, das eine Tor zu schießen. Aber der Blick ist bereits wieder nach vorne gerichtet - die letzten drei Spiele stehen an. Druck haben wir keinen, aber intern noch einiges vor. Wir wollen den Vorsprung auf Kornburg halten. Zudem haben wir vom Hinspiel noch was gut zu machen. Und viele in der Liga wollen Platz 5 - wir auch!" Personal: Alle Mann an Bord. Samstag:

Sa., 03.05.2025, 14:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof VfB Eichstätt Eichstätt 14:00

Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Wir erwarten mit dem VfB Eichstätt einen heißen Titelkandidaten, der sich keinen Ausrutscher erlauben darf. Aber auch wir sind weiterhin gefragt und müssen noch mindestens drei, wenn nicht vier Zähler holen, um der Relegation aus dem Wege zu gehen. Somit stehen beide Mannschaften am Samstag unter Zugzwang, was ein spannendes Spiel erwarten lässt. Durch unsere bisherige Rückrunde haben wir viel Selbstvertrauen getankt und wollen Eichstätt mit offenem Visier in ein Kampfspiel verwickeln. Mit unseren Fans als zwölften Mann im Rücken ist auf der Grünen Au immer was möglich. Wenn wir unsere Serie von acht Spielen ohne Niederlage aufrecht halten können, wäre das top." Personal: Nico Schmidt (Adduktorenprobleme) ist fraglich. Youngster Max Frank fällt wohl noch zwei Wochen aus. Dominic Rühl (Trainer, Eichstätt): "Bei uns liegt der Fokus einzig und allein auf uns und den Blick richten wir ausschließlich nach vorne. Wir haben aktuell eine super Mischung aus Freude und Euphorie, gleichzeitig aber auch vollen Fokus auf das nächste Spiel. Zugleich nehme ich nur Positives und das gesunde Maß an Lockerheit wahr. Dazu trägt natürlich auch die Erfahrungen der Ereignisse vom letzten Spieltag der vergangenen Saison bei. Und nachdem wir zum jetzigen Zeitpunkt die meisten Punkte und bis auf Erlangen auch den direkten Vergleich auf unserer Seite haben, können wir - wie es mir am liebsten ist - von vorne weg spielen. Wir sind von anderen Ergebnissen unabhängig und werden jetzt gegen Bayern Hof alles geben, um dort zu bestehen." Personal: Johannes Mayer kehrt zurück. Ansonsten fallen nur die Langzeitverletzten aus.

Sa., 03.05.2025, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00

Philipp Eckart (Trainer, Würzburg): "Vor allem in solch einer engen Liga versprechen die letzten Spieltage immer Spannung. Wir wissen natürlich um die Tabelle sowie die verschiedenen Konstellationen. Fakt ist auch, dass wir unser Heimspiel gegen Münchberg unbedingt gewinnen wollen. Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, zeigen die vergangenen Spiele unseres Gegners: Stets knappe Ergebnisse und nun mit dem Sieg gegen Gebenbach sogar ein ganz wichtiger Dreier im Kampf um die Relegationsplätze. Münchberg kommt über das Kollektiv, versucht die Räume eng zu halten und verteidigt häufig tiefstehend. Wir brauchen Klarheit im Ballbesitz, die nötige Passschärfe, um das Spieltempo hochzuhalten und im letzten Drittel den unbedingten Willen, Tore zu erzielen. Daneben müssen wir auf der Hut sein und eine gute Restverteidigung haben, um das Umschaltspiel des Gegners zu unterbinden." Personal: Samuel Röthlein musste gegen Eltersdorf verletzt raus. Julian Wild, Luis Wagner sowie die Langzeitverletzten werden sicher fehlen. Die genesenen Luca Breunig und Tim Herbert sollten wieder im Kader stehen können. Markus Bächer (Trainer, Münchberg): "Der Sieg gegen Gebenbach war natürlich wichtig. Die Jungs mussten in letzter Zeit viel leiden - wir waren immer mal wieder nahe dran, Punkte zu holen. Nun hat es endlich geklappt! Mit dem Würzburger FV wartet ein großer Name auf uns, der selbst noch punkten muss, um der Relegation zu entgehen. Wir wollen natürlich den Rückenwind durch den Gebenbach-Sieg mitnehmen." Personal: Julian Ott und Patrick Rüger sind verletzt.

Um den direkten Klassenerhalt noch zu erreichen, muss der "kleine" Jahn auch die Konkurrenz im Auge behalten. – Foto: Felix Schmautz

Sa., 03.05.2025, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SC Eltersdorf Eltersdorf 16:00

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Eltersdorf ist eine sehr routinierte und gut organisierte Mannschaft, die bei Standardsituationen sehr stark ist. Mir ist wichtig, dass wir die Quecken so schnell wie möglich unter Druck setzen. Unser Ziel ist es, schnell ins Angriffsdrittel zu kommen, Torchancen zu kreieren und das Spiel zu gewinnen." Personal: Rekonvaleszent: Titus Knoche, Homam Mahmoud (beide Leistenprobleme), Adrian Nagel (Sprunggelenk) und Leon Rudenko (Knieverletzung) Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Absolute Crunchtime der Saison! Jetzt geht vieles über den Willen, denn so eine lange Saison zerrt natürlich. Der Jahn wird für uns am Samstag ein echter Brocken. Wir tun uns traditionell sehr schwer gegen Regensburg. Auf dem Papier ist das schon so etwas wie ein Angstgegner für uns. Vor allem bei ihnen haben wir uns bisher immer die Zähne ausgebissen. Die meisten Spieler, inklusive mir, haben sich dort noch nie über drei Punkte freuen können. Wäre schön, wenn wir das mal ändern könnten."



Personal: Nach dem erfolgreichen Comeback von Yannick Jassmann haben die Quecken im Sturm eine weitere Option, nachdem Calvin Sengül weiter ausfällt. Darüber hinaus nicht dabei sind Tobias Herzner, Hiroki Akimoto, Mathias Löblein und Kevin Bär. Sa., 03.05.2025, 17:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal DJK Gebenbach Gebenbach 17:00