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Transfers
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Oberpfälzer zum FC Bayern: Brown-Wechsel offenbar perfekt
Der gebürtige Kümmersbrucker geht übereinstimmenden Medienberichten zufolge zum Rekordmeister
von Florian Würthele · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
Trägt Senkrechtstarter Nathaniel Brown nächste Saison das Trikot des FC Bayern München? – Foto: Imago/Moritz Müller
In Kümmersbruck vor den Toren Ambergs sind sie stolz auf „ihren“ Nathaniel Brown. Nicht erst, seitdem der Shootingstar auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft für Furore sorgt. Und das aktuell sogar auf der ganz großen Bühne Weltmeisterschaft. Jetzt geht der gebürtige Oberpfälzer auch auf Klubebene den nächsten Schritt. Der Wechsel des 23-jährigen Linksverteidigers von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München ist Medienberichten zufolge perfekt. Dies wurde am Donnerstagabend publik.
Dass Brown zu den Bayern wechseln könnte, steht ja schon länger im Raum. Der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn Regensburg, der beim heimischen TSV Kümmersbruck das Fußball-ABC erlernte, soll der Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany sein. Nun bekommt Kompany offenbar seinen Wunschspieler.
Laut einem Bericht des Pay-TV-Senders „Sky“ ist der Transfer in trockene Tücher gewickelt. Alle Parteien sollen sich handlungseinig sein. Die Ablöse soll sich demnach auf bis zu 55 Millionen Euro belaufen. Eine stolze Summe, die sich der Rekordmeister den so talentierten Linksfuß kosten lässt. Laut dem Medienbericht unterschreibt Brown, um dessen Dienste auch mehrere Klubs aus der Premier League buhlten, in München einen satten Fünfjahresvertrag bis 2031.
Angefangen hatte für Nathaniel Brown, den auch in der DFB-Elf alle „Nene“ nennen, alles beim TSV Kümmersbruck. Wenn es sich denn zeitlich vereinbaren lässt, schaut der 23-Jährige in seiner Oberpfälzer Heimat und natürlich bei seiner Familie vorbei. Vier Jahre spielte Brown dann in der Jugend des SSV Jahn Regensburg. Auch beim Drittligisten dürften sie stolz auf den Senkrechtstarter sein. 2016 folgte der Wechsel ins NLZ des 1. FC Nürnberg. Und dann ging es im Sauseschritt voran. Einsätze in der Regionalliga Bayern, Zweitliga-Debüt am 10. März 2023 und bald Stammspieler bei den Club-Profis. Seit der Saison 24/25 spielt Brown für Eintracht Frankfurt. Von den Hessen wird er sich nun wohl verabschieden.
Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sorgt der gebürtige Oberpfälzer mehr und mehr für Furore. Dabei gab er erst im Oktober 2025 sein Länderspieldebüt. Bei der Weltmeisterschaft ist er unter Julian Nagelsmann hinten links gesetzt. Dieses Vertrauen schenkt er bislang zurück. Beim Auftakt-7:1 gegen Curaçao überzeugte Brown auf ganzer Linie, erzielte „on top“ sein erstes Länderspieltor. Ein großer Moment seiner bisherige Karriere! Das letzte Gruppenspiel gestern gegen Ecuador (1:2) verpasste der Linksverteidiger wegen Adduktorenproblemen. Zum Sechzehntelfinale am kommenden Montag dürfte er wohl wieder einsatzfähig sein.