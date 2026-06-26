Oberpfälzer zum FC Bayern: Brown-Wechsel offenbar perfekt

Trägt Senkrechtstarter Nathaniel Brown nächste Saison das Trikot des FC Bayern München? – Foto: Imago/Moritz Müller

In Kümmersbruck vor den Toren Ambergs sind sie stolz auf „ihren“ Nathaniel Brown. Nicht erst, seitdem der Shootingstar auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft für Furore sorgt. Und das aktuell sogar auf der ganz großen Bühne Weltmeisterschaft. Jetzt geht der gebürtige Oberpfälzer auch auf Klubebene den nächsten Schritt. Der Wechsel des 23-jährigen Linksverteidigers von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern München ist Medienberichten zufolge perfekt. Dies wurde am Donnerstagabend publik.

Dass Brown zu den Bayern wechseln könnte, steht ja schon länger im Raum. Der ehemalige Jugendspieler des SSV Jahn Regensburg, der beim heimischen TSV Kümmersbruck das Fußball-ABC erlernte, soll der Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany sein. Nun bekommt Kompany offenbar seinen Wunschspieler.



Laut einem Bericht des Pay-TV-Senders „Sky“ ist der Transfer in trockene Tücher gewickelt. Alle Parteien sollen sich handlungseinig sein. Die Ablöse soll sich demnach auf bis zu 55 Millionen Euro belaufen. Eine stolze Summe, die sich der Rekordmeister den so talentierten Linksfuß kosten lässt. Laut dem Medienbericht unterschreibt Brown, um dessen Dienste auch mehrere Klubs aus der Premier League buhlten, in München einen satten Fünfjahresvertrag bis 2031.



