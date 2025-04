Oberpfälzer Youngster erzielt Bayerns schönstes Tor im März

Der Award geht in die Oberpfalz – und wieder einmal an den SV Raigering: Felix Belzner (17) hat den „Bayern-Treffer des Monats“ März erzielt. Mit 31,2 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte sich der U17-Spieler des Bezirksoberligisten relativ eindeutig gegen seine fünf Konkurrenten durch. Das teilte der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Dienstag auf seiner Homepage mit. Mit Torwart Bastian Rubenbauer, der im Januar 2024 Bayerns schönstes Tor erzielte, hatte die Auszeichnung schon einmal ein Akteur des SV Raigering entgegennehmen dürften.

Traumtor aus spitzem Winkel: Felix Belzner gelang im Bezirksoberliga-Spiel gegen die JFG Haidau ein absoluter Kunstschuss. Nach einem Zuspiel dribbelte der 17-jährige Verteidiger bis zur rechten Eckfahne, zog ab und beförderte den Ball mit dem rechten Fuß unter Mithilfe des Innenpfostens sensationell ins gegnerische Tor. Das Spiel gewannen die Raigeringer am Ende mit 8:0 und führen aktuell die Tabelle der BOL weiterhin souverän an. Der Aufstieg ist das große Ziel.



Gegenüber dem Medienteam des BFV verrät Belzner, dass sein Tor so natürlich nicht geplant war: „Ich wollte eigentlich flanken, denn aus dieser Position schießt man nicht“, schmunzelt der Jungspund. „Dann ist mir rüber gerutscht und über den Außenrist ins Tor geflogen“, ergänzt er. Eigentlich ist der schnelle Rechtsverteidiger, der in seiner Freizeit neben Fußball gern Klavier spielt, nicht unbedingt fürs Toreschießen bekannt. Aber wenn er trifft, dann offenbar umso schöner.



Das Voting-Ergebnis zum Bayern-Treffer des Monats im Detail: 1. Felix Belzner (SV Raigering U17-Junioren; 31,2 Prozent), 2. Ahmet Ünal (TSV 54-DJK München; 18,8 Prozent), 3. Niko Llugiqi (TSV Reischach II; 18,1 Prozent), 4. Simon Ried (VfL Denklingen; 14 Prozent), 5. Colin Carl (FC Adler Weidhausen; 11,1 Prozent), 6. Nico Reitberger (SSV Eggenfelden, 6,8 Prozent). Durch den Sieg im März nimmt Belzner automatisch an der Wahl zum „Bayern-Treffer des Jahres“ teil. Der „Bayern-Treffer“ ist eine gemeinsame Aktion des Bayerischen-Fußball-Verbandes und des Bayerischen Rundfunks.