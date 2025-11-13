Oberpfälzer Yannick Hutzler an der Torwand des ZDF-Sportstudios

Im Zusammenhang mit diesem Besuch bei der legendären Sportsendung am Samstagabend steht die Verlegung des Punktspiels der Königsteiner beim 1. FC Rieden am kommenden Wochenende, wobei das Interessante ist, dass ausgerechnet das Hinspiel in Königstein gegen Rieden eine Rolle spielte, warum das TSV-Eigengewächs im Fernsehen auftaucht.



Trainer Roland Winkler, schon viele Jahre an der Außenlinie des aktuell Tabellenzweiten, erzählt im Gespräch mit FuPa, wie es zu dieser ganz besonderen Einladung für Yannick Hutzler, elf Mannschaftskameraden und dem Trainer gekommen ist – der Königsteiner Tross reist übrigens per Bahn nach Mainz: „Am vierten Spieltag haben wir kurioserweise gegen den 1. FC Rieden gespielt, wo unser Yannick Hutzler per tollem Volleyschuss unter die Latte das 3:2 für uns erzielte. Da das Spiel von Jürgen Masching von 'wirfilmendeinspiel.de' gefilmt wurde, der mir daraufhin das Filmmaterial zur Verfügung stellte, wurde dieser Treffer also auch bildlich festgehalten. Ich habe die Aufnahme dieses wunderbaren Tores an das 'Aktuelle Sportstudio' gesendet, worauf Yannick dann tatsächlich ausgewählt wurde, um auf die Torwand schießen zu dürfen“, so Winkler.



Der Besuch im ZDF findet nun am kommenden Samstag, den 15. November, statt. „Daraufhin stimmte – erneut kurios – eben der 1. FC Rieden als unser Gegner am 17. Spieltag sofort einer Spielverlegung auf den kommenden Dienstag zu. Mein Dank geht da an meinen Kollegen Bernd Scheibel und an den gesamten 1. FC Rieden, das ist wirklich eine klasse Aktion. Ich denke, es ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich persönlich kenne aus meiner Umgebung niemanden, der einmal beim Sportstudio antreten durfte. Ich persönlich hoffe natürlich, dass Yannick den Tagessieg erringt. Er bekäme einen Gutschein von Media Markt/Saturn über 1000 Euro und würde eingeladen werden zum großen Finale am Saisonende, wo alle Tagessieger am Start sind. Natürlich hoffe ich, dass viele Fans des Oberpfälzer Fußballs am Samstagabend am Bildschirm sitzen und Yannick alle Daumen drücken“, so der Königsteiner Trainer weiter.



Die Chancen, dass Yannick Hutzler den Tagessieg erringen kann, scheinen übrigens sehr gut zu sein. Denn seine Gegner werden in der von Sven Voss moderierten Sendung im Studio 3 des ZDF – die Fußball-Bundesliga hat ja Länderspielpause – die beiden Handballnationalspielerinnen Xenia Smits und Antje Döll sein. Ob es das für ihn einfacher macht, wird man sehen.