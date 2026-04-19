Oberpfälzer verlieren extremes Match in der Fränkischen Schweiz

Die Gäste gewannen in der ersten Halbzeit (zu passiv und zu unkonzentriert) weder defensiv noch offensiv entscheidende Zweikämpfe, mussten in der 29. Minute verletzungsbedingt auswechseln (Thomas Hofmann bekam einen Tritt auf das Sprunggelenk ab) und verzeichneten enttäuschenderweise in den ersten 45 Minuten keine nennenswerte Torchance. Die Heimelf ging früh (4., 5.) per Doppelschlag in Führung, hätten nach zwölf Minuten schon 4:0 führen können und lagen zur Pause hochverdient mit 3:0 vorne. Nach dem ersten Eckball für die Gastgeber waren sieben Michelfelder im und am eigenen Fünfmeterraum, aber Stürmer Sascha Bauernschmidt traf zum 1:0. Nur eine Minute später tauchte der TSC-Spielertrainer Alexander Hofmann frei halblinks im ASV-Strafraum auf und schoss das Leder technisch sauber einfach flach und platziert ins lange Eck. Mittelstürmer Phillip Wolf zielte nagelfrei zentral 15 Meter vor dem ASV-Tor links vorbei (11.) und auf Zuspiel von Wolf (in dieser Szene über rechts, mit einem Pass in den Rückraum) konnte ASV-Torhüter Stefan Sattler den Torschuss von TSC-Kapitän und Rechtsaußen Sascha Bauernschmidt halbrecbts im Sechzehner halten (12.). Vor dem 3:0 (35.) wehrte Sattler zunächst gegen Bauernschmidt gut ab, der dann im zweiten Versuch zielstrebig ins lange Eck einnetzte. Zwei Minuten später ereignete sich ein heftiger Zusammenprall von Wolf mit einem ASV-Verteidiger in der Box, aber der Schiedsrichter pfiff keinen Elfmeter.

Nach einer Auswechslung (Paul Gropp für Leon Haberberger) und einer Umstellung auf der Mittelstürmerposition (Nicolas Christl für Leon Haberberger) gelang Nico Metschl relativ schnell (51.) per 17-Meter-Freistoß ins lange Eck der Anschlusstreffer (das Foul an der Strafraumgrenze an den frei Richtung Tor durchlaufenden Nicolas Christl wurde nur mit einer Gelben Karte geahndet) und die nun aktiveren und willigeren ASV-Kicker glichen nach einer Freistoßflanke von Nico Metschl durch Nicolas Christl in der Box (76.) und per sehenswerten 25-Meter-Sonntag-Schuss in den rechten oberen Winkel durch Devit Akdemir verdient aus (82.). Zwischenzeitlich lenkte TSC-Keeper Philipp Zagel einen 30-Meter-Freistoß von Nico Metschl noch über die Latte (58.). Auf der anderen Seite war es Maximilian Stiefler mit einem 22-Meter-Freistoß, aber ASV-Torhüter Stefan Sattler parierte (77.). Doch anstatt mindestens einen Zähler auswärts mitzunehmen (Paul Gropp mit der Chance halbrechts am Fünfer auf das 4:4/90.+5) mussten die Michelfelder nach einer Unachtsamkeit im Deckungsverbund in der 90. Minute noch den vermeidbaren 4:3-Siegtreffer durch Torjäger Sascha Bauernschmidt der motivierten Gastgeber (die nun neun Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz Zehn stehen) schlucken. Phillip Wolf passt am Fünfer noch quer und die Nummer Neun der Gastgeber schob die Kugel aus wenigen Metern über die Linie – sein drittes Tor an diesem Tag und Saisontor Nummer 16 (letzte Saison waren es zwölf). Fazit: Michelfeld brauchte nach drei Wochen Punktspielpause eine komplette Halbzeit, um wieder im Wettkampfmodus zu sein – wäre fast mit mindestens einem Punkt belohnt worden, aber zu wenig Abgezocktheit in der Defensive und Offensive verhinderte ein Erfolgserlebnis (eine wahre Spitzenmannschaft punktet auch mal einfach oder dreifach mit einer unterdurchschnittlichen Halbzeit). Pottenstein machte mit dem zweiten Sieg innerhalb von vier Tagen einen Riesenschritt Richtung vorzeitigen Klassenerhalt – nach dem 3:4 gegen den ASV Pegnitz am 15. März gelang nun fünf Wochen später ein 4:3 gegen den ASV Michelfeld.