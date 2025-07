Oberpfälzer Trio hofft: Wer bekommt 1860 München oder den Jahn?

Angesprochenes Trio gehört zu den 22 amtierenden Kreispokal-Siegern. Diese werden bei der Auslosung priorisiert. Unter ihnen wird eine Reihenfolge gelost, nach der sie sich einen höherklassigen Gegner wünschen können. Wer als Erstes gezogen wird, hat sich in den vergangenen Jahren meist für den TSV 1860 München entschieden. Die Löwen garantieren eine vierstellige Zuschauerkulisse. Auch die weiteren Drittligisten SSV Jahn Regensburg, FC Ingolstadt 04 und Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 dürften hoch im Kurs stehen.



„Natürlich wünscht sich jede Mannschaft, so schnell wie möglich gezogen zu werden, um gegen einen Drittligisten zu spielen. Unser Wunschgegner wäre natürlich 1860 München oder Jahn Regensburg – alles andere wäre gelogen“, sagt Gregor Mrozek, Trainer des Bezirksligisten FC Thalmassing. Zum ersten Mal krönten sich die „Roosters“ zum Regensburger Kreispokalsieger. „Jeder will zu Hause eine tolle Kulisse erleben. Das ist die Wunschvorstellung. Aber wir nehmen es so wie es kommt, können es ja eh nicht beeinflussen“, fügt Mrozek an.



Im Spielkreis Amberg/Weiden feierte der SV Etzenricht nach mehreren verlorenen Finals heuer endlich den Pokalsieg. Welchen Gegner wünscht sich der Landesliga-Aufsteiger im Verbandspokal? „Der Wunsch ist natürlich ein Drittligist. Wir hoffen, dass wir eine Top-Mannschaft in die Oberpfalz bekommen“, antwortet Spielertrainer Andreas Wendl, ohne namentlich ins Detail zu gehen. Der Meistertrainer ergänzt: „Für uns wird es ein zusätzliches Highlight-Spiel in Etzenricht, wer es am Ende auch sein wird...“



Im Gegensatz zu den beiden anderen Mannschaften hat der SV Schwarzhofen bereits Erfahrung mit Spielen im Bayerischen Totopokal. Sieben Mal holte der Bezirksliga-Dino in den letzten zehn Jahren den Kreispokal. Auf Landesebene blieb der ganz große Namen bisher allerdings aus. Vor einem Jahr kam Regionalligist Türkgücü München an den Kaplanacker. 0:8 endete das Spiel. Und diesmal? „Uns wäre 1860 München oder Unterhaching am liebsten. Das wären die zwei ersten, die wir nehmen würden“, meint Schwarzhofens neuer Coach Adi Götz. Und wenn es mit einem Profiverein nichts wird, werde man vermutlich ins Regionale gehen: „Vilzing ist ja auch nicht uninteressant, Ettmannsdorf wäre auch ein Thema.“



Neben Jahn Regensburg, Etzenricht, Schwarzhofen und Thalmassing sind aus der Oberpfalz die DJK Vilzing – als Regionalligist gesetzt –, Bayernligist SV Fortuna Regensburg sowie die Landesligisten 1. FC Bad Kötzting und SV Schwandorf-Ettmannsdorf in der ersten Pokalrunde vertreten. Regensburg und Ettmannsdorf setzten sich letzten Samstag in der Qualifikation gegen Gebenbach respektive Neumarkt durch. Die Badstädter kamen in den Genuss eines Freiloses.



„Wir nehmen grundsätzlich was kommt, würden uns aber über ein Heimspiel freuen. Wenn es auswärts geht, dann hoffentlich nicht allzu weit wie letztes Jahr nach Kastl“, so Fortunas Übungsleiter Arber Morina, dessen Mannschaft in der vergangenen Pokalsaison mit dem 5:2-Coup gegen die SpVgg Bayreuth für Furore sorgte. „Ich persönlich gehe davon aus, dass wir bei den 20 Mannschaften dabei sein werden, die einander am Schluss zugelost werden. Hier werden wir wohl eine Mannschaft aus der Bayernliga oder Landesliga bekommen. Das wäre für uns absolut in Ordnung, denn dann hätten wir nochmal einen guten Test vor dem Punktspielauftakt am Dienstag in Bogen“, erklärt Ettmannsdorf-Coach Christian Most. Einen kleinen Wunsch hegt er aber: „Generell wäre ein Heimspiel sehr schön für uns. Wir haben während der Saison bereits viele lange Auswärtsfahrten vor uns.“



Gespielt wird die 1. BFV-Hauptrunde zwischen dem 18. und 22. Juli. Die genauen Spieltermine werden nach der Auslosung mit den beteiligten Vereinen abgestimmt. Einzige Ausnahme: Die Drittligisten bestreiten ihre Erstrundenpartien allesamt am Dienstag, den 22. Juli.