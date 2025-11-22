Oberpfälzer Todesgruppe beim Hallenmasters in Auerbach

Gesucht wird der Nachfolger des ATSV Erlangen. Der Bayernligist hat ausgewiesene Hallen-Techniker in seinen Reihen und schaffte nach dem Premierensieg in Auerbach prompt die Titelverteidigung. Im letztjährigen Finale verwies man den Ligakonkurrenten SpVgg SV Weiden auf Platz 2. Natürlich ist Erlangen auch diesmal am Start. Macht der Fünftligist das „Triple“ perfekt, dann gehört der Wanderpokal ihm. Rekordsieger ist der SV Fortuna Regensburg mit vier Titeln.



Wieder ist es den Verantwortlichen des SV 08 Auerbach um den Vereinsvorsitzenden Uwe Ditz gelungen, ein hochkarätiges Teilnehmerfeld auf die Beine zu stellen. Der Spannungsbogen ist schon mal aufgebaut, die Gruppenauslosung vollzogen. Namensgebern Martina Wittmann zog vor den Augen der SV08-Fußballer die Lose.



Die Gruppe A wird vom ATSV Erlangen angeführt. Aus der Landesliga Nordost ist Stadt-Rivale FSV Erlangen-Bruck dabei. Dem mittelfränkischen Bezirksligisten 1. FC Schnaittach bleibt nur die Rolle des Außenseiters. Gleiches gilt für den Ausrichter selbst. Der SV 08 Auerbach aus der Kreisliga Nord will die Favoriten ärgern und hofft auf die ein oder andere Überraschung.



Die Gruppe B ist aus Oberpfälzer Sicht ein echter Leckerbissen. Da wäre einmal der Vorjahres-Vize SpVgg SV Weiden und zum anderen der SV Fortuna Regensburg. Beide Teams kennen sich aus den Duellen in der Bayernliga Nord bestens. Landesliga-Aufsteiger SV Etzenricht und der FC Amberg, Tabellenführer der Bezirksliga Nord, komplettieren diese interessante Vierergruppe.



„Die Gruppen versprechen packende Duelle und großartigen Sport. Stimmung, Spannung und Hallenfußball vom Feinsten sind garantiert“, heißt es von Seiten des Ausrichters, der das Masters erneut unter das Motto „Fußball total“ stellt. Der Zeitplan sieht ab 13.30 Uhr eine Eröffnungszeremonie vor. Um 14 Uhr wird am 3. Januar das erste Gruppenspiel angepfiffen und gegen 19.25 Uhr ist das Endspiel eingetaktet. Zuvor werden alle Platzierungen ausgespielt.