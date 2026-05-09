Oberpfälzer Thomas Graml wird BFV-Vizepräsident

Thomas Graml ist künftig einer der fünf Vizepräsidenten des BFV. – Foto: Fabian Frühwirth/BFV

Ein Oberpfälzer wird Vizepräsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV): Thomas Graml (54) aus Raigering wurde am Samstagvormittag beim Verbandstag in Bad Gögging neu ins BFV-Präsidium gewählt. Als einer von fünf Vizepräsidenten und Vizepräsidentinnen rückt der Bezirks-Vorsitzende der Oberpfalz an die Seite des einstimmig wiedergewählten BFV-Präsidenten Christoph Kern . Ein weiterer Oberpfälzer wurde im Amt bestätigt, während ein anderer auf eigenen Wunsch hin ausscheidet.

Bereits vor vier Jahren hatte Graml für das Amt des Verbands-Vizepräsidenten kandidiert. Jetzt ist es so weit. Der bei der Stadt Amberg angestellte Graml tritt beim BFV die Nachfolge von Reinhold Baier (70) antritt, der nicht für eine weitere Amtszeit kandidiert hatte. Als ehemaliger Vorsitzender des SV Raigering kennt der 54-jährige Oberpfälzer nur allzu gut, wo die Probleme und Herausforderungen der Fußballvereine liegen. Innerhalb des Fußballverbandes engagiert sich Graml bereits seit rund 25 Jahren: Vom Jugendgruppen-Spielleiter, über das Amt des Kreis- bzw. Bezirks-Spielleiters, bis hin zum Bezirks-Vorsitzenden der Oberpfalz. In dieser Funktion ist er seit 2017 zeitgleich Mitglied im Verbandsvorstand und kämpft dort für die Belange der Fußballbasis.



Grund zur Freude hat auch ein weiterer Funktionär aus dem Fußballbezirk: Jürgen Faltenbacher (57) aus Waldassen (Landkreis Tirschenreuth) wurde als BFV-Schatzmeister einstimmig wiedergewählt. Der bisherige Verbands-Spielleiter Josef Janker (70) aus Zell (Landkreis Cham) hatte sich hingegen nicht erneut zur Wahl gestellt. Er wurde am Freitagabend zum BFV-Ehrenmitglied ernannt. Jankers Nachfolge tritt Andreas Mayländer (Teisendorf, 59) an. Mit Sandra Hofmann (Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschusses, Neumarkt in der Oberpfalz, 43) wurde eine weitere Spitzenfunktionärin aus der Oberpfalz in ihrem Amt bestätigt.