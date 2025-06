Oberpfälzer Test-Reigen geht weiter: Diese Duelle stehen an

Weiter geht der große Testspiel-Reigen in der Oberpfalz. Bereits am heutigen Freitagabend stehen Highlights im Programm. Das Landesliga-Duo SV Schwandorf-Ettmannsdorf (gegen die DJK Vilzing) und ASV Burglengenfeld (SpVgg Hankofen-Hailing) freut sich auf ein Kräftemessen mit Teams aus der Regionalliga Bayern. Am Samstag stehen unter anderem die Chamer Landkreis-Derby SpVgg Lam gegen ASV Cham und DJK Arnschwang gegen 1. FC Bad Kötzting im Schaufenster. Tags darauf kommt es zum Stadtderby zwischen dem FV Vilseck und dem 1.FC Schlicht. Indes hat Landesliga-Absteiger TV Parsberg mit seinem frischverpflichteten Trainer Stephan Buckow ein Test-Doppel vor der Brust – genau wie Ettmannsdorf, Fortuna Regensburg, die DJK Ammerthal und der TSV Tännesberg. Die überregionalen Testspiele des Wochenendes im großen Überblick.