Oberpfälzer Relegation: So geht es diese Woche weiter Rund 30 Begegnungen stehen in den nächsten Tagen auf dem Programm

Die erste Relegations-Woche in der Oberpfalz hatte es in sich. Eine ganze Stange an Spielen wurde erst im Elfmeterschießen oder in der Verlängerung entschieden. Krimis allerorts! Ab dem morgigen Dienstag geht es munter weiter. Auch die Relegation zur Bayern- und Landesliga startet. Wer spielt wann und wo? Die anstehenden Relegationsspiele im Überblick.

Relegation zur Bayernliga (1. Runde)



SC Luhe-Wildenau – SpVgg Unterhaching II

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr in Luhe-Wildenau



DJK Gebenbach – DJK Ammerthal

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr in Gebenbach



SpVgg Unterhaching II – SC Luhe-Wildenau

Samstag, 24. Mai um 16 Uhr in Unterhaching



DJK Ammerthal – DJK Gebenbach

Samstag, 24. Mai um 16 Uhr in Ammerthal







Relegation zur Landesliga (1. Runde)

SpVgg SV Weiden II – TV Parsberg

Donnerstag, 22. Mai um 18.30 Uhr in Weiden



FC Tegernheim – TSV Kareth-Lappersdorf

Donnerstag, 22. Mai um 18.30 Uhr in Weiden



TV Parsberg – SpVgg SV Weiden II

Sonntag, 25. Mai um 16 Uhr in Parsberg



TSV Kareth-Lappersdorf – FC Tegernheim

Sonntag, 25. Mai um 16 Uhr in Parsberg







Oberpfalzmeisterschaft



SV Etzenricht – TSV Bad Abbach

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Rieden







Relegation zur Bezirksliga (2. Runde)



SV TuS/DJK Grafenwöhr – FC Pielenhofen-Adlersberg

Freitag, 23. Mai um 18.15 Uhr in Schmidmühlen



SpVgg Willmering-Waffenbrunn – TSV Erbendorf

Freitag, 23. Mai um 18.15 Uhr in Pfreimd



SC Regensburg – SV Burgweinting

Freitag, 23. Mai um 18.15 Uhr in Steinsberg



SV Schwandorf-Ettmannsdorf II – SG Chambtal

Freitag, 23. Mai um 18.15 Uhr in Kleinwinklarn







Kreis Regensburg



Relegation zur Kreisliga



1. Runde SV Türk Genclik Regensburg – SG Peising/Bad Abbach II

Dienstag, 20. Mai um 18.15 Uhr in Sanding



1. Runde: SV Lupburg – SC Regensburg II

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Hohenschambach



2. Runde: TV Hemau – Sieger Lupburg / SC Regensburg II

24. oder 25. Mai, Spielort noch offen



2. Runde: Sieger Türk Genclik / SG Peising – TV Velburg

24. oder 25. Mai, Spielort noch offen





Relegation zur Kreisklasse



Entscheidungsspiel um Platz 11 der Kreisklasse 2: SG Fortuna II/Bosna Regensburg – TSV Bernhardswald

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr in Wenzenbach



SV Breitenbrunn II – FC Rosenhofen

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Lorenzen



Verlierer Bosna / Bernhardswald – SV Hörmannsdorf

Sonntag, 25. Mai um 15 Uhr in Leonberg





Relegation zur A-Klasse



1. Runde: FC Kosova Regensburg II – SG Deuerling II/Brunn II

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Holzheim



2. Runde: SG Walhalla II – SG Matting II/Oberndorf II

Sonntag, 25. Mai um 13 Uhr, Spielort in Klärung



2. Runde: Verlierer Kosova II / SG Deuerling II – Alteglofsheim II

24. oder 25. Mai, Spielort noch offen







Kreis Amberg/Weiden



Relegation zur Kreisliga



1. Runde: DJK Irchenrieth – FC Weiden-Ost II

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Rothenstadt



2. Runde: SV Neusorg – ASV Haselmühl

Samstag, 24. Mai, Zeit und Spielort noch offen



2. Runde: Sieger Irchenrieth / Weiden-Ost II – SC Kirchenthumbach

Samstag, 24. Mai, Zeit und Spielort noch offen





Relegation zur Kreisklasse (2. Runde)



DJK Ebnath – TSV Kastl

24. oder 25. Mai, Spielort noch offen



SV Etzenricht II – SpVgg Vohenstrauß II

24. oder 25. Mai, Spielort noch offen







Kreis Cham/Schwandorf



Relegation zur Kreisliga (1. Runde)



SG Lohberg/Lam II – 1. FC Rötz

Dienstag, 20. Mai um 18.30 Uhr in Ränkam



SG FC Wernberg II/Weihern – SV Haselbach

Mittwoch, 21. Mai um 18.30 Uhr in Nabburg



Ob sich eine 2. Runde anschließt, ist noch offen.