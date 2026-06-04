Oberpfälzer Referee steigt in Regionalliga auf – 8 pfeifen Bayernliga Der Ensdorfer Lukas Schwendner leitet künftig Spiele in der bayerischen Eliteklasse +++ Bezirk stellt weiterhin acht Bayernliga-Schiedsrichter von Florian Würthele · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

Darf in der neuen Saison Regionalliga-Spiele pfeifen: Lukas Schwendner (Mitte). – Foto: Felix Schmautz

Nicht nur bei den Fußballern kommt es am Saisonende zu Auf- und Abstiegen. Das gilt auch für die Schiedsrichter. Am Mittwoch hat der Schiedsrichterausschuss des BFV bekanntgegeben, welche Referees in der Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern sowie in den beiden Bayernligen pfeifen werden. Aus Oberpfälzer Sicht gibt es eine ganz besonders erfreuliche Nachricht. Genauer gesagt für das Vilstal. Denn Lukas Schwendner von der DJK Ensdorf hat den Sprung in Bayerns höchste Spielklasse geschafft.

Insgesamt fünf Schiedsrichter sind heuer in die Regionalliga Bayern aufgestiegen. Darunter eben Schwendner. Aufgrund seiner souveränen Spielleitungen und der durchweg positiven Kritiken in der Bayernliga pfeift der 25-jährige Ensdorfer in der kommenden Spielzeit in der 4. Liga. Überdies wird er künftig im Ergänzungskader der DFB-Nachwuchsligen stehen. Darüber freuen sich auch die Schiedsrichtergruppe Amberg sowie die DJK Ensdorf, die Schwendner auf ihren Kanälen mit den Worten „Herzlichen Glückwunsch Lukas, wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison“ gratuliert.



Stammend vom Nachbarverein 1. FC Rieden, leitet ja mit Thomas Ehrnsperger bereits ein anderer Schiri aus dem Vilstal Spiele in der bayerischen Eliteklasse. Insgesamt stehen für die kommende Saison 27 Unparteiische auf der Liste der Regionalliga Bayern. Weitere Oberpfälzer zählen nicht dazu.





Für die beiden Bayernliga-Staffeln sind insgesamt 44 Referees vorgesehen, darunter acht neue Gesichter. Aus der Oberpfalz hat in diesem Jahr keiner den Sprung in die fünfthöchste Spielkasse geschafft. Weiterhin pfeifen immerhin acht Schiedsrichter aus dem Bezirk Bayernligaspiele. Das sind Saif Fekih (TV Oberndorf), Moritz Fischer (SpVgg Ebermannsdorf), Florian Fleischmann (SC Kreith/Pittersberg), Florian Islinger (SpVgg Hainsacker), Jonas Kohn (SC Germania Amberg), Benjamin Mignon (SV Loderhof/Sulzbach), Felix Scharf (TV 1880 Nabburg) und Andreas Stolorz (DJK Irchenrieth).



Ebenfalls festgezurrt hat der Verbands-Schiedsrichterausschuss die Besetzung des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ). Zu dieser Liste gehören vier Oberpfälzer: Finn Banderob (DJK SV Steinberg), Leopold Kellner (FC Oberhinkofen), Klara Sauer (SV Mitterkreith) und Anton Steinwender (TSV Kareth-Lappersdorf). Alle Mitglieder werden durch den Verbands-Schiedsrichterausschuss und das NLZ-Team gezielt bei ihren Spielleitungen gefördert.









„Mit großer Vorfreude blicken wir bereits jetzt auf die kommende Spielzeit und wünschen allen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern für die neuen Aufgaben viel Erfolg, stets ein gutes Gespür für die richtigen Entscheidungen sowie eine verletzungsfreie Saison. Den Aufsteigerinnen und Aufsteigern gratuliere ich herzlich – sie haben sich ihre ‚Beförderung‘ durch konstant starke Leistungen, großes Engagement und hohe Einsatzbereitschaft in der vergangenen Saison mehr als verdient“, lässt sich Verbands-Schiedsrichterobmann Sven Laumer auf der Homepage des BFV zitieren. Er ergänzt: „Auch Abstiege und Rückschläge sind Teil des Weges. So schmerzhaft sie im ersten Moment sein mögen, bieten sie zugleich die Möglichkeit, neue Motivation zu schöpfen, an den eigenen Leistungen zu arbeiten und gestärkt zurückzukommen.“