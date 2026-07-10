Oberpfälzer Philipp Ziereis: Von Fürth ans andere Ende der Welt

Nochmal was ganz anderes machen: Mit der Überlegung spielen nicht nur viele Arbeitnehmer, wenn es Richtung Ruhestand geht. Auch Fußballer im Herbst ihrer Karriere hegen oftmals noch den Wunsch, eine bisher unbekannte Herausforderung in Angriff zu nehmen. Komplett Neuland betritt auch Philipp Ziereis. Der gebürtige Oberpfälzer aus Schwarzhofen (Lkr. Schwandorf) verlässt im Alter von 33 Jahren den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und lässt sich auf ein Abenteuer ein. Der Innenverteidiger wechselt ans andere Ende der Welt. Genauer gesagt nach Australien zu Melbourne Victory.
Zu seinem Abgang vom Ronhof und seinem ungewöhnlichen Karriereschritt lässt sich Philipp Ziereis in einer Pressemitteilung folgendermaßen zitieren: "Ich bin den Verantwortlichen sehr dankbar, dass wir uns einigen konnten. Die Chance nochmal etwas ganz anderes im Fußball zu sehen, war schon im letzten Jahr sehr reizvoll und jetzt habe ich die Möglichkeit diesen Schritt auf einen anderen Kontinent zu wagen. Ich wünsche dem Kleeblatt und allen hier von Herzen alles Gute und hoffe, dass ich es schaffe auch nochmal bei einem Spiel vorbeizukommen, um mich persönlich zu verabschieden!"
Philipp Ziereis stammt aus dem Oberpfälzer Markt Schwarzhofen im Landkreis Schwandorf. Beim örtlichen SV lernte er das Fußballspielen. Schon früh fiel sein Talent auf und so ging`s für ihn weiter zum SSV Jahn Regensburg. Bei den Rothosen vollzog er auch den Sprung in den Herrenbereich und sammelte beim Jahn erste Erfahrungen in der 2. und 3. Liga. In den Folgejahren stand er beim FC St. Pauli unter Vertrag, internationale Erfahrungen sammelte er in der österreichischen Bundesliga bei LASK Linz. Im Sommer 2025 wechselte er zur SpVgg Greuther Fürth. In der vergangenen Saison absolvierte er insgesamt 34 Pflichtspiele fürs Kleeblatt und gehörte zu den Stammspielern.