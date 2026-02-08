Oberpfälzer Landesligisten: Alle Winterwechsel im Überblick Die allermeisten Vereine hielten die Füße in der Winterpause ziemlich still von Florian Würthele · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Wechselte innerhalb der Landesliga Mitte: Johannes Böhm (links) verließ den SV Schwandorf-Ettmannsdorf und schloss sich Klassenprimus SpVgg Landshut an. – Foto: Redaktion Schwandorf

Große Transferoffensiven gab es diesen Winter nicht von den zwölf Landesligisten aus der Oberpfalz. Bei mehreren Teams hat sich im Kader überhaupt nichts getan. Dennoch gab es ein paar interessante Transfers. Für Aufsehen sorgte der Wechsel von Johannes Böhm, der den Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf verließ und sich Klassenprimus SpVgg Landshut anschloss. Am meisten getan hat sich beim FC Kosova. Zwei Spieler sowie ein neuer Cheftrainer wurden verpflichtet, dafür steht den Regensburgern ein Spielertrio künftig nicht mehr zur Verfügung. Ein Überblick.

Landesliga Mitte

1. FC Bad Kötzting

Trainer: Christian Ranzinger (wie bisher)

Zugänge: Karim Nerl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Kevin Dombois (TSV 1924 Frauenau)







ASV Burglengenfeld

Trainer: Erkan Kara (wie bisher)

Zugänge: Julian Müller (ATSV Pirkensee-Ponholz)

Abgänge: Richard-Ray Cin, Furkan Yalcin (beide Ziel unbekannt)





FC Kosova Regensburg

Trainer: Gustavo Ribeiro (neu)

Zugänge: David Ezeibe (FC Thalmassing), Aaron Scheuerer (FSV Prüfening)

Abgänge: Silvester Shkalla (pausiert), Emiljano Hidri, Jurgen Sina (beide Ziel unbekannt)





FC Tegernheim

Trainer: Michael Fischer und Thomas Schneider (wie bisher)

Zugänge: Lennard Barie (SC Hainberg), Benjamin Beese (VfL Pirna-Copitz 07)

Abgänge: keine





SC Luhe-Wildenau

Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)

Zugänge: Moritz Plößl (zuletzt vereinslos)

Abgänge: keine







Der Bayernliga-erfahrene Moritz Plößl gehört künftig dem Torwartteam des SC Luhe-Wildenau an. – Foto: Redaktion Schwandorf