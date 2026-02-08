 2026-02-06T13:16:52.650Z

Oberpfälzer Landesligisten: Alle Winterwechsel im Überblick

Die allermeisten Vereine hielten die Füße in der Winterpause ziemlich still

von Florian Würthele · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
Wechselte innerhalb der Landesliga Mitte: Johannes Böhm (links) verließ den SV Schwandorf-Ettmannsdorf und schloss sich Klassenprimus SpVgg Landshut an.
Wechselte innerhalb der Landesliga Mitte: Johannes Böhm (links) verließ den SV Schwandorf-Ettmannsdorf und schloss sich Klassenprimus SpVgg Landshut an. – Foto: Redaktion Schwandorf

Große Transferoffensiven gab es diesen Winter nicht von den zwölf Landesligisten aus der Oberpfalz. Bei mehreren Teams hat sich im Kader überhaupt nichts getan. Dennoch gab es ein paar interessante Transfers. Für Aufsehen sorgte der Wechsel von Johannes Böhm, der den Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf verließ und sich Klassenprimus SpVgg Landshut anschloss. Am meisten getan hat sich beim FC Kosova. Zwei Spieler sowie ein neuer Cheftrainer wurden verpflichtet, dafür steht den Regensburgern ein Spielertrio künftig nicht mehr zur Verfügung. Ein Überblick.

Landesliga Mitte


1. FC Bad Kötzting
Trainer: Christian Ranzinger (wie bisher)
Zugänge: Karim Nerl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: Kevin Dombois (TSV 1924 Frauenau)


ASV Burglengenfeld
Trainer: Erkan Kara (wie bisher)
Zugänge: Julian Müller (ATSV Pirkensee-Ponholz)
Abgänge: Richard-Ray Cin, Furkan Yalcin (beide Ziel unbekannt)

FC Kosova Regensburg
Trainer: Gustavo Ribeiro (neu)
Zugänge: David Ezeibe (FC Thalmassing), Aaron Scheuerer (FSV Prüfening)
Abgänge: Silvester Shkalla (pausiert), Emiljano Hidri, Jurgen Sina (beide Ziel unbekannt)


FC Tegernheim
Trainer: Michael Fischer und Thomas Schneider (wie bisher)
Zugänge: Lennard Barie (SC Hainberg), Benjamin Beese (VfL Pirna-Copitz 07)
Abgänge: keine


SC Luhe-Wildenau
Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)
Zugänge: Moritz Plößl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: keine


Der Bayernliga-erfahrene Moritz Plößl gehört künftig dem Torwartteam des SC Luhe-Wildenau an.
Der Bayernliga-erfahrene Moritz Plößl gehört künftig dem Torwartteam des SC Luhe-Wildenau an. – Foto: Redaktion Schwandorf


SpVgg Lam
Trainer: Lorenz Kowalski (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: keine


SV Etzenricht
Trainer: Andreas Wendl (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: keine


SV Schwandorf-Ettmannsdorf
Trainer: Christian Most (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Böhm (SpVgg Landshut), David Moliaf (TB/ASV Regenstauf)


TB 03 Roding
Trainer: Andreas Klebl (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Lysyuk (TSV Tännesberg)


TSV Bad Abbach
Trainer: Simon Sigl (wie bisher)
Zugänge: Seywan Koc (SC Kelheim)
Abgänge: keine



Landesliga Nordost


DJK Ammerthal
Trainer: Tobias Rösl (wie bisher)
Zugänge: Liam Niebisch (U19 SpVgg Mögeldorf)
Abgänge: keine


SV Lauterhofen
Trainer: Gerd Klaus (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Gottschalk (DJK-SV Lengenfeld)