Oberpfälzer Landesligisten: Alle Winterwechsel im Überblick

Große Transferoffensiven gab es diesen Winter nicht von den zwölf Landesligisten aus der Oberpfalz. Bei mehreren Teams hat sich im Kader überhaupt nichts getan. Dennoch gab es ein paar interessante Transfers. Für Aufsehen sorgte der Wechsel von Johannes Böhm, der den Rangzweiten SV Schwandorf-Ettmannsdorf verließ und sich Klassenprimus SpVgg Landshut anschloss. Am meisten getan hat sich beim FC Kosova. Zwei Spieler sowie ein neuer Cheftrainer wurden verpflichtet, dafür steht den Regensburgern ein Spielertrio künftig nicht mehr zur Verfügung. Ein Überblick.
1. FC Bad Kötzting
Trainer: Christian Ranzinger (wie bisher)
Zugänge: Karim Nerl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: Kevin Dombois (TSV 1924 Frauenau)
FC Kosova Regensburg
Trainer: Gustavo Ribeiro (neu)
Zugänge: David Ezeibe (FC Thalmassing), Aaron Scheuerer (FSV Prüfening)
Abgänge: Silvester Shkalla (pausiert), Emiljano Hidri, Jurgen Sina (beide Ziel unbekannt)
FC Tegernheim
Trainer: Michael Fischer und Thomas Schneider (wie bisher)
Zugänge: Lennard Barie (SC Hainberg), Benjamin Beese (VfL Pirna-Copitz 07)
Abgänge: keine
SC Luhe-Wildenau
Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)
Zugänge: Moritz Plößl (zuletzt vereinslos)
Abgänge: keine
DJK Ammerthal
Trainer: Tobias Rösl (wie bisher)
Zugänge: Liam Niebisch (U19 SpVgg Mögeldorf)
Abgänge: keine
SV Lauterhofen
Trainer: Gerd Klaus (wie bisher)
Zugänge: keine
Abgänge: Johannes Gottschalk (DJK-SV Lengenfeld)