Oberpfälzer Landesligisten: Alle Transfers auf einen Blick Was hat sich in der Sommer-Wechselperiode bei den zehn Vereinen getan? von Florian Würthele · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

In Person des Ex-Vilzingers Tobias Hoch (links) hat sich Aufsteiger TSV Kareth-Lappersdorf Regionalliga-Erfahrung an Bord geholt. – Foto: Thomas Schneider

Es kann losgehen! Die Landesliga Mitte startet diesen Mittwoch mit dem Eröffnungsspiel Passau gegen Vornbach in die Saison 2026/27. Von den 18 Klubs repräsentieren derer 10 den Fußballbezirk Oberpfalz. Vorm Auftakt werfen wir einen Blick auf die Transferaktivitäten der Oberpfälzer Vertreter. Vor allem beim FC Amberg hat sich das Personal-Karussell gewaltig gedreht. Der Wiederaufsteiger war auf „Shoppingtour“ und konnte ingesamt 14 Neuzugänge präsentieren. Ein prominenter neuer Name in der Liga ist Tobias Hoch. Der langjährige Vilzinger Bayern- und Regionalligspieler hat sich dem TSV Kareth-Lappersdorf angeschlossen. In Burglengenfeld, Tegernheim und Wenzenbach haben neue Cheftrainer das Sagen. Wir haben alle Zu- und Abgänge für Euch zusammengefasst:

1. FC Bad Kötzting

Trainer: Christian Ranzinger (wie bisher)

Zugänge: Tim Schreiner, Noah Kessler (beide ASV Cham U19), Alexander Kautz (SpVgg SV Weiden), Julian Göttlinger (SpVgg Willmering-Waffenbrunn), Harald Eiban (zuletzt vereinslos)

Abgänge: Simon Pönn (SC Zwiesel), Bastian Sterr (TSV Grafenau), Karim Nerl (SV Wenzenbach), Jan Hosek (Ziel unbekannt)





ASV Burglengenfeld

Trainer: Matthias Rascher (neu) für Erkan Kara

Zugänge: Luis Lommer (SG Regental), Robin Sattler, Julian Wels, Kai Dirmeier (alle VfB Bach), Simon Bäuml (FSV Steinsberg), Arlind Morina (SV Fortuna Regensburg), Michael Drechsler (TSV Bad Abbach)

Abgänge: Matthias Graf, Fernando Roesler (beide FC Amberg), Leopold Knauer (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Mario Cieslik (FSV VfB Straubing), Benjamin Epifani (Karriereende), Michael Popp (Ziel unbekannt)







FC Amberg (Aufsteiger)

Trainer: Friedrich Lieder und Mario Zitzmann (wie bisher)

Zugänge: Matthias Graf, Fernando Roesler (ASV Burglengenfeld), Dennis Weidner (DJK Ammerthal), Tizian Hammer (SF Ursulapoppenricht), Dmytro Aksonov (SV Raigering U19), Marc Meyer (SpVgg SV Weiden U19), Sven Florek (1. FC Rieden), Leon Brandl, Dominik Späth (beide DJK Gebenbach), Jonas Pirner, Felix Hummel (beide 1. FC Schlicht), Lukas Peterson (SpVgg Ansbach), Nick Sperlich (SV Etzenricht), Jonas Tepper (ASV Burglengenfeld II)

Abgänge: Jasmin Abdihodzic (ATSV Pirkensee-Ponholz), Maximilian Witzel (1. FC Neukirchen), Julius Hammer (Karriereende), Yannik Haller (Umzug nach Wien), Benjamin Burger (Karriereende), Valentin Graml (SV Raigering), Marko Smodlaka (Ziel unbekannt), Michel Silva Pereira (DJK Ammerthal), Adam Leifridt (SV Inter Bergsteig Amberg), Matthew Carswell (SC Luhe-Wildenau), Houshiar Darwich (SV Hubertus Köfering)





Viele neue Gesichter am Amberger Schanzl: 14 Spieler schlossen sich diesen Sommer dem FCA an. – Foto: Jonas Löffler





FC Tegernheim

Trainer: Andreas Lengsfeld (neu) für Michael Fischer und Thomas Schneider

Zugänge: Pavel Panafidin (FSV VfB Straubing), Altan Yavuz (SG Schwandorf U19), Frode Füllner (FC Dingolfing)

Abgänge: Lukas Kaiser (SV Wenzenbach), Tobias Rieger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf)









SC Luhe-Wildenau

Trainer: Benjamin Urban (wie bisher)

Zugänge: Arian Miftaraj (ASV Cham U19), Julius Richter (SC Eschenbach), Paul Fenzl (SpVgg SV Weiden U19), Julian Lehnert (FC Weiden-Ost U19), Maximilian Bauer, Lukas Dirnberger (beide SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Matthew Carswell (FC Amberg)

Abgänge: Maximilian Hiltl (DJK Ammerthal), Xavier Siemski (SV TuS/DJK Grafenwöhr), Luca Kaiser (TSV Tännesberg), Julian Kiener (SpVgg Pfreimd), Jonas Heindl (SV Raigering), Torsten Hofbauer (Studium USA), Thomas Lorenz (beruflich in die USA), Torsten Hofbauer (Studium in den USA)





SpVgg Lam

Trainer: Lorenz Kowalski (wie bisher)

Zugänge: Tim Geiger (ASV Cham), Tobias Adam (SG Chambtal), Johannes Mauerer, Lukas Kronfeldner (beide SpVgg GW Deggendorf U19), Moritz Mühlbauer, Daniel Lohberger (beide eigene U19)

Abgänge: Sebastian Lex, Moritz Seidel (beide SV Prackenbach), Dominik Pongratz, Maximilian Herzig, Tobias Koller (alle DJK Arnschwang), Václav Uzlik (FC Raindorf)





SV Schwandorf-Ettmannsdorf

Trainer: Christian Most (wie bisher)

Zugänge: Noah Scheler (SV Etzenricht), Leopold Knauer (ASV Burglengenfeld), Felix Kuhn (ASV Cham U19), Samuel Hadasch (1. FC Schwarzenfeld), Paul Richthammer (SpVgg SV Weiden II), Maximilian Sailer (1. FC Schlicht), Benjamin Berger (SV Wenzenbach), Tobias Rieger (FC Tegernheim)

Abgänge: Wolfgang Hesl (SF Ursulapoppenricht), Luis Kneissl (TSV Tännesberg), Maximilian Bauer, Lukas Dirnberger (beide SC Luhe-Wildenau)





SV Wenzenbach (Aufsteiger)

Trainer: Sepp Schuderer (neu) für Günter Brandl

Zugänge: Roger Paul (FC Thalmassing), Lukas Kaiser (FC Tegernheim), Matteo D'Errico (VfB Bach), David Ezeibe (FC Kosova Regensburg), Jakob Klier (SV Fortuna Regensburg), Max Baierl (SF Ursulapoppenricht), Karim Nerl (1. FC Bad Kötzting), Malik Traore (ASV Neumarkt U19), Ferdinand Bräu (TSV Pettenreuth-Hauzendorf), Brian Naze (TSV Kareth-Lappersdorf U19), Jonas Grünauer (eigene Zweite)

Abgänge: Benjamin Berger (SV Schwandorf-Ettmannsdorf), Kevin Jose Lopes (FC Kosova Regensburg), Patrick Winter (eigene Zweite)





Philip Bockes wechselte als spielender Co-Trainer zum TSV Bad Abbach. – Foto: Felix Schmautz





TSV Bad Abbach

Trainer: Simon Sigl (wie bisher)

Zugänge: Philip Bockes (SV Fortuna Regensburg), Robin Gessner (SpVgg GW Deggendorf U19), Jannik Graf (SV Sandhausen), Florian Dauerer, Tobias Kellner (beide ATSV Kelheim)

Abgänge: Michael Drechsler (ASV Burglengenfeld), Yannick Rakiecki (BSC Regensburg), Paul Misslbeck (VfB Bach), Seywan Koc (FC Kelheim)





TSV Kareth-Lappersdorf (Aufsteiger)

Trainer: Bastian Lerch (wie bisher)

Zugänge: Alexander Merl (FC Pielenhofen-Adlersberg), Paul Nowack (SV Burgweinting), Tobias Hoch (FC Thalmassing), Moritz Rudorf, Maximilian Herrmann, Anton Brunner, Robin Hoffmann, Severin Kötterl, Vuk Aleksic, Flynn Megerle (alle eigene U19)

Abgänge: Tobias Witzmann, (Karriereende), Jonas Lax (DJK Gebenbach), Michael Gröschl (SV Sarching), Henri Fritze (Rückkehr nach Hamburg)