Oberpfälzer Landesligisten: Alle Transfers auf einen Blick

Zehn Vereine aus der Oberpfalz tummeln sich in der nahenden Saison 24/25 in der Landesliga Mitte. Freilich haben alle die Pause genutzt, um fleißig an schlagkräftigen Kadern zu basteln. Einige Klubs haben sich nur punktuell verstärkt, während etwa bei Rückkehrer FC Amberg die Personalfluktuation größer war. Gut eine Woche vor Saisonstart (Stand 11. Juli) geben wir Euch einen Überblick über alle Zu- und Abgänge: