Oberpfälzer Hallenspektakel: Das ist am Wochenende los

Samstag, 10. Januar



Bananenflanker Budenzauber in Regensburg

Zum inzwischen sechsten Mal geben sich ehemalige Fußballprofis in der Regensburger Donau-Arena die Klinke in die Hand. Neben Lokalmatador Jahn Regensburg schicken unter anderem der BVB, der Hamburger SV oder Bayer Leverkusen eine Traditionsmannschaft in die Oberpfalz. Kernstück des Budenzaubers ist wie immer das Einlagespieler der Bananenflanker-Kids – das sind geistig beeinträchtige Kinder und Jugendliche. Zum ausführlichen Turnierplan...



Endrunde der Kreismeisterschaft Regensburg in Regenstauf

Wer setzt sich die Regensburger Hallenkrone auf? Welche beiden Klubs vertreten den Spielkreis bei der Bezirksmeisterschaft in Wackersdorf? Diese Frage wird an diesem Samstag beantwortet. Austragungsort der Kreisendrunde ist nun doch die Realschulhalle in Regenstauf, und nicht wie angekündigt Neutraubling. Als Titelverteidiger geht der – aktuell noch trainerlose – ATSV Pirkensee-Ponholz ins Rennen. Zum ausführlichen Turnierplan...



Bezirksmeisterschaft der U19 und U17 in Maxhütte-Haidhof

Fest in der Hand des Futsals ist auch die Stadthalle Maxhütte-Haidhof. Die B-Junioren machen vormittags den Anfangs, die „ältesten“ Jugendteams legen nachmittags nach. In beiden Altersstufen kämpfen je sieben Mannschaften im Modus jeder gegen jeden um den Bezirkstitel. Die beiden Champions fahren zur Bayerischen Hallenmeisterschaft, bei der U17 kommt auch der Vizemeister weiter. Zum ausführlichen Turnierplan der A-Junioren und der B-Junioren...



Stadtmeisterschaft Amberg

Regensburg und Schwandorf haben ihren neuen Hallenstadtmeister bereits gefunden. Jetzt ist noch die Stadt Amberg an der Reihe. Ein Zehnerfeld buhlt in der Trimax-Halle um den Siegerpokal. Vorjahressieger und Ausrichter Inter Bergsteig schickt zwei Teams ins Rennen – genau wie der FC Amberg und der SV Raigering. Zum ausführlichen Turnierplan...



