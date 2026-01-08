Oberpfälzer Hallenspektakel: Das ist am Wochenende los

Auch am Wochenende des 9. bis 11. Januar „brennt“ das Hallenparkett in der Oberpfalz wieder. Einige Turniere stehen auf der Agenda. Unter anderem suchen die Spielkreise Regensburg und Cham/Schwandorf ihren neuen Futsalmeister. Zudem wird der Bezirks-Champion der U19- und U17-Junioren ermittelt. Dutzende Ex-Profis geben sich beim Bananenflanker Budenzauber in Regensburg die Klinke in die Hand. Das ist geboten.
Chamer Stadtmeisterschaft der Hobbymannschaften
Eifrig Betrieb herrscht ab Freitagnachmittag in der Sporthalle der Johann-Brunner-Mittelschule. Der Chamer Stadtmeister 2026 wird gesucht. 30 Hobbymannschaften sind am Start. Auch einige aus der Bayern- und Landesliga bekannte Namen werden mitmischen. Das Zweitages-Turnier mündet am Samstagabend im großen Finale.
Bananenflanker Budenzauber in Regensburg
Zum inzwischen sechsten Mal geben sich ehemalige Fußballprofis in der Regensburger Donau-Arena die Klinke in die Hand. Neben Lokalmatador Jahn Regensburg schicken unter anderem der BVB, der Hamburger SV oder Bayer Leverkusen eine Traditionsmannschaft in die Oberpfalz. Kernstück des Budenzaubers ist wie immer das Einlagespieler der Bananenflanker-Kids – das sind geistig beeinträchtige Kinder und Jugendliche. Zum ausführlichen Turnierplan...
Endrunde der Kreismeisterschaft Regensburg in Regenstauf
Wer setzt sich die Regensburger Hallenkrone auf? Welche beiden Klubs vertreten den Spielkreis bei der Bezirksmeisterschaft in Wackersdorf? Diese Frage wird an diesem Samstag beantwortet. Austragungsort der Kreisendrunde ist nun doch die Realschulhalle in Regenstauf, und nicht wie angekündigt Neutraubling. Als Titelverteidiger geht der – aktuell noch trainerlose – ATSV Pirkensee-Ponholz ins Rennen. Zum ausführlichen Turnierplan...
Bezirksmeisterschaft der U19 und U17 in Maxhütte-Haidhof
Fest in der Hand des Futsals ist auch die Stadthalle Maxhütte-Haidhof. Die B-Junioren machen vormittags den Anfangs, die „ältesten“ Jugendteams legen nachmittags nach. In beiden Altersstufen kämpfen je sieben Mannschaften im Modus jeder gegen jeden um den Bezirkstitel. Die beiden Champions fahren zur Bayerischen Hallenmeisterschaft, bei der U17 kommt auch der Vizemeister weiter. Zum ausführlichen Turnierplan der A-Junioren und der B-Junioren...
Stadtmeisterschaft Amberg
Regensburg und Schwandorf haben ihren neuen Hallenstadtmeister bereits gefunden. Jetzt ist noch die Stadt Amberg an der Reihe. Ein Zehnerfeld buhlt in der Trimax-Halle um den Siegerpokal. Vorjahressieger und Ausrichter Inter Bergsteig schickt zwei Teams ins Rennen – genau wie der FC Amberg und der SV Raigering. Zum ausführlichen Turnierplan...
Endrunde der Kreismeisterschaft Cham/Schwandorf in Roding
Analog zu Regensburg kürt auch der Kreis 3 seinen neuen Futsalmeister. Den Spielplan des Kreisfinals in Roding hat Kreisspielleiter Ludwig Held am Mittwoch veröffentlicht. Titelverteidiger SpVgg Pfreimd spielt quasi außer Konkurrenz mit, weil der für die Bezirksmeisterschaft gesetzt ist. Heißeste Anwärter auf den Titel sind neben Pfreimd Landesligist TB 03 Roding und Bezirksligist SV Schwarzhofen. Zum ausführlichen Turnierplan...
Hubertus-Cup in Kümmersbruck
Hallenfußball vom Feinsten gibt es am Wochenende in der Kümmersbrucker Dreifachturnhalle. Der SV Hubertus Köfering richtet die 30. Ausgabe seines Hubertus-Cup aus. Highlight ist das Herrenturnier am Sonntag. Titelverteidiger ist der Gastgeber aus Köfering und der ist bestrebt, den Titel auch in diesem Jahr zu verteidigen. Gejagt wird er von sieben Mannschaften aus der Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse. Zum ausführlichen Turnierplan...